„Mi-am permis aroganța”. Vicepremierul Oana Gheorghiu s-a ,,scuzat” după ce a cerut parlamentarilor să voteze după conștiință

Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat vineri seară, 1 mai 2026, că mai mulți parlamentari au fost nemulțumiți după ce aceasta le-a transmis să voteze moțiunea de cenzură potrivit propriei conștiințe.

,,Ca penitenţă, vreau să lansez un apel public către toţi românii: Vă rog ca nu care cumva să le scrieţi parlamentarilor voştri”, transmite vicepremierul.

,,Doresc să îmi cer scuze public faţă de acei parlamentari pe care i-am inoportunat permiţându-mi aroganţa de a le transmite un e-mail prin care i-am invitat să voteze conform propriei conştiinţe, nu conform ordinului de la şeful de partid. Mai grav, înţeleg că unii parlamentari s-au supărat pentru ca mi-am permis obrăznicia să le scriu pe mailul personal, care e trecut pe site-ul Camerei Deputaţilor şi pe cel al Senatului”, a scris, vineri seară, pe Facebook, Oana Gheorghiu.

Aceasta adaugă, ironic: ”Ca penitenţă, vreau să lansez un apel public către toţi românii – Vă rog ca nu care cumva să le scrieţi parlamentarilor voştri pe e-mail, prin mesaj pe Facebook sau în comentarii ca să le cereţi să voteze conform conştiinţei, nu conform ordinului de la şeful de partid”.

Potrivit acesteia, ,,ar fi un abuz total asupra lor să îi deranjăm şi să le cerem să comită asemenea gesturi regretabile”. ”Deci din nou: vă rog ca nu cumva să faceţi aşa ceva”, a mai scris Gheorghiu.

