FOTO: Înotători de la LPS Alba Iulia la Campionatul Național de poliatlon, copii 10 ani
Înotători de la LPS Alba Iulia au participat la Campionatul Național de poliatlon, copii 10 ani
Recent, la Brașov, s-a desfășurat Campionatul Național de poliatlon, copii, 10 ani, competiție la care au luat startul și înotători de la Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia.
Citește și: Înotătoarea Andrea Zsebe (LPS Alba Iulia), calificări în finale la Campionatul Național de seniori, tineret și juniori
A fost o întrecere cu participare numeroasă, 335 de sportivi (147 fete și 188 băieți), de la 61 de cluburi din țară, micuții concurenți trebuind să înoate toate probele din concurs.
De la LPS Alba Iulia au fost prezenți 5 competitori (o fată și 4 băieți), pregătiți de prof. Daniela Bob. Pentru 4 dintre aceștia s-a produs debutul la Campionatul Național, emoțiile au fost la cote înalte, însă au reușit rezultate promitățoare pentru viitor și îmbunătățirea timpilor anteriori.
Cele mai bune clasări le-a obținut Rafael Bodae – pe locul 57 în proba de 50 de metri spate și pe poziția 67 în proba de 50 metri fluture, din cei 188 de înotători. Au mai concurat Patricia Frâncu, Victor Popovici, Zian Irimie și Raul Anghel.
„Cu o pregatire bună și constantă sperăm ca în primăvară, la concursul de barem pentru finala Campionatului Național, toți acești înotători să obțină calificările”, a transmis Daniela Bob.
În aceste zile doi reprezentanți de la LPS Alba Iulia au participat, la Târgoviște, la Campionatul Național de Poliatlon Copii 11 ani.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
Cupa Unirii la bridge, concurs internațional, ajuns la ediția 20, la Alba Iulia, cu prilejul Zilei Naționale
Cupa Unirii la bridge, concurs internațional, ajuns la ediția 20, se va desfășura la Alba Iulia, cu prilejul Zilei Naționale Cupa Unirii la brigde, ediția 20, se va desfășura la Alba Iulia în perioada 5-7 decembrie. Competiția devenită una tradițională a ajuns la o ediție jubiliară, concursul internațional desfășurându-se cu prilejul Zilei Naționale. Citește și: FOTO: […]
FOTO: Unirea DMO – CSM Unirea Alba Iulia 0-7 (0-6) | Liderul, festival ofensiv cu penultima clasată
Unirea DMO – CSM Unirea Alba Iulia 0-7 (0-6) | Liderul, festival ofensiv cu penultima clasată și cea mai netă victorie stagională CSM Unirea Alba Iulia, liderul Seriei 7 din eșalonul terț, s-a impus lejer în deplasare cu nou-promovata Unirea DMO, scor 7-0 (6-0). O întâlnire disporporționată valoric, în care prima clasată a punctat pe […]
Hidro Mecanica Șugag – Progresul Pecica 2-3 (0-3) | „Lanterna roșie”, un nou eșec, cu toată revenirea din final
Hidro Mecanica Șugag – Progresul Pecica 2-3 (0-3) | „Lanterna roșie” a suferit un nou eșec, cu toată revenirea din final Hidro Mecanica Șugag a înregistrat un nou eșec în Liga 3, „lanterna roșie” a Seriei 7 pierzând acasă, scor 2-3 (0-3) cu Progresul Pecica. Citește și: Liga 3, Seria 7, etapa 13: Metalurgistul Cugir, victorie […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
George Simion reales la șefia AUR în cadrul Congresului Național de la Sebeș. Liderul partidului a fost singurul candidat
George Simion reales la șefia AUR în cadrul Congresului Național de la Sebeș. Liderul partidului a fost singurul candidat George...
Radu Georgescu despre 1 Decembrie: „90% dintre oameni vor fi și mai săraci, iar 10% vor fi și mai bogați”
Radu Georgescu despre 1 Decembrie: „90% dintre oameni vor fi și mai săraci, iar 10% vor fi și mai bogați”...
Știrea Zilei
VIDEO | Inaugurarea Casei Memoriale Camil Velican: Locul unde a trăit primul primar român din Alba Iulia. Au avut loc ședințe ale Consiliului Dirigent, care a pregătit Marea Unire
VIDEO | Inaugurarea Casei Memoriale Camil Velican: Locul unde a trăit primul primar român din Alba Iulia. Au avut loc...
VIDEO | Huiduieli din partea susținătorilor AUR la Alba Iulia, la momentul depunerii coroanei în numele președintelui României, Nicușor Dan
Huiduieli din partea susținătorilor AUR la Alba Iulia, la momentul depunerii coroanei în numele președintelui României Depunerile de coroane de...
Curier Județean
FOTO | ACCIDENT rutier în Alba Iulia: Un BMW și o Dacia Spring s-au ciocnit. Cum s-a produs impactul
ACCIDENT rutier în Alba Iulia: Un BMW și o Dacia Spring s-au ciocnit. Cum a avut loc incidentul Un accident...
FOTO | Două generații și o tradiție în uniformă: Tată, fiu și fiică vor defila împreună la Alba Iulia de 1 Decembrie
FOTO | Două generații și o tradiție în uniformă: Tată, fiu și fiică vor defila împreună la Alba Iulia de...
Politică Administrație
Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Rimetea: Peste 10 străzi, cuprinse în proiectul de peste 4 milioane de lei
Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Rimetea: Peste 10 străzi, cuprinse în proiectul de peste 4 milioane de lei Administrația din...
VIDEO | Lucrările de reabilitare la Parcul Primăriei Sebeș, se apropie cu pași rapizi de finalizare: Care sunt schimbările principale
Lucrările de reabilitare la Parcul Primăriei Sebeș, se apropie cu pași rapizi de finalizare: Care sunt schimbările principale Parcul Primăriei...
Opinii Comentarii
Sărbătoarea Sfântului Andrei: superstiții și credințe populare. Ce nu ai voie să faci pe 30 noiembrie
Sărbătoarea Sfântului Andrei: superstiții și credințe populare. Ce nu ai voie să faci pe 30 noiembrie Sfântul Andrei, ocrotitorul românilor,...
MESAJE de ZIUA NATIONALA, 1 DECEMBRIE 2025. SMS-uri, felicitări, urări și mesaje pe care le puteți trimite prietenilor
Mesaje de Ziua Nationala, 1 Decembrie 2025 • La mulți ani România! Urări și felicitări de Ziua Națională a României....