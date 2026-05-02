„Mi-am permis aroganța”. Vicepremierul Oana Gheorghiu s-a ,,scuzat” după ce a cerut parlamentarilor să voteze după conștiință

Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat vineri seară, 1 mai 2026, că mai mulți parlamentari au fost nemulțumiți după ce aceasta le-a transmis să voteze moțiunea de cenzură potrivit propriei conștiințe.

,,Ca penitenţă, vreau să lansez un apel public către toţi românii: Vă rog ca nu care cumva să le scrieţi parlamentarilor voştri”, transmite vicepremierul.

,,Doresc să îmi cer scuze public faţă de acei parlamentari pe care i-am inoportunat permiţându-mi aroganţa de a le transmite un e-mail prin care i-am invitat să voteze conform propriei conştiinţe, nu conform ordinului de la şeful de partid. Mai grav, înţeleg că unii parlamentari s-au supărat pentru ca mi-am permis obrăznicia să le scriu pe mailul personal, care e trecut pe site-ul Camerei Deputaţilor şi pe cel al Senatului”, a scris, vineri seară, pe Facebook, Oana Gheorghiu.

Aceasta adaugă, ironic: ”Ca penitenţă, vreau să lansez un apel public către toţi românii – Vă rog ca nu care cumva să le scrieţi parlamentarilor voştri pe e-mail, prin mesaj pe Facebook sau în comentarii ca să le cereţi să voteze conform conştiinţei, nu conform ordinului de la şeful de partid”.

Potrivit acesteia, ,,ar fi un abuz total asupra lor să îi deranjăm şi să le cerem să comită asemenea gesturi regretabile”. ”Deci din nou: vă rog ca nu cumva să faceţi aşa ceva”, a mai scris Gheorghiu.

2-3 mai 2026 | Episodul de vreme rece continuă în România: Ce arată prognoza. Anunț de ultimă oră al meteorologilor

Episodul de vreme rece continuă în România: Ce arată prognoza. Anunț de ultimă oră al meteorologilor Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat, sâmbătă, 2 mai 2026, informarea meteo de vreme de deosebit de rece pentru această perioadă valabilă la nivelul întregii țări. Potrivit ANM, până duminică, 3 mai 2026, la ora 10.00,  vremea se […]

12-18 mai 2026 | Testele pentru evaluările naționale la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a

12-18 mai 2026 | Testele pentru evaluările naționale la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a Testele pentru evaluările naționale la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a vor fi organizate în perioada 12 – 28 mai, prevede calendarul aprobat de Ministerul Educației și Cercetării. Testele vizează evaluarea cunoștințelor și a deprinderilor dobândite […]

ANALIZĂ ZIARUL UNIREA: „Sperietoarea” ANAF declanșează o explozie a conformării fiscale. Cum sunt monitorizați banii din TikTok, Vinted și Crypto

ANALIZĂ ZIARUL UNIREA: „Sperietoarea" ANAF declanșează o explozie a conformării fiscale. Cum sunt monitorizați banii din TikTok, Vinted și Crypto Peisajul fiscal din România traversează o perioadă de reconfigurare structurală profundă, marcată de trecerea de la un model de supraveghere reactivă la unul de monitorizare digitală proactivă. O analiză exhaustivă preluată de Ziarul Unirea și […]

