FOTO | Echipa Colegiului Național „Inochentie Micu Clain” Blaj, calificată de pe primul loc la faza națională a Olimpiadei „Tinerii Dezbat” 2026

Lucian Dărămuș

acum 2 ore

Pe data de 29 aprilie 2026, Colegiul Național „Inochentie Micu Clain” Blaj a fost reprezentat cu succes la Olimpiada Națională de Argumentare, Dezbatere și Gândire Critică „Tinerii Dezbat” , etapa județeană din Alba, de către o echipă formată din elevii Baba Bogdana (clasa a X-a C), Sărătean Andrei (clasa a X-a D), Foca Sara (clasa a X-a D) și Olar Carina (clasa a IX-a D – rezervă), coordonați de profesorul Solomon Adrian. 

Participând la secțiunea dedicată claselor a IX-a și a X-a, echipa colegiului din „Mica Romă” a avut un parcurs excepțional, reușind să câștige toate cele trei meciuri din faza grupelor și să se califice în finală de pe primul loc.

„În urma unui meci final intens și extrem de disputat, elevii noștri au obținut locul I pe județ, asigurându-și astfel calificarea la etapa națională.

Aceasta se va desfășura în perioada 25–30 mai 2026, la Târgu Mureș.

De asemenea, elevul Sărătean Andrei a fost distins cu mențiune secundă la categoria „Cel mai bun vorbitor”.

Le transmitem felicitări tuturor pentru performanța deosebită, le dorim mult succes în etapa următoare și le ținem pumnii în continuare!”, au precizat reprezentanții Colegiului Național „Inochentie Micu Clain” Blaj.

