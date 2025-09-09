FOTO | În SuperLiga Feminină, CSM Unirea Alba Iulia, înfrângere în fața campioanei ultimelor două sezoane

În SuperLiga Feminină, CSM Unirea Alba Iulia, înfrângere în fața campioanei ultimelor două sezoane

În etapa a 3-a din SuperLiga Feminină de fotbal, CSM Unirea Alba Iulia a suferit o înfrângere în fața campioanei ultimelor două sezoane, Farul Constanța.

Farul s-a impus cu 4-2 (1-0).

Meciul, programat inițial la Alba Iulia, s-a disputat la Ovidiu, deoarece Farul va juca, miercuri, 10 septembrie 2024, în UEFA Women’s Europa Cup, în deplasare, cu echipa HB Køge din Danemarca.

Gazdele au început în forță, deschizând scorul prin Dimitra Ivanova în minutul 12. În repriza a doua, Ioana Bălăceanu a adus un avantaj liniștitor pentru campioană, reușind o dublă în doar două minute.

Uniristele au reușit să înscrie în poarta lui Onyango de două ori, prin Claudia Bistrian și Florentina Ancăș, însă Tabita Croitoru a pus punct partidei în minutul 84 la scorul 4-2.

CSM Unirea Alba Iulia va deschide runda a 4-a din SuperLiga feminină cu un meci pe teren propriu. Uniristele vor întâlni sâmbătă, 13 septembrie 2025, de la ora 13.00, pe Stadionul “Cetate”, formația Politehnica Timișoara. Partida va fi transmisă în direct pe FRF TV.

