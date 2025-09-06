Rămâi conectat

Curier Județean

FOTO | INCENDIU la Cugir: Focul a cuprins 2 anexe gospodărești

Ioana Oprean

Publicat

acum 32 de minute

în

De

INCENDIU la Cugir: Focul a cuprins 2 anexe gospodărești

Un incendiu s-a produs, în noaptea de vineri spre sâmbătă, la Cugir.

Apulum Agraria 2025

Focul a cuprins o anexă gospodărească.

Incendiul a avut loc pe strada George Coșbuc.

Pentru localizarea și stingerea incendiului au intervenit pompierii militari din Sebeș și SVSU Cugir.

Potrivit ISU Alba, sâmbătă, 6 septembrie 2025, la ora 2.00, încă se acționa pentru localizarea și stingerea în totalitate a incendiului.

foto: ISU Alba

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

6-7 septembrie 2025 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână

Ioana Oprean

Publicat

acum 35 de minute

în

6 septembrie 2025

De

6-7 septembrie 2025 | Radare de WEEKEND în județul Alba Inspectoratul de Poliție Județean Alba a comunicat amplasarea radarelor pe drumurile din județ, în perioada 6-7 septembrie 2025. Citește și: Lista actualizată a medicamentelor uzuale, care dau pozitiv la aparatul Drug Test. Care sunt acestea Șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență și să respecte […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO | Petiție pentru viitorul educației și patrimoniului cultural la Alba Iulia: Comunitatea cere înapoi Colegiul Academic Bethlen

Buzdugan Rebecca

Publicat

acum 12 ore

în

5 septembrie 2025

De

Petiție pentru viitorul educației și patrimoniului cultural la Alba Iulia: Comunitatea vrea înapoi Colegiul Academic Bethlen O petiție lansată recent pentru redarea patrimoniului educațional al Alba Iuliei a strâns până acum 95 de semnături. Inițiativa aparține lui Claudiu Traian Simedru, care solicită autorităților locale să preia responsabilitatea pentru Colegiul Academic Bethlen, o instituție de tradiție, […]

Citește mai mult

Curier Județean

Cătălin Olariu, noul director executiv al APIA Alba, și-a început mandatul: „Ușile instituției vor fi deschise pentru toți fermierii”

Buzdugan Rebecca

Publicat

acum 13 ore

în

5 septembrie 2025

De

Cătălin Olariu, noul director executiv al APIA Alba, și-a început mandatul începând din această săptămână: „Ușile instituției vor fi deschise pentru toți fermierii” Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) Alba are, începând cu 3 septembrie 2025, un nou director executiv. Funcția a fost preluată temporar de Cătălin Olariu, un profesionist cu o experiență […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 11 ore

Noi criterii pentru încadrarea în grad de handicap: Măsuri ferme pentru corectitudine și eliminarea fraudelor – proiect

Noi criterii pentru încadrarea în grad de handicap: Ministrul Muncii a propus măsuri ferme pentru corectitudine și eliminarea fraudelor Ministerul...
Actualitateacum 11 ore

Poliția verifică ce pachete ajung în curtea școlilor prin firmele de curierat: Măsură nouă pentru siguranța elevilor din anul școlar 2025–2026

Poliția verifică ce colete ajung în curtea școlilor prin firmele de curierat: Măsură nouă pentru siguranța elevilor din anul școlar...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 10 ore

Ce faci în primul weekend din toamna 2025 în Alba: Festivalul Toamnei la Alba Iulia, tură MTB la Cugir, muzică și film în Abrud, dar și revederi emoționante la Cricău și Limba

Ce faci în primul weekend din toamna 2025 în Alba: Festivalul Toamnei la Alba Iulia, tură MTB la Cugir, muzică...
Ştirea zileiacum 17 ore

FOTO | ACCIDENT CUMPLIT pe DN 79: O persoană a decedat și alte două au fost rănite grav după impactul violent dintre 2 autoutilitare și un autoturism

ACCIDENT CUMPLIT pe DN 79: O persoană a decedat și alte două au fost rănite grav după impactul violent dintre...

Curier Județean

Curier Județeanacum 32 de minute

FOTO | INCENDIU la Cugir: Focul a cuprins 2 anexe gospodărești

INCENDIU la Cugir: Focul a cuprins 2 anexe gospodărești Un incendiu s-a produs, în noaptea de vineri spre sâmbătă, la...
Curier Județeanacum 35 de minute

6-7 septembrie 2025 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână

6-7 septembrie 2025 | Radare de WEEKEND în județul Alba Inspectoratul de Poliție Județean Alba a comunicat amplasarea radarelor pe...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 18 ore

FOTO | Lucrări de renovare pe ultima sută de metri la etajele I și II ale Liceului Teoretic „Petru Maior” Ocna Mureș

Lucrări de renovare pe ultima sută de metri la Liceul Teoretic „Petru Maior” Ocna Mureș Liceul Teoretic „Petru Maior” Ocna...
Politică Administrațieacum 22 de ore

FOTO | Drum asfaltat, rigole, trotuare pavate și accesuri la proprietăți generoase în satul Totoi din comuna Sântimbru

Drum asfaltat, rigole, trotuare pavate și accesuri la proprietăți generoase în satul Totoi din comuna Sântimbru Este aproape de final...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 2 ore

6 septembrie | Ziua internațională a citirii cărților: Care sunt beneficiile lecturii

6 septembrie | Ziua internațională a citirii cărților: Care sunt beneficiile lecturii Marcată în fiecare an la 6 septembrie, Ziua...
Opinii - Comentariiacum o zi

5 septembrie 1940: România devenea stat legionar. Abdicarea regelui Carol al II-lea duce la instaurarea dictaturii lui Ion Antonescu

5 septembrie 1940: România devenea stat legionar. Abdicarea regelui Carol al II-lea duce la instaurarea dictaturii lui Ion Antonescu În...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea