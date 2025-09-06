FOTO | INCENDIU la Cugir: Focul a cuprins 2 anexe gospodărești

6-7 septembrie 2025 | Radare de WEEKEND în județul Alba Inspectoratul de Poliție Județean Alba a comunicat amplasarea radarelor pe drumurile din județ, în perioada 6-7 septembrie 2025. Citește și: Lista actualizată a medicamentelor uzuale, care dau pozitiv la aparatul Drug Test. Care sunt acestea Șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență și să respecte […]