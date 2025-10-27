FOTO | Iluminat public modern și eficient în Teiuș: Lucrări de peste 8 milioane de lei, în desfășurare

A început proiectul pentru extinderea și eficientizarea iluminatului public

Luni, 27 octombrie 2025, reprezentanții Primăriei Teiuș au anunțat, printr-o postare pe pagina oficială de Facebook, începerea celei de-a doua etape a proiectului de modernizare a iluminatului public din oraș.

Potrivit administrației locale, proiectul, în valoare totală de peste 8,2 milioane de lei, din care peste 676.000 de lei reprezintă finanțare locală, presupune extinderea rețelei de iluminat public, montarea a peste 70 de stâlpi metalici, 258 de corpuri de iluminat inteligente, precum și instalarea a peste 2,4 kilometri de cablu subteran.

Reprezentanții Primăriei au precizat că lucrările au început de câteva zile și că investiția vine în continuarea primei etape, derulate în urmă cu câțiva ani, când a fost modernizat peste 80% din iluminatul public, prin trecerea la tehnologia LED și implementarea unui sistem de telegestiune. Aceste îmbunătățiri au dus la o reducere a consumului de energie electrică cu peste 35% și la creșterea calității iluminatului din oraș.

„După ce, în urmă cu câțiva ani, finalizam un proiect important pentru orașul nostru, prin care s-a modernizat în proporție de peste 80% iluminatul public, folosind tehnologia LED și sistemul de telegestiune, elemente de noutate ce au determinat scăderea consumului de energie electrică cu peste 35% și creșterea calității iluminatului public, am început lucrul în etapa a doua de „Modernizare iluminat public”, printr-un proiect câștigat de echipa vrednică a primăriei noastre, în valoare de peste 8,2 milioane de lei, cu o finanțare locală de peste 676 mii lei! Orașul Teiuș crește prin muncă și efortul nostru de zi cu zi!”, au transmis reprezentanții primăriei.

Reamintim că, în urmă cu cinci zile, primarul Mirel Vasile Hălălăi anunța că, în ciuda blocării unor programe de finanțare națională, lucrările de modernizare a drumurilor din Teiuș rămân o prioritate.

Pe strada Horea, unde proiectul a fost afectat de suspendarea programului „Anghel Saligny”, administrația locală a convenit, împreună cu firma constructoare, amenajarea temporară a unei căi de rulare cu straturi de piatră spartă, grederizată și cilindrată, pentru a asigura condiții minime de circulație până la reluarea lucrărilor.

