FOTO | Incidente grave la meciul de futsal România-Ungaria: O parte dintre fani au sărit la bătaie. În sală a explodat și o petardă
Incidente grave la meciul de futsal România-Ungaria: O parte dintre fani au sărit la bătaie. În sală a explodat și o petardă
Meciul de futsal dintre România și Ungaria, de miercuri, 24 septembrie 2025, a fost marcat de incidente grave.
După doar 5 minute și jumătate de la startul meciului decisiv pentru calificarea la Europeanul de futsal din 2026, găzduit de Sala Polivalentă din Craiova, în fața unei asistențe-record, de peste 3.000 de spectatori, o parte dintre fani s-au încăierat cu jandarmii, partida fiind întreruptă temporar.
Scorul era în acel moment 1-0 pentru România și 3-3 la „general”.
Taberele beligerante au fost două grupuri de suporteri din Peluza Sud din Bănie, inițial față în față în cele două tribune, care și-au unit forțele, respectiv jandarmii, către care s-au năpustit ultrașii.
În sală a explodat și o petardă și s-au aprins torțe în timpul incidentelor.
Fanii violenți au fost liniștiți și ulterior evacuați din sală de către jandarmi.
Înaintea incidentelor fanii din cele două grupuri ale galeriei s-au „remarcat” prin scandări antimaghiare.
Scandalul s-a iscat după ce tabela s-a defectat și a afișat „Ungaria – Ungaria” în loc de „România – Ungaria”.
S-a așteptat zeci de minute pentru ca sala să se aerisească.
La meci a fost prezent și președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu.
În urmă cu exact zece ani, în septembrie 2015, suporterii români se încăierau între ei la Budapesta, la meciul Ungaria – România, din preliminariile Euro, reamintește jurnalistul Adrian Schindarli (Radio România Timișoara).
La pauză scorul a fost 2-1 pentru România (4-4 la „general”).
Scor final: 2-2 (4-5 la „general”) și România ratează a cincea calificare la turneul final al Campionatului European.
foto: captură tv Pro Arena
