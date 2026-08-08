Prețurile carburanților, puse „sub control” de autorități: Noua lege a intrat în vigoare. Ce se schimbă la pompă

Noua lege privind măsurile de intervenție pe piața carburanților a intrat în vigoare vineri, 7 august 2026, și introduce un set de măsuri menite să limiteze creșterea prețurilor la benzină și motorină. Printre principalele prevederi se numără plafonarea adaosurilor comerciale, posibilitatea reducerii temporare a accizei la motorină și introducerea unei contribuții de solidaritate pentru anumite companii din sectorul petrolier.

Criză pe piața petrolului până la sfârșitul lui octombrie

Actul normativ instituie oficial o situație de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere până la 31 octombrie 2026. Perioada ar putea fi prelungită de Guvern, în funcție de evoluția pieței.

Pe durata crizei vor fi aplicate măsurile privind prețurile, adaosurile comerciale, fiscalitatea și circulația anumitor produse petroliere.

Adaosurile comerciale, înghețate la nivelul din 2025

Una dintre cele mai importante măsuri vizează companiile care importă, produc, distribuie sau comercializează benzină și motorină.

Adaosul comercial nu va putea depăși, în medie, nivelul practicat de fiecare companie în 2025, acesta urmând să fie ajustat o singură dată cu rata inflației comunicată de Institutul Național de Statistică.

Și modul în care benzinăriile pot modifica prețurile este reglementat. Majorările vor putea fi făcute o singură dată pe zi, până la ora 12:00. În schimb, reducerile de preț vor putea fi aplicate în orice moment.

Motorina ar putea beneficia de o acciză mai mică

Noua lege deschide și posibilitatea reducerii temporare a accizei pentru motorina standard.

Reducerea poate fi cuprinsă între 5% și 25%, în funcție de evoluția cotațiilor internaționale ale petrolului și a prețurilor de la pompă.

Ministerul Finanțelor va analiza indicatorii de piață de două ori pe lună, iar procentul de reducere aplicabil pentru următoarele două săptămâni va fi stabilit în urma acestor evaluări.

Prima reducere nu se aplică automat de la intrarea în vigoare a legii, ci după finalizarea primei analize prevăzute de actul normativ.

Taxă suplimentară pentru profiturile excepționale

Companiile din sectorul petrolier care obțin venituri excepționale ar putea fi obligate să plătească o contribuție de solidaritate, atunci când prețul petrolului Brent sau cotațiile internaționale ale motorinei depășesc pragurile stabilite de lege.

Măsura vizează limitarea profiturilor considerate excesive într-o perioadă în care prețurile carburanților pun presiune asupra consumatorilor și economiei.

Exporturile de motorină și țiței, condiționate de aprobări

În perioada în care este declarată situația de criză, exporturile și livrările intracomunitare de motorină și țiței vor putea fi realizate doar cu acordul prealabil al Ministerului Economiei și al Ministerului Energiei.

Autoritățile urmăresc astfel să asigure disponibilitatea produselor petroliere pe piața internă și să reducă riscul unor dezechilibre de aprovizionare.

Amenzi de până la 2% din cifra de afaceri

Companiile care nu respectă noile obligații riscă sancțiuni semnificative.

În funcție de gravitatea abaterii, amenzile pot ajunge la 2% din cifra de afaceri anuală. Pentru alte încălcări, sancțiunile pot varia între 100.000 și 1.000.000 de lei.

Regimul contravențional nu se aplică însă chiar din prima zi. Prevederile referitoare la amenzi vor intra în vigoare la 5 zile de la publicarea legii în Monitorul Oficial.

Ce înseamnă, concret, pentru șoferi

Noua legislație nu garantează automat o scădere a prețurilor la pompă, însă introduce mai multe mecanisme prin care autoritățile pot interveni atunci când costurile carburanților cresc puternic.

În perioada următoare, evoluția prețului motorinei va depinde atât de cotațiile internaționale ale petrolului și de cursul valutar, cât și de deciziile Ministerului Finanțelor privind eventuala reducere a accizei și de modul în care companiile își ajustează prețurile în limitele stabilite de noua lege.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal