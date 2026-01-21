FOTO | Încă două centre de terapie din Alba dotate cu camere virtuale VR cu programe speciale pentru copiii cu tulburări din spectrul autist

Încă două centre de terapie din Alba dotate cu camere virtuale VR cu programe speciale pentru copiii cu tulburări din spectrul autist

În Alba, încă două centre de terapie au fost dotate cu camere virtuale VR cu programe speciale instalate pentru copiii cu tulburări din spectrul autist.

Este vorba de LogoLand- Centru Logopedic pentru Copii și Adulți Alba Iulia și Cabinetul Individual de Psihologie Florea Andreea Maria (Psiholog Andreea Florea).

Inițiativa aparține Asociației „Different, Not Less”, din Alba Iulia, fiind posibilă,, la fel ca alte demersuri similare anterioare, în urma participării cu succes, atât ca prestație sportivă, cât și ca nivel al donațiilor colectate, a echipei asociației amintite la ediția 2025 a ultramaratonului Autism 24H.

„Ultramaratonul de 24 de ore Autism24H din septembrie, de la Mamaia, a fost mai mult decât o provocare sportivă. A fost o dovadă de solidaritate, empatie și speranță.

Datorită vouă – tuturor celor care ați donat, ați susținut și ați crezut în misiunea noastră – am reușit să dotăm încă două centre de terapie atât de importante pentru copiii noștri: LogoLand- Centru Logopedic pentru Copii și Adulți Alba Iulia și Cabinetul Individual de Psihologie Florea Andreea Maria (Psiholog Andreea Florea).

Le-am oferit camera virtuală VR cu programe speciale instalate, pentru copiii cu tulburări din spectrul autist și multe materiale pentru terapia senzorială.

Pentru ediția Autism 24h din septembrie 2026 înscrierile si donațile vor începe în luna martie.

Am fost primiți cu multă căldură și deschidere de Florea Andreea – psiholog și psihoterapeut, și de Alina Chivu – psiholog clinician în cadrul LogoLand.

Mai mult decât atât, ele sunt și voluntare implicate activ în activitățile noastre săptămânale, iar pentru dedicarea, timpul și sufletul pe care le oferă copiilor, le mulțumim din toată inima.

Prin sprijinul vostru, reușim să oferim activități sportive gratuite, să dotăm centre de terapie, să susținem terapii de calitate și să construim un mediu sigur, cald și plin de încredere pentru copiii noștri speciali.

Iar anul acesta pregătim surprize grozave, zâmbete și momente care vor conta enorm pentru ei”, au transmis, marți, 20 ianuarie 2026, reprezentanții Asociației „Different, Not Less”.

