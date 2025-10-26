FOTO | Iluminat stradal integral pe tehnologie LED în fiecare sat aparținător de Ocna Mureș

Iluminat stradal integral pe tehnologie LED în fiecare sat aparținător de Ocna Mureș

Fiecare stradă din localitățile componente ale orașului Ocna Mureș beneficiază de iluminat public modern bazat pe tehnologia LED. Amplele lucrări de modernizare și eficientizare a sistemului de iluminat public în Uioara de Sus, Uioara de Jos, Războieni-Cetate, Cisteiu de Mureș și Micoșlaca au fost recent finalizate, fiind realizate prin intermediul unui proiect în valoare de aproape 3.000.000 de lei.

„În urmă cu doi ani, centrul orașului Ocna Mureș a fost modernizat prin instalarea unui sistem de iluminat public eficient și estetic, care contribuie la siguranța și confortul comunității. Am continuat acest proces de dezvoltare și extindere a iluminatului public și în satele aparținătoare. Localitățile Războieni, Cisteiu de Mureș, Micoșlaca, Uioara de Jos și Uioara de Sus beneficiază acum de un iluminat modern”, a explicat Silviu Vințeler, primarul orașului Ocna Mureș, pentru ziarulunirea.ro.

Proiectul, denumit „Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public în localitățile componente și aparținătoare orașului Ocna Mureș – Uioara de Sus, Uioara de Jos, Războieni-Cetate, Cisteiu de Mureș și Micoșlaca”, are o valoare totală de 2.961.315,00 lei și este finanțat prin Administrația Fondului pentru Mediu.

În cadrul proiectului au fost prevăzute următoarele achiziții: 878 de corpuri de iluminat LED cu eficienţă ridicată, puncte de aprindere, cutii de distribuţie, cutii de trecere, linii electrice de joasă tensiune subterane sau aeriene, fundaţii, stâlpi, elemente de susţinere a liniilor, instalaţii de legare la pământ, console, accesorii, conductoare, izolatoare, cleme, armături, echipamente de comandă, automatizare şi măsurare utilizate pentru iluminatul public – toate destinate modernizării și/sau extinderii sistemului de iluminat.

„Aceste investiții urmăresc creșterea siguranței cetățenilor, îmbunătățirea calității vieții și punerea în valoare a spațiilor publice din oraș și din satele aparținătoare”, a mai declarat Silviu Vințeler.

Potrivit proiectului, au fost înlocuite în totalitate cele 878 de corpuri de iluminat: 293 de pe strada principală și 585 de pe străzile secundare. De asemenea, s-a instalat un sistem de telegestiune utilizând comunicația wireless. Toate corpurile de iluminat din oraș sunt prevăzute cu controlere inteligente. Acestea au senzori radar și/sau PIR în intersecțiile și trecerile de pietoni periculoase, pentru a spori siguranța participanților la trafic și pentru a reduce consumul de energie.

Lămpile funcționează la 100% din putere doar atunci când senzorii detectează mișcare, iar în rest funcționează la 50% din capacitate, independent de reglajele celorlalte corpuri de iluminat din sistemul de telegestiune.

Astfel, au fost montate în total 878 corpuri de iluminat, după cum urmează: Cisteiu de Mureș: 157 de corpuri lampă tip LED; Micoșlaca: 78 de corpuri lampă tip LED; Uioara de Jos: 166 de corpuri lampă tip LED; Uioara de Sus: 261 de corpuri lampă tip LED; Războieni-Cetate: 216 corpuri lampă tip LED.

