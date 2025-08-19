FOTO | INCENDIU în Sebeș, zona Profi: Ard deșeuri menajere într-o clădire dezafectată

INCENDIU în Sebeș, zona Profi: Ard deșeuri menajere într-o clădire dezafectată

Un incendiu a izbucnit marți seara, în jurul orei 19.00, în zona Profi din Sebeș. Au luat foc deșeuri menajere într-o clădire dezafectată.

Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit la deșeuri menajere într-o cladire dezafectata din municipiul Sebeș, pe strada M. Kogaliniceanu, zona PROFI.

La misiune participă o autospecială de stingere cu apă și spumă și SVSU Sebeș.

