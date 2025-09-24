FOTO | Incendiu la o filigorie de pe o stradă din Alba Iulia! O femeie, de 64 de ani, care a suferit arsuri de gradul 1 și 2, transportată la spital
Incendiu la o filigorie de pe o stradă din Alba Iulia! O femeie, de 64 de ani, a suferit arsuri de gradul 1 și 2. A fost transportată la spital.
UPDATE 14:15
De asemenea, pe timpul intervenției de stingere, pompierii au evacuat un nr de 7 butelii din anexa si au acționat pt răcirea acestora.
Totodată, echipajul medical a asistat medical si o persoană de sex masculin, aprox. 49 ani, cu arsuri minore care a refuzat transportul la spital.
UPDATE 13:05
Pompierii militari au reușit să stingă incendiul. Femeia de 64 de ani a fost transportată la UPU Alba.
UPDATE 12 50:
Pompierii au localizat incendiul care se manifestă la o filigorie de pe strada Nera din Alba Iulia, pe o suprafață de aproximativ 50mp. O femeie, în vârstă de 64 de ani, prezintă arsuri de gr. I si II pe aproximativ 10% din suprafața corporală. Vârstnica primește în aceste momente îngrijiri medicale.
Conform ISU ALba, Forțele de intervenție au ajuns la locul producerii incendiului. Incendiul se manifesta la o anexa gospodareasca(filigorie), pe o suprafață de aproximativ 50mp. La momentul de față incendiul este localizat, se lucrează pentru stingerea în totalitate a acestuia.
Totodată, la fața locului o persoana in varsta de 64 ani, sex feminin, este asistată de către echipajul SMURD. Aceasta prezinta arsuri de gr. I si II pe aprox. 10% suprafata corporala.
Știrea inițială:
Pompierii din Alba Iulia intervin în aceste momente pentru stingerea unui incendiu de pe strada Nera din municipiu care se manifestă, din primele informații, la o locuință.
ISU Alba intervine cu 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă și 1 echipaj de prim ajutor.
Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea unui incendiu in mun. Alba Iulia, str. Nera.
Din informațiile primite de la apelant incendiul se manifesta la o locuință.
