FOTO: Înotători de la LPS Alba Iulia la Campionatul Național de poliatlon, copii 10 ani

Recent, la Brașov, s-a desfășurat Campionatul Național de poliatlon, copii, 10 ani, competiție la care au luat startul și înotători de la Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia.

A fost o întrecere cu participare numeroasă, 335 de sportivi (147 fete și 188 băieți), de la 61 de cluburi din țară, micuții concurenți trebuind să înoate toate probele din concurs.

De la LPS Alba Iulia au fost prezenți 5 competitori (o fată și 4 băieți), pregătiți de prof. Daniela Bob. Pentru 4 dintre aceștia s-a produs debutul la Campionatul Național, emoțiile au fost la cote înalte, însă au reușit rezultate promitățoare pentru viitor și îmbunătățirea timpilor anteriori.

Cele mai bune clasări le-a obținut Rafael Bodae – pe locul 57 în proba de 50 de metri spate și pe poziția 67 în proba de 50 metri fluture, din cei 188 de înotători. Au mai concurat Patricia Frâncu, Victor Popovici, Zian Irimie și Raul Anghel.

„Cu o pregatire bună și constantă sperăm ca în primăvară, la concursul de barem pentru finala Campionatului Național, toți acești înotători să obțină calificările”, a transmis Daniela Bob.

În aceste zile doi reprezentanți de la LPS Alba Iulia au participat, la Târgoviște, la Campionatul Național de Poliatlon Copii 11 ani.

