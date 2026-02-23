FOTO | Inginer mecanic ziua, artist în timpul liber – Un tânăr din Alba, omul care dă viață lemnului: Mărțișoare din lemn, globuri pictate, cruci sau icoane, inspirate din viața satului, din natură sau din tematica religioasă

Inginer mecanic ziua, artist în timpul liber – Un tânăr din Alba, omul care dă viață lemnului: Mărțișoare din lemn, globuri pictate, cruci sau icoane, inspirate din viața satului, din natură sau din tematica religioasă

Bogdan Octavian Purdea, un tânăr din Cugir, județul Alba, cu rădăcini în satul Acmariu, este de profesie inginer mecanic, dar cu o pasiune aparte: arta handmade. Din mâinile dibace ale bărbatului prind viață adevărate bijuterii din lemn: de la mărțișoare, globuri pictate sau cruci de lemn și icoane, toate sunt mărturie a unui talent înnăscut.

O pasiune născută în copilărie

Deși drumul profesional l-a purtat spre domeniul tehnic, creativitatea a fost mereu prezentă în viața lui Bogdan. Încă din copilărie a simțit bucuria lucrului realizat manual, iar în timp această pasiune s-a transformat într-o activitate constantă, desfășurată cu răbdare și dedicare.

„Dacă îți place cu adevărat ceea ce faci, costurile sunt doar un mic prag”, mărturisește Bogdan, convins că talentul trebuie cultivat și șlefuit.

Creații inspirate de anotimpuri și tradiții

Lucrările sale variază în funcție de sezon. În perioada postului Crăciunului, pictează globuri personalizate, fiecare purtând amprenta migalei și a inspirației de moment.

În apropierea primăverii, în luna februarie, atelierul său de acasă prinde viață prin mărțișoare pictate manual, realizate integral de el. Baza acestora este confecționată din rondele de lemn sau din pastă de modelaj, făcute chiar de artist. Mărțișoarele pot fi purtate ca broșe sau folosite ca magnet și sunt pictate în culori acrilice, peste care se aplică un strat de glazură pentru protecție și durabilitate.

Fiecare mărțișor are propria poveste – inspirată din viața satului, din natură sau din tematica religioasă, iar influențele copilăriei petrecute în mediul rural se regăsesc în detalii și simboluri.

În restul anului, Bogdan pictează cruci din lemn și icoane pe suport de lemn, dar și pe materiale mai puțin obișnuite, precum rozetele din corn de cerb. O parte dintre lucrări sunt inspirate din peisajele și zonele pitorești ale orașului Cugir, o sursă constantă de frumusețe și inspirație.

De la materie primă la obiect final

Un aspect aparte al muncii sale este implicarea directă în realizarea materialelor de bază. Rondelele de lemn și formele din pastă de modelaj sunt adesea create chiar de el, restul materialelor fiind achiziționate de la furnizori specializați.

Timpul de execuție al unei lucrări variază între una și trei ore, în funcție de complexitate. Pentru a-și desfășura activitatea, Bogdan spune că nu are nevoie de un atelier sofisticat – un birou, un scaun și liniștea casei sunt suficiente pentru a da viață fiecărei creații.

Handmade – mai mult decât un obiect

În ceea ce privește comercializarea, prețul lucrărilor diferă în funcție de timpul investit și de complexitatea fiecărei piese. Totuși, pentru tânărul di Cugir, valoarea reală a unui obiect handmade nu stă doar în cost, ci în povestea și emoția pe care le transmite.

Observă cu bucurie că produsele handmade sunt din ce în ce mai apreciate, oamenii fiind tot mai atenți la detalii și la unicitatea fiecărei creații.

Realizează și lucrări la comandă, iar cei interesați îl pot găsi pe pagina sa de Facebook, Bogdan Cugir Handmade, unde sunt prezentate o parte dintre obiectele create de el.

,,Fiecare om are un talant. Important este să îl descopere, să îl șlefuiască și să aibă curajul să facă ceea ce simte. Uneori, cele mai frumoase lucruri se nasc la un simplu birou, din liniștea propriei case”, mai spune tânărul.

