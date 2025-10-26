FOTO | Iluminat stradal integral pe tehnologie LED în fiecare sat aparținător de Ocna Mureș
Iluminat stradal integral pe tehnologie LED în fiecare sat aparținător de Ocna Mureș
Fiecare stradă din localitățile componente ale orașului Ocna Mureș beneficiază de iluminat public modern bazat pe tehnologia LED. Amplele lucrări de modernizare și eficientizare a sistemului de iluminat public în Uioara de Sus, Uioara de Jos, Războieni-Cetate, Cisteiu de Mureș și Micoșlaca au fost recent finalizate, fiind realizate prin intermediul unui proiect în valoare de aproape 3.000.000 de lei.
„În urmă cu doi ani, centrul orașului Ocna Mureș a fost modernizat prin instalarea unui sistem de iluminat public eficient și estetic, care contribuie la siguranța și confortul comunității. Am continuat acest proces de dezvoltare și extindere a iluminatului public și în satele aparținătoare. Localitățile Războieni, Cisteiu de Mureș, Micoșlaca, Uioara de Jos și Uioara de Sus beneficiază acum de un iluminat modern”, a explicat Silviu Vințeler, primarul orașului Ocna Mureș, pentru ziarulunirea.ro.
Proiectul, denumit „Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public în localitățile componente și aparținătoare orașului Ocna Mureș – Uioara de Sus, Uioara de Jos, Războieni-Cetate, Cisteiu de Mureș și Micoșlaca”, are o valoare totală de 2.961.315,00 lei și este finanțat prin Administrația Fondului pentru Mediu.
În cadrul proiectului au fost prevăzute următoarele achiziții: 878 de corpuri de iluminat LED cu eficienţă ridicată, puncte de aprindere, cutii de distribuţie, cutii de trecere, linii electrice de joasă tensiune subterane sau aeriene, fundaţii, stâlpi, elemente de susţinere a liniilor, instalaţii de legare la pământ, console, accesorii, conductoare, izolatoare, cleme, armături, echipamente de comandă, automatizare şi măsurare utilizate pentru iluminatul public – toate destinate modernizării și/sau extinderii sistemului de iluminat.
„Aceste investiții urmăresc creșterea siguranței cetățenilor, îmbunătățirea calității vieții și punerea în valoare a spațiilor publice din oraș și din satele aparținătoare”, a mai declarat Silviu Vințeler.
Potrivit proiectului, au fost înlocuite în totalitate cele 878 de corpuri de iluminat: 293 de pe strada principală și 585 de pe străzile secundare. De asemenea, s-a instalat un sistem de telegestiune utilizând comunicația wireless. Toate corpurile de iluminat din oraș sunt prevăzute cu controlere inteligente. Acestea au senzori radar și/sau PIR în intersecțiile și trecerile de pietoni periculoase, pentru a spori siguranța participanților la trafic și pentru a reduce consumul de energie.
Lămpile funcționează la 100% din putere doar atunci când senzorii detectează mișcare, iar în rest funcționează la 50% din capacitate, independent de reglajele celorlalte corpuri de iluminat din sistemul de telegestiune.
Astfel, au fost montate în total 878 corpuri de iluminat, după cum urmează: Cisteiu de Mureș: 157 de corpuri lampă tip LED; Micoșlaca: 78 de corpuri lampă tip LED; Uioara de Jos: 166 de corpuri lampă tip LED; Uioara de Sus: 261 de corpuri lampă tip LED; Războieni-Cetate: 216 corpuri lampă tip LED.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Politică Administrație
FOTO | Reorganizare a dispunerii serviciilor în cadrul Primăriei Aiud: Compartimentul Agricol s-a mutat de la etajul I la parter, pentru a fi mai accesibil
Reorganizare a dispunerii serviciilor în cadrul Primăriei Aiud La sediul Primăriei Aiud s-a procedat la o reoganizare a dispunerii serviciilor. Compartimentul Agricol s-a mutat de la etajul I la parter, pentru a fi mai accesibil tuturor, în special persoanelor vârstnice. „Poate fi găsit mai ușor – este prima ușă pe partea dreaptă, imediat după intrarea […]
Comunicat de presă | PSD Alba susține echipa lui Sorin Grindeanu pentru conducerea partidului, din care face parte și Victor Negrescu
PSD Alba susține echipa lui Sorin Grindeanu pentru conducerea partidului, din care face parte și Victor Negrescu Delegați ai PSD Alba, din întreg județul, și-au exprimat, joi, în cadrul conferinței extraordinare, susținerea pentru Sorin Grindeanu și echipa cu care va candida la conducerea Partidului Social Democrat, cu moțiunea intitulată „Uniți pentru români. Puternici, doar împreună”. […]
Municipiul Aiud – Anunț Compartiment Agricol: Proprietarii din sectorul cadastral 136 / Gârbova de Jos trebuie să depună documentele pentru întocmirea planului parcelar
Municipiul Aiud – Anunț Compartiment Agricol În conformitate cu prevederile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată și ale Ordinului nr. 600/2023 pentru aprobarea regulamentului de recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, Primăria Municipiului Aiud informează proprietarii de terenuri situați în sectorul cadastral 136 / UAT Municipiul Aiud, localitatea […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Chiar și mașinile abandonate sau parcate de ani de zile trebuie să aibă RCA. Când este recomandat să-ți radiezi autoturismul
Mașinile abandonate sau parcate de ani de zile trebuie să aibă RCA. Când este recomandat să-ți radiezi autoturismul Ministerul Economiei,...
FOTO | Peste 100.000 de oameni la slujba de sfințire a Catedralei Naționale: Eveniment care marchează centenarul Patriarhiei Române
Peste 100.000 de oameni la slujba de sfințire a Catedralei Naționale Pictura Catedralei Naționale este sfințită, duminică, 26 octombrie, de...
Știrea Zilei
VIDEO | Levente Polgar, un maghiar mai român ca românii: A încheiat Ștafeta Invictus 2025 la Carei, prin înmânarea drapelului României
Levente Polgar, un maghiar mai român ca românii: A încheiat Ștafeta Invictus 2025 la Carei, prin înmânarea drapelului României Ultramaratonistul...
VIDEO | Investiții în infrastructura verde la Zlatna: Pista de biciclete dintre Pârâu Gruiului și centrul Zlatnei, proiect de 2,8 milioane de lei, finanțat prin PNRR
Investiții în infrastructura verde la Zlatna: Pista de biciclete dintre Pârâu Gruiului și centrul Zlatnei, proiect de 2,8 milioane de...
Curier Județean
VIDEO | „Tropote în Țara Vinului”, ediția 2025, la Micești: Cei mai frumoși, puternici și rapizi cai, la întrecere în concursuri extrem de atractive
„Tropote în Țara Vinului”, ediția 2025, la Micești: Cei mai frumoși, puternici și rapizi cai, la întrecere în concursuri extrem...
25 octombrie 2025 | AMENZI de aproape 9.000 de lei în urma unei acțiuni cu efective mărite a polițiștilor din Blaj: Ce nereguli au fost constatate
AMENZI de aproape 9.000 de lei în urma unei acțiuni cu efective mărite a polițiștilor din Blaj: Ce nereguli au...
Politică Administrație
FOTO | Iluminat stradal integral pe tehnologie LED în fiecare sat aparținător de Ocna Mureș
Iluminat stradal integral pe tehnologie LED în fiecare sat aparținător de Ocna Mureș Fiecare stradă din localitățile componente ale orașului...
FOTO | Reorganizare a dispunerii serviciilor în cadrul Primăriei Aiud: Compartimentul Agricol s-a mutat de la etajul I la parter, pentru a fi mai accesibil
Reorganizare a dispunerii serviciilor în cadrul Primăriei Aiud La sediul Primăriei Aiud s-a procedat la o reoganizare a dispunerii serviciilor. ...
Opinii Comentarii
Sfântul Dimitrie, Izvorâtorul de Mir: De astăzi, căldura intră în pământ și frigul își arată colții. Ce este interzis să faci pe 26 octombrie
Sfântul Dimitrie, Izvorâtorul de Mir: De astăzi, căldura intră în pământ și frigul își arată colții. Ce este interzis să...
26 octombrie: 163 de ani de la nașterea Episcopului Greco – Catolic Demetriu Radu, una dintre cele mai importante figuri ale Marii Uniri din 1918
26 octombrie: 163 de ani de la nașterea Episcopului Greco – Catolic Demetriu Radu, una dintre cele mai importante figuri...