FOTO | Încă un pas spre reabilitarea și renovarea energetică a școlii de piatră din Râmeț, veche de 50 de ani: Aviz de mediu

Încă un pas spre reabilitarea și renovarea energetică a școlii de piatră din Râmeț, veche de 50 de ani

Direecția Județeană de Mediu Alba a luat decizia etapei de încadrare, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, fără evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul ,,Reabilitare si renovarea energetică Școala Generală Râmeț, localitatea Râmeț, comuna Râmeț, județul Alba”.

Clădirea, construită din piatră în urmă cu 50 de ani, în 1975, are regimul de înălţime P+E.

Imobilul nu a suferit intervenții capitale pe perioada de viață a acestuia, ci doar intervenții din categoria reparațiilor curente sau recompartimentării ușoare, în funcție de necesitățile momentului.

Lucrările propuse sunt:

*Modernizare energetică pentru partea de instalații

1. Instalații electrice pentru producerea energiei electrice cu panouri fotovoltaice;

2. Înlocuirea corpurilor de iluminat cu corpuri cu led;

3. Panouri fotovoltaice producerea energiei electrice.

*Modernizare energetică pentru partea de izolații termice

1. Izolarea termică a pereților exteriori, pe intrados, cu vată bazaltică;

2. Izolarea termică a planșeului peste etaj cu saltele de vată minerală.

Obiectivul general al proiectului propune realizarea lucrărilor de reabilitare termică și de creștere a eficienței energetice a clădirii școlii. În vederea realizării acestui obiectiv se propun următoarele lucrări.

– Se realizează un acoperiș tip șarpantă;

– Se vor înlocui jgheaburile și burlanele existente cu jgheaburi și burlane din aluminiu;

– Se refac scările exterioare;

– Se va înlocui ușa exterioară pentru accesul la dormitoarele de la parter cu ușa de

tâmplărie PVC sau aluminiu;

– Izolarea termică a planșeului peste etaj și a pereților exteriori;

– Instalații pentru producerea energiei electrice cu panouri fotovoltaice;

– Înlocuirea corpurilor de iluminat cu corpuri cu LED;

– Echiparea cu stație de încărcare pentru mașini electrice.

Valoarea totală a investiţiei este de 1.343.508,36 lei (cu TVA inclus). Durata de realizare a investiției este de 15 luni.

