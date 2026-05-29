FOTO: Horațiu Han și Vasile Lombrea, primarii din Alba care au jucat fotbal pentru România la Piatra Neamț, într-o întâlnire demonstrativă!
Cei doi edili din Alba, Horațiu Han (Livezile), Vasile Lombrea (Sălciua), au făcut făcut parte din echipa primarilor din România. „Tricolorii” au evoluat într-o partidă amicală la Piatra Neamț, cu Generația Ceahlăului, care a învins celebra formația italiană Juventus Torino în anii de glorie a formației de sub Pietricica.
Horațiu Han și Vasile Lombrea sunt prezențe obișnuite la selecționata primarilor din România, condusă de Gabi Mureșan, actualmente primar al comunei Apold (Mureș), fost internațional și campion cu CFR Cluj. De altfel, cei doi reprezentați ai Albei au devenit vicecampioni europeni în Slovacia,
„O zi minunată în „Perla Moldovei” – Piatra Neamț, unde am reprezentat cu cinste județul Alba împreună cu prietenul și colegul meu Vasile Lombrea, primarul comunei Sălciua în partida amicală și plină de emoții cu generația de vis a „Ceahlăului” (cea care a învins Juventus cu 1-0 în anii de glorie a echipei de sub Pietricica) organizată de către domnul primar al Municipiului Piatra Neamț- Adi Niță și a colegului nostru Toni- primarul comunei Dămuc Neamț. Mulțumim ACoR România, ACoR Alba (primar Ghiță Damian) și lui Mister Tică Chelariu (selecționerul Naționalei primarilor din țară pentru selecție, primar Pomârla BT)„, a transmis Horațiu Han
