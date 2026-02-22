FOTO | Hani Sasu creează cu pasiune vitralii unicat într-un atelier din Alba: „În mediul rural a descoperit forța tradiției și libertatea de a o îmbina cu modernismul”

Hani Sasu creează cu pasiune vitralii unicat într-un atelier din Alba: „În mediul rural a descoperit forța tradiției și libertatea de a o îmbina cu modernismul”

Albaiulianca Hani Sasu creează cu pasiune vitralii unicat într-un atelier din satul Mesentea (comuna Galda de Jos).

Povestea lui Hani Sasu a fost spusă recent de coordonatorii proiectului Erasmus + „Femei Antreprenoare din Mediul Rural / EmpowerHER Rural Business”.

Drumul creativ al lui Hani a început la Liceul de Artă din Alba Iulia, secția Ceramică, și a continuat la Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca, unde a studiat Ceramică – Sticlă – Metal.

Acolo a descoperit arta vitraliului – o întâlnire care i-a schimbat direcția. Sticla a cucerit-o definitiv: dură și fragilă în același timp, transparentă și opacă, plină de texturi, culori și posibilități infinite. În ea s-a regăsit.

De atunci creează vitralii unicat pentru ferestre, uși, luminatoare, lămpi, obiecte decorative și instalații artistice – lucrări prin care aduce lumină în spațiile și în viețile celor care le aleg.

Un moment esențial a fost întâlnirea cu satul Mesentea și colaborarea cu Atelierul Bynest, alături de Paul Nemeș. În mediul rural a descoperit forța tradiției și libertatea de a o îmbina cu modernismul și minimalismul propriu. Aici sticla se întâlnește cu lemnul și metalul, iar vitraliul iese din zona clasică și intră în mobilier: mese, scaune, piese funcționale cu personalitate.

Fiind săsoaică de origine, rigoarea și organizarea merg mână în mână cu energia ei creativă. Este veselă, deschisă, plină de idei – dar și structurată, capabilă să ducă un gând de la inspirație la o creație concretă.

Creativitatea o ține în zona unicatului – fie că vorbim de lucrări de mari dimensiuni, fie de broșe și obiecte mici care spun o poveste.

Energia ei? „Bateriile Duracell, ne spune!”

Reușește să îmbine arta cu familia, dezvoltarea personală și educația. A urmat și urmează cursuri de dezvoltare (inclusiv Waldorf) și organizează ateliere, cursuri și tabere creative pentru copii și adulți.

Hani pune multă pasiune, petrece tot mai mult timp în atelier și caută direcția comercială și forma juridică potrivită, plus inspirație și vizibilitate prin proiectul EmpowerHER si comunitatea frumoasă care s-a format!

sursa: EmpowerHer Rural Business I Erasmus+ Project RO – AT / Facebook

