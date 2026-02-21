FOTO | Inimă uriașă „construită” din propriile corpuri de elevii și profesorii unui colegiu din Alba în prag de Dragobete 2026: „Cel mai puternic simbol al vieții și al iubirii”
Inimă uriașă „construită” din propriile corpuri de elevii și profesorii unui colegiu din Alba în prag de Dragobete 2026: „Cel mai puternic simbol al vieții și al iubirii”
Zeci de elevi și profesori de la Colegiul Național „Lucian Blaga” (CNLB) Sebeș au „construit” din propriile corpuri alăturate, în prag de Dragobete 2026, o inimă uriașă.
„Elevii și profesorii s-au prins de mâini pentru a crea conturul celui mai puternic simbol al vieții și al iubirii, iar curtea liceului a devenit o pânză pe care am pictat, cu toții, o declarație de dragoste pentru școală și pentru valorile noastre comune.
Aflat la cea de-a 17 ediție, proiectul „Dragobete -cap de primăvară” a transformat Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș într-un spațiu al redescoperirii tradițiilor și valorilor autentice.
Departe de a fi o replică a sărbătorilor comerciale, „ Dragobetele” înseamnă pentru noi, cei din familia CNLB, un moment de reconectare la valorile autentice. De aceea, „cap de primăvară” nu este doar titlul unui proiect care celebrează iubirea și renașterea naturii, ci și o ocazie de manifestare a spiritului creator.
Activitățile derulate în cadrul proiectului au culminat și anul acesta cu construcția unei inimi uriașe, în care„ pulsează” energia, bucuria și entuziasmul elevilor noștri, demonstrând că „spiritul Blaga” se perpetuează din generație în generație”, au explicat reprezentanții colegiului din Sebeș.
„A fi elev la Blaga înseamnă a purta această inimă în piept în fiecare zi. Astăzi, doar am făcut-o vizibilă pentru toată lumea”, a mărturisit unul dintre elevii participanți.
sursa: Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș
