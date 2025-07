FOTO | În timp ce la Sibiu se construiește pe fonduri „Gusterland”,o zonă de agrement pe 33 de hectare de pârloagă, la Alba Iulia nu există nici măcar un ștrand. Va avea instalație de sanie și bob, tiroliană, turn de aventură, pârtie de schi și tubing

În timp ce la Sibiu se construiește pe fonduri „Gusterland”,o zonă de agrement pe 33 de hectare de pârloagă, la Alba Iulia nu există nici măcar un ștrand. Va avea instalație de sanie și bob, tiroliană, turn de aventură, pârtie de schi și tubing

La Sibiu va fi construit până în anul 2028 o zonă de agrement pe 33 de hectare de pârloagă, pe fonduri europene. La ”Gusterland”, o investiție de peste 103 milioane de lei, se vor amenaja facilitati noi, care acum lipsesc din oferta de agrement sibiana: instalatie de sanie/bob de vara, spatiu de joaca – inclusiv turn de aventura, partie de schi si tubing cu suprafata sintetica, tiroliana.

Desigur, facilitatile deja obisnuite sunt prezente: terasa panoramica, un iaz, traseu pietonal, traseu pentru biciclete, zona de popas turistic. Va fi construita o cladire multifunctionala, se vor amenaja parcari si zona intreaga va avea toate dotarile cu utilitati si serviciile necesare unei functionari optime.

La polul opus, Alba Iulia nu are în prezent nici măcar un ștrand, iar oferta de petrecere a timpului liber este cât se poate de săracă, albaiulienii fiind nevoiți să caute alte destinații în județele vecine.

Un nivel de viață ridicat presupune și existența unei oferte generoase pentru petrecerea timpului liber. Vedem un interes tot mai mare al autorităților publice locale pentru a extinde și diversifica oferta infrastructurii de divertisment și de agrement concomitent cu valorificarea și includerea în circuitul activităților comunității a unor zone adesea marginale și întotdeauna marginalizate.

La Sibiu, edilii au obținut finanțare nerambursabilă pentru un nou parc de agrement: „Gusterland”, într-o zonă diametral opusă zonei de agrement din Sub Arini. Investiția are valoarea totală de 103.103.532,91 lei din care valoarea nerambursabila este de 94.866.365,87 lei. Contractul de finanțare a fost semnat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, Autoritatea de Management pentru Programul „Regiunea Centru” 2021 – 2027, în cadrul Priorității 8: „O regiune atractivă”, Acțiunea: 8.1: „Dezvoltare urbană integrată prin regenerarea spațiilor publice, punerea în valoare a patrimoniului, infrastructurii culturale și a potențialului turistic din municipiile Regiunii Centru”.

„Dezvoltarea urbană cu susținere financiară din surse nerambursabile a fost folosită de autoritățile publice ale municipiului Sibiu într-o manieră care a răspuns nevoilor sibienilor ținând cont de o prioritizare riguroasă. Asta reiese din analiza modului în care au fost folosite finanțările nerambursabile disponibile în perioadele de programare 2007 – 2013, 2014 – 2020 și în cea de acum 2021 – 2027. Inițial, accentul s-a pus pe îmbunătățirea infrastructurii rutiere și pe mobilitatea urbană, extrem de importante pentru un oraș mare, aflat la intersecția unor importante culoare europene și naționale de transport, mai ales că în urmă cu două decenii nu exista autostradă. S-au investit astfel peste 87 de milioane de lei.

În perioada 2014 – 2020, cu o investiție totală de 323 de milioane de lei, paleta investițiilor municipale sibiene cu finanțare nerambursabilă s-a diversificat: creșterea eficienței energetice a clădirilor publice și rezidențiale, reabilitarea și extinderea infrastructurii educaționale, a infrastructurii sanitare și sociale. Totodată au continuat și investițiile in infrastructura rutieră și au început investițiile în infrastructura de agrement, o componentă importantă pentru dezvoltarea economiei bazata pe industria turismului si cu rol esențial pentru confortul localnicilor.

În zona Tilișca, un munte de moloz care urâțea zona de zeci de ani, a fost transformat într-o zonă de agrement care include un teren de minigolf, locuri de joacă pentru copii, alei, zona umedă, o mini-tiroliană. În zona diametral opusă, a dealului Gușterița, prin proiectul al cărui contract de finanțare l-am semnat acum, 33 de hectare de teren nevalorificat vor fi transformate într-un nou parc pentru sănătatea și agrementul localnicilor, completând oferta culturală și turistică a orașului cu diversificarea posibilităților de agrement”, a declarat domnul Simion Crețu, director general al ADR Centru.

Dezvoltarea infrastructurii de turism din Municipiul Sibiu prin amenajarea unei zone de agrement și ecoturism pe dealurile Gușteriței, în municipiul Sibiu va introduce în circuitul activităților comunitare un teren de 33 de hectare care acum este sub-valorificat, aproape abandonat.

Amenajarea parcului răspunde uneia dintre cele mai mari provocări, anume lipsa unei oferte diversificate de petrecere a timpului liber, care să depășească oferta culturală a orașului și care să fie susținută de o infrastructură adecvata. Proiectul promovează un stil de viață activ si sănătos, prin facilități care încurajează mișcarea, activitățile sportive si organizarea unor campanii de conștientizare privind beneficiile unei vieți active pentru sănătatea fizica si mentala.

Crearea unei noi oferte de petrecere a timpului liber va contribui la prelungirea duratei de sedere a turistilor, aspect esential pentru stimularea turismului local, care reprezinta un factor-cheie pentru dezvoltarea economica. Cresterea fluxului turistic va genera noi oportunitati de angajare in sectoare precum HoReCa, agentiile de turism si infrastructura locala, consolidand economia orasului.

„Complexul pentru agrement Gusterland va schimba felul in care petrecem timpul liber in Sibiu si, implicit, calitatea vietii. Este un proiect amplu, amenajat pe o suprafata extinsa, de 33 ha, si cu dotari complexe – de aceea valoarea totala a investitiei se ridica la 103 milioane de lei. Din aceasta suma, aproape 93 de milioane de lei i-am obtinut acum din fonduri europene nerambursabile, ceea ce inseamna ca din bugetul local vom asigura doar diferenta, de 10 milioane de lei. Lucrarile, in curs, sunt deja executate in proportie de 48% si vizam inaugurarea in primavara anului 2026. Termenul de executie a fost intarziat de o interventie neprevazuta, solicitata de societatea de electricitate DEER Brasov, care a presupus o solutie tehnica noua si lucrari mult mai complexe, ce presupun ingroparea unei importante linii electrice aeriene de inalta tensiune care traverseaza momentan amplasamentul. Profit de moment sa multumesc, in numele sibienilor, tuturor institutiilor avizatoare care au avut un aport in obtinerea documentelor necesare implementarii proiectului”, explica doamna Astrid Fodor, Primarul Municipiului Sibiu.

In cadrul proiectului, care se estimeaza ca va fi finalizat in luna iunie 2028, se vor amenaja facilitati noi, care acum lipsesc din oferta de agrement sibiana: instalatie de sanie/bob de vara, spatiu de joaca – inclusiv turn de aventura, partie de schi si tubing cu suprafata sintetica, tiroliana. Desigur, facilitatile deja obisnuite sunt prezente: terasa panoramica, un iaz, traseu pietonal, traseu pentru biciclete, zona de popas turistic. Va fi construita o cladire multifunctionala, se vor amenaja parcari si zona intreaga va avea toate dotarile cu utilitati si serviciile necesare unei functionari optime. Tot pentru buna functionare vor fi organizate, in cadrul proiectului, schimburi de bune practici si know-how cu operatori ai unor structuri similare de agrement din Austria si Germania.

De aceasta investitie vor beneficia locuitorii municipiului Sibiu si turistii, fiind estimat un numar de 60.000 de persoane/an care vor vizita parcul, 20.000 de persoane care vor achita tarife pentru diferite activitati, firmele din HoReCa locala si operatorii din turism, ONG-urile.

