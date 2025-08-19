Rămâi conectat

Curier Județean

FOTO | INCENDIU în Sebeș, zona Profi: Ard deșeuri menajere într-o clădire dezafectată

Ioana Oprean

Publicat

acum 45 de minute

în

De

INCENDIU în Sebeș, zona Profi: Ard deșeuri menajere într-o clădire dezafectată

Un  incendiu a izbucnit marți seara, în jurul orei 19.00, în zona Profi din Sebeș. Au luat foc deșeuri menajere într-o clădire dezafectată.

Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit la deșeuri menajere într-o cladire dezafectata din municipiul Sebeș, pe strada M. Kogaliniceanu, zona PROFI.

La misiune participă o autospecială de stingere cu apă și spumă și SVSU Sebeș.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

FOTO | Zilele orașului Baia de Arieș: Localitatea minieră a sărbătorit 700 de ani de atestare documentară

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

19 august 2025

De

Zilele orașului Baia de Arieș: Localitatea minieră a sărbătorit 700 de ani de atestare documentară La sfârșitul săptămânii trecute, localitatea Baia de Arieș a sărbătorit cu fast 700 de ani de istorie și vatră românească în cadrul Zilelor Orașului, acest eveniment fiind organizat de către administrația publică locală cu sprijinul Consiliului Județean Alba și a […]

Citește mai mult

Curier Județean

Iluminat arhitectural pentru biserica din Parohia „Cuvioasa Paraschiva” din Alba Iulia: În ce stadiu este proiectul

Lucian Daramus

Publicat

acum 3 ore

în

19 august 2025

De

Iluminat arhitectural pentru biserica din Parohia „Cuvioasa Paraschiva” din Alba Iulia În dezbateri în comisiile de specialitate ale Consiliului Local Alba Iulia se află un proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Iluminat arhitectural pe clădiri unități de cult – Parohia Ortodoxă Română Alba Iulia „Cuvioasa Paraschiva”, situată pe strada Tudor Vladimirescu, […]

Citește mai mult

Curier Județean

COD GALBEN de VREME SEVERĂ în Alba Iulia și alte localități din Alba: Anunțul meteorologilor

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

19 august 2025

De

COD GALBEN de VREME SEVERĂ în Alba Iulia și alte localități din Alba Municipiul Alba Iulia și alte localități din Alba sunt, marți, 19 august 2025, între orele 15.25 și 16.35, sub incidența unei atenționări meteo imediată Cod galben de vreme severă.  Localități vizate: Alba Iulia, Cugir, Sebeș, Săsciori, Vințu de Jos, Pianu, Meteș, Șibot, […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 2 ore

Avocații, critici la adresa Guvernului: Se vrea transformarea CASS într-o ‘taxă pe independență’. Măsura afectează grav stabilitatea fiscală 

Avocații din România critică Guvernul și spun că se vrea transformarea CASS într-o ‘taxă pe independență’. Măsura afectează grav stabilitatea...
Actualitateacum 2 ore

Economistul Radu Georgescu: „Guvernul nu vrea să schimbe nicio impozitare pentru multinaționale. Acestea vor avea liber la externalizarea profitului”

Radu Georgescu: „Guvernul nu vrea să schimbe nicio impozitare pentru multinaționale. Acestea vor avea liber la externalizarea profitului” „Guvernul nu...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum o oră

La orizont, o nouă soluție pentru „polul accidentelor” de pe Calea Moților din Alba Iulia: Sistem de semaforizare rutieră și treceri de pietoni la intersecția dintre Calea Moților și strada Albac

La orizont, o nouă soluție pentru „polul accidentelor” de pe Calea Moților din Alba Iulia Autoritățile locale pregătesc o nouă...
Ştirea zileiacum 9 ore

Tragedie în Alba: Un vârstnic de 69 de ani, din Beldiu, a fost găsit de vecini spânzurat în fața locuinței

Tragedie în Alba: Un vârstnic de 69 de ani, din Beldiu, a fost găsit fără suflare, de vecinii care au...

Curier Județean

Curier Județeanacum 45 de minute

FOTO | INCENDIU în Sebeș, zona Profi: Ard deșeuri menajere într-o clădire dezafectată

INCENDIU în Sebeș, zona Profi: Ard deșeuri menajere într-o clădire dezafectată Un  incendiu a izbucnit marți seara, în jurul orei...
Curier Județeanacum 2 ore

FOTO | Zilele orașului Baia de Arieș: Localitatea minieră a sărbătorit 700 de ani de atestare documentară

Zilele orașului Baia de Arieș: Localitatea minieră a sărbătorit 700 de ani de atestare documentară La sfârșitul săptămânii trecute, localitatea...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 9 minute

Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba – Credeți că se va face lumină în afacerea „Microbuzul”, o afacere liberală cu parfum penal?

Credeți că se va face lumină în afacerea „Microbuzul”, o afacere liberală cu parfum penal? Ministrul Fondurilor Europene promite că...
Politică Administrațieacum 8 ore

Mircea Hava, fostul primar al municipiului Alba Iulia: PNRR – o șansă irosită!

Mircea Hava: PNRR – o șansă irosită! Mircea Hava, fostul primar al muncipiului Alba Iulia, este de părere că PNRR...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 11 ore

Cosmin Matieș, antreprenor din Alba Iulia: Turismul fără HoReCa este doar o carcasă fără conținut

Cosmin Matieș: Turismul fără HoReCa este doar o carcasă fără conținut Ceea ce autoritățile par să ignore, tratând cu indiferență...
Opinii - Comentariiacum 14 ore

19 august: Ziua mondială a fotografiei

19 august: Ziua mondială a fotografiei Această zi marchează inventarea de către Louis Jacques Mande Daguerre (1787- 1851) şi Joseph...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea