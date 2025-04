FOTO | În prag de Paște 2025, campania „Împreună dăruim bucurie”, la Sebeș: „150 de bunici. 150 de daruri. 150 de momente în care inimile s-au atins”

În prag de Paște 2025, campania „Împreună dăruim bucurie”, la Sebeș: „150 de bunici. 150 de daruri. 150 de momente în care inimile s-au atins”

În prag de Paște 2025, în cadrul campaniei „Împreună dăruim bucurie”, aflată la a treia ediție, marți, 15 aprilie 2025, au fost oferite daruri pentru 150 de seniori la Sebeș.

„Astăzi nu am împărțit doar alimente. Am împărțit prezență. Am adus lumină în case unde sărbătorile păreau că trec în tăcere. Am dus o vorbă bună acolo unde, de prea mult timp, nu se mai aude glasul nimănui.

Pentru unii dintre bunicii noștri, singurătatea e mai grea decât orice lipsă. Astăzi, am încercat să le arătăm că nu sunt uitați. Că ne pasă. Că există oameni cu inimă care le pot fi familie, măcar pentru o clipă.

Împreună cu voluntarii nostri, care răspund DA la fiecare apel, am pășit praguri cu sufletul plin și am plecat cu ochii umezi, dar inima ușoară.

Mulțumim tuturor celor care au făcut ca această zi să fie despre mai mult decât ajutor – despre grijă, demnitate și speranță. Sărbătorile vin cu adevărat doar atunci când le aduci și altora.

Astăzi am oferit daruri. Dar cel mai prețios a fost timpul și căldura dăruite cu iubire în cadrul campaniei noastre „Împreună dăruim bucurie”, aflată la a 3-a ediție.

Mulțumiri alese sponsorilor nostri SC Co-Ra Company SRL, DML Invest SRL, Asociația Alpin- Leul de Aur, La Meseni SRL, Star Company, persoane fizice care au donat produse sau bani, Primarului municipiului Sebeș, Dorin Nistor și Primăriei municipiului Sebeș, Serviciului Public de Administrare a Patrimoniului Sebeș, voluntarilor, doamnelor profesoare Mihaela Suciu, Cornelia Cosma, Miclăuș Liana de la Liceul Tehnologic și Liceul Sportiv „Florin Fleșeriu” din Sebeș care au coordonat cei 55 de voluntari prezenți alături de noi, echipei Direcției de Asistență Socială Sebeș”, au transmis reprezentanții Direcției de Asistență Socială Sebeș.

