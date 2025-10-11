FOTO | Participarea la ultramaratonul Autism 24 H 2025 își arată roadele: La Alba Iulia, echipa formată de Asociația „Different, Not Less” a făcut donații Asociației „Iochebed” și unui centru specializat în terapia ABA. Ce urmează
Participarea la ediția 2025 a ultramaratonului Autism 24 H își arată roadele.
La Alba Iulia, Asociația „Different, Not Less” a făcut o donații importante Asociației Iochebed și unui centru specializat în terapia ABA.
Vineri, 10 octombrie 2025, Asociația „Different, Not Less” a donat o cameră virtuală Asociației „Armoni Play”, un loc magic unde copiii pot explora lumea în siguranță: școală, grădiniță, parc, mall, petrecere, restaurant sau cabinet medical.
Această terapie inovatoare îi ajută pe copii să se familiarizeze cu viața de zi cu zi fără teamă, pregătindu-i pentru integrare și încredere.
Amănunte despre camera virtuală donată găsiți AICI.
Anterior, miercuri, 8 octombrie 2025, o parte din echipa „Different, Not Less” a oferit o cutie terapeutică Asociației Iochebed, condusă de Adina Drimbe, în sprijinul copiilor și familiilor care au nevoie de ajutor și speranță.
Amănunte despre cutia terapeutică donată găsiți AICI.
„Aceste donații au fost posibile datorită implicării celor care au susținut echipa noastră în cadrul ultramaratonului caritabil Autism 24 H — un eveniment extraordinar care reunește oameni cu inimi mari și determinare pentru o cauză comună: sprijinul copiilor cu tulburări din spectrul autist.
Mulțumim din inimă donatorilor și organizatorilor ultramaratonului Autism24H – datorită vouă, visul a devenit realitate.
Fiecare kilometru alergat a adus lumină și speranță pentru zeci de copii”, au precizat reprezentanții Asociației „Different, Not Less”.
Miercuri, 15 octombrie 2025, ei vor fi prezenți în județul Hunedoara, la Simeria, unde vor dona o cameră virtuală VR Centrului de Pedagogie Curativă din localitate. Este o unitate de învăţământ bugetară şi funcţionează din 1 noiembrie 1991 ca alternativă a învăţământului special, pentru copii cu vârsta între 3-18 ani, care prezintă deficienţe mintale grave, profunde şi/sau asociate, (sindrom Down, autism, sechele postencefalitice etc.).
Şcolarizează elevi din municipiile Deva, Hunedoara şi Orăştie, precum şi din alte oraşe şi localităţi ale judeţului Hunedoara (Simeria, Călan etc.) sau din alte judeţe.
Pregătirea elevilor se realizează prin următoarele niveluri de învăţământ: preşcolar, primar, gimnazial (clasele I – X), şi profesional, stimulând posibilităţile cognitive, afective şi volitive, formarea de atitudini şi deprinderi, de autonomie personală, urmărind integrarea acestora în unităţi protejate.
Funcţionează în parteneriat cu Asociaţia „Hans Spalinger” Simeria şi Federaţia de Pedagogie Curativă din România, care asigură formarea cadrelor didactice şi implementarea metodelor specifice alternativei.
„Vom continua, pe lânga dotarea mai multor centre, cu activitățile sportive gratuite ce au loc în fiecare duminică pentru copiii cu tulburări din spectrul autist”, au precizat pentru ziarulunirea.ro reprezentanții Asociației „Different, Not Less”.
