FOTO | Încă un pas spre reabilitarea și renovarea energetică a școlii de piatră din Râmeț, veche de 50 de ani: Aviz de mediu
Încă un pas spre reabilitarea și renovarea energetică a școlii de piatră din Râmeț, veche de 50 de ani
Direecția Județeană de Mediu Alba a luat decizia etapei de încadrare, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, fără evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul ,,Reabilitare si renovarea energetică Școala Generală Râmeț, localitatea Râmeț, comuna Râmeț, județul Alba”.
Clădirea, construită din piatră în urmă cu 50 de ani, în 1975, are regimul de înălţime P+E.
Imobilul nu a suferit intervenții capitale pe perioada de viață a acestuia, ci doar intervenții din categoria reparațiilor curente sau recompartimentării ușoare, în funcție de necesitățile momentului.
Lucrările propuse sunt:
*Modernizare energetică pentru partea de instalații
1. Instalații electrice pentru producerea energiei electrice cu panouri fotovoltaice;
2. Înlocuirea corpurilor de iluminat cu corpuri cu led;
3. Panouri fotovoltaice producerea energiei electrice.
*Modernizare energetică pentru partea de izolații termice
1. Izolarea termică a pereților exteriori, pe intrados, cu vată bazaltică;
2. Izolarea termică a planșeului peste etaj cu saltele de vată minerală.
Obiectivul general al proiectului propune realizarea lucrărilor de reabilitare termică și de creștere a eficienței energetice a clădirii școlii. În vederea realizării acestui obiectiv se propun următoarele lucrări.
– Se realizează un acoperiș tip șarpantă;
– Se vor înlocui jgheaburile și burlanele existente cu jgheaburi și burlane din aluminiu;
– Se refac scările exterioare;
– Se va înlocui ușa exterioară pentru accesul la dormitoarele de la parter cu ușa de
tâmplărie PVC sau aluminiu;
– Izolarea termică a planșeului peste etaj și a pereților exteriori;
– Instalații pentru producerea energiei electrice cu panouri fotovoltaice;
– Înlocuirea corpurilor de iluminat cu corpuri cu LED;
– Echiparea cu stație de încărcare pentru mașini electrice.
Valoarea totală a investiţiei este de 1.343.508,36 lei (cu TVA inclus). Durata de realizare a investiției este de 15 luni.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
ACHIZIȚIE de validatoare inteligente de plată, în valoare de peste 800.000 de euro, la Alba Iulia: Se urmărește facilitarea plății cu cardul a biletelor în toate mijloacele de transport în comun
ACHIZIȚIE de validatoare inteligente de plată, în valoare de peste 800.000 de euro, pentru facilitarea plății cu cardul a biletelor de autobuz în Alba Iulia Primăria Alba Iulia a lansat recent în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) procedura de achiziție prin licitație deschisă a unor validatoare inteligente de plată care să permită plata cu […]
Bărbat de 36 de ani, din Alba Iulia, cu „alcool la bord”, pe o stradă din municipiu: Ce alcoolemie avea
Bărbat de 36 de ani, din Alba Iulia, cu „alcool la bord”, pe o stradă din municipiu Un bărbat din Alba Iulia a fost scos din trafic de oamenii legii după ce a fost surprins conducând băut pe o stradă din municipiu. Citește și: Bărbat de 50 de ani, din Alba Iulia, cu alcool „la […]
SCUTUL PĂDURII în Alba: AMENZI de aproape 27.000 de lei și o cantitate de peste 57 de metri cubi de lemn confiscată
SCUTUL PĂDURII în Alba: AMENZI de aproape 27.000 de lei și o cantitate de peste 57 de metri cubi de lemn confiscată Vineri, 26 septembrie 2025, Serviciul de Ordine Publică din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba a organizat o acțiune, cu efective mărite, pentru prevenirea și combaterea tăierilor ilegale de arbori. Au fost vizate […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
VIDEO | Premierul Bolojan, la Blaj, la catafalcul cardinalului Lucian Mureșan: Ultim omagiu adus în Catedrala „Sfânta Treime”
Premierul Bolojan, la Blaj, la catafalcul Arhiepiscopului Major al Bisericii Greco-Catolice din România Premierul Ilie Bolojan s-a aflat, sâmbătă, 27...
SCUMPIRI 2025 | Românii plătesc mult mai mult pentru alimente, produse nealimentare și servicii: Coșul de cumpărături s-a dublat față de media europeană în ultimii șase ani
Românii plătesc mult mai mult pentru alimente, produse nealimentare și servicii: Coșul de cumpărături s-a scumpit cu 60% în șase...
Știrea Zilei
VIDEO | „La Ceaune” 2025, liberalii din Alba au demonstrat că știu să facă și politică la foc mic: Echipa bucătarului Marius Bogin, marea câștigătoare
VIDEO | „La Ceaune” 2025, liberalii din Alba au demonstrat că știu să facă și politică la foc mic: Echipa...
VIDEO | „Crosul Inimilor” în Cetatea Alba Carolina: Energie și emoție în alergare pentru o cauză nobilă
„Crosul Inimilor” în Cetatea Alba Carolina: Energie și emoție în alergare pentru persoane de toate vârstele În dimineața zilei de...
Curier Județean
ACHIZIȚIE de validatoare inteligente de plată, în valoare de peste 800.000 de euro, la Alba Iulia: Se urmărește facilitarea plății cu cardul a biletelor în toate mijloacele de transport în comun
ACHIZIȚIE de validatoare inteligente de plată, în valoare de peste 800.000 de euro, pentru facilitarea plății cu cardul a biletelor...
FOTO | Încă un pas spre reabilitarea și renovarea energetică a școlii de piatră din Râmeț, veche de 50 de ani: Aviz de mediu
Încă un pas spre reabilitarea și renovarea energetică a școlii de piatră din Râmeț, veche de 50 de ani Direecția...
Politică Administrație
Primăria Municipiului Aiud: Licitație publică privind concesionarea unui teren cu suprafața de 2.456 mp situat pe strada Tudor Vladimirescu
ANUNŢ DE LICITAȚIE privind concesionarea prin licitație publică a terenului cu suprafața de 2456 mp, situat administrativ în Municipiul Aiud,...
Primăria Aiud: Licitație publică pentru concesionarea unui teren cu suprafața de 4.594 de mp de pe strada Tudor Vladimirescu. Informații privind depunerea ofertelor
ANUNŢ DE LICITAȚIE privind concesionarea prin licitație publică a terenului cu suprafața de 4594 mp, situat administrativ în Municipiul Aiud,...
Opinii Comentarii
27 septembrie: Ziua Mondială a Turismului, sărbătorită prima oară în întreaga lume în anul 1980
27 septembrie: Ziua Mondială a Turismului, sărbătorită prima oară în întreaga lume în anul 1980 La 27 septembrie, în fiecare...
27 septembrie – Ziua Internațională a persoanelor cu deficiențe de auz. Peste 300 de milioane de persoane din întreaga lume sunt afectate de pierderea auzului
27 septembrie – Ziua Internațională a persoanelor cu deficiențe de auz. Peste 300 de milioane de persoane din întreaga lume...