FOTO | Hani Sasu creează cu pasiune vitralii unicat într-un atelier din Alba: „În mediul rural a descoperit forța tradiției și libertatea de a o îmbina cu modernismul”
Hani Sasu creează cu pasiune vitralii unicat într-un atelier din Alba: „În mediul rural a descoperit forța tradiției și libertatea de a o îmbina cu modernismul”
Albaiulianca Hani Sasu creează cu pasiune vitralii unicat într-un atelier din satul Mesentea (comuna Galda de Jos).
Povestea lui Hani Sasu a fost spusă recent de coordonatorii proiectului Erasmus + „Femei Antreprenoare din Mediul Rural / EmpowerHER Rural Business”.
Drumul creativ al lui Hani a început la Liceul de Artă din Alba Iulia, secția Ceramică, și a continuat la Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca, unde a studiat Ceramică – Sticlă – Metal.
Acolo a descoperit arta vitraliului – o întâlnire care i-a schimbat direcția. Sticla a cucerit-o definitiv: dură și fragilă în același timp, transparentă și opacă, plină de texturi, culori și posibilități infinite. În ea s-a regăsit.
De atunci creează vitralii unicat pentru ferestre, uși, luminatoare, lămpi, obiecte decorative și instalații artistice – lucrări prin care aduce lumină în spațiile și în viețile celor care le aleg.
Un moment esențial a fost întâlnirea cu satul Mesentea și colaborarea cu Atelierul Bynest, alături de Paul Nemeș. În mediul rural a descoperit forța tradiției și libertatea de a o îmbina cu modernismul și minimalismul propriu. Aici sticla se întâlnește cu lemnul și metalul, iar vitraliul iese din zona clasică și intră în mobilier: mese, scaune, piese funcționale cu personalitate.
Fiind săsoaică de origine, rigoarea și organizarea merg mână în mână cu energia ei creativă. Este veselă, deschisă, plină de idei – dar și structurată, capabilă să ducă un gând de la inspirație la o creație concretă.
Creativitatea o ține în zona unicatului – fie că vorbim de lucrări de mari dimensiuni, fie de broșe și obiecte mici care spun o poveste.
Energia ei? „Bateriile Duracell, ne spune!”
Reușește să îmbine arta cu familia, dezvoltarea personală și educația. A urmat și urmează cursuri de dezvoltare (inclusiv Waldorf) și organizează ateliere, cursuri și tabere creative pentru copii și adulți.
Hani pune multă pasiune, petrece tot mai mult timp în atelier și caută direcția comercială și forma juridică potrivită, plus inspirație și vizibilitate prin proiectul EmpowerHER si comunitatea frumoasă care s-a format!
sursa: EmpowerHer Rural Business I Erasmus+ Project RO – AT / Facebook
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Începe Postul Paștelui 2026, cel mai aspru post din an. Cât durează, ce semnificație are și care sunt zilele cu dezlegare la pește. Practici religioase și superstiții
Începe Postul Paștelui 2026, cel mai aspru post din an. Cât durează, ce semnificație are și care sunt zilele cu dezlegare la pește Luni, 23 februarie 2026, începe Postul Paștelui, cunoscut și sub numele de Postul Mare, care este cel mai lung și mai aspru post din calendarul ortodox. Este o perioadă cu multe tradiții, […]
Decesul tinerei de 25 de ani din Sebeș. Petiție publică adresată Poliției Române și Parchetului Înaltei Curți de Casație și Justiție: „Dreptate pentru Ana, care a fost găsită moartă în casa soțului”
Decesul tinerei de 25 de ani din Sebeș. Petiție publică adresată Poliției Române și Parchetului Înaltei Curți de Casație și Justiție: „Dreptate pentru Ana, care a fost găsită moartă în casa soțului” Într-o petiție publică adresată Poliției Române și Parchetului Înaltei Curți de Casație și Justiție se solicită preluarea de urgență, la nivel central, a […]
VIDEO | Focul purificator, aprins în satele comunei Ciugud în duminica prinderii Postului Paștelui 2026: Obiceiul „Hodaiței”, vechi de sute de ani
Focul purificator, aprins în satele comunei Ciugud în duminica prinderii Postului Paștelui 2026: Obiceiul „Hodaiței”, vechi de sute de ani Un obicei vechi de secole are loc în satele din comuna Ciugud. Ca în fiecare an, în seara zilei de 22 februarie 2026, duminica „prinderii Postului Paştelui”, oamenii s-au strâns cu mic cu mare și […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Ministrul Sănătăţii, despre propunerea de a obliga medicii să rămână în ţară după studii: ,,Un sistem care încearcă să recupereze ceea ce s-a pierdut în zeci de ani, din păcate”
Ministrul Sănătăţii, despre propunerea de a obliga medicii să rămână în ţară după studii: ,,Un sistem care încearcă să recupereze...
Laboratoarele mobile de monitorizare a calităţii aerului vor fi folosite în România pe tot parcursul anului: „Nu vor mai sta să adune praf la sediile instituţiilor”
Laboratoarele mobile de monitorizare a calităţii aerului vor fi folosite în România pe tot parcursul anului În România, laboratoarele mobile...
Știrea Zilei
Începe Postul Paștelui 2026, cel mai aspru post din an. Cât durează, ce semnificație are și care sunt zilele cu dezlegare la pește. Practici religioase și superstiții
Începe Postul Paștelui 2026, cel mai aspru post din an. Cât durează, ce semnificație are și care sunt zilele cu...
Decesul tinerei de 25 de ani din Sebeș. Petiție publică adresată Poliției Române și Parchetului Înaltei Curți de Casație și Justiție: „Dreptate pentru Ana, care a fost găsită moartă în casa soțului”
Decesul tinerei de 25 de ani din Sebeș. Petiție publică adresată Poliției Române și Parchetului Înaltei Curți de Casație și...
Curier Județean
FOTO | Mărțișoare din pastă ceramică originale confecționate de elevi ai Colegiului Tehnic „Apulum” din Alba Iulia: „Creativitate, îndemânare și pasiune”
Mărțișoare din pastă ceramică originale confecționate de elevi ai Colegiului Tehnic „Apulum” din Alba Iulia: „Creativitate, îndemânare și pasiune” Elevii...
Șase străzi dintr-un sat din Alba urmează să fie modernizate: Undă verde de la Direcția de Mediu pentru investiție
Șase străzi dintr-un sat din Alba urmează să fie modernizate: Undă verde de la Direcția de Mediu pentru investiție Direcția...
Politică Administrație
FOTO | Noul spațiu al centrului de zi pentru persoane vârstnice din cartierul Mihail Kogălniceanu din Sebeș, prezentat seniorilor care domiciliază în zonă
Noul spațiu al centrului de zi pentru persoane vârstnice din cartierul Mihail Kogălniceanu din Sebeș, prezentat seniorilor care domiciliază în...
Comunicat de presă | PSD solicită PNL și USR să înceteze disputa care blochează reforma de relansare economică
PSD solicită PNL și USR să înceteze disputa care blochează reforma de relansare economică PSD face apel la PNL și...
Opinii Comentarii
21 februarie: 122 de ani de la moartea lui Sava Henția, unul dintre marii maeștri ai picturii românești
21 februarie: 122 de ani de la moartea lui Sava Henția, unul dintre marii maeștri ai picturii românești Sâmbătă, 21...
21 februarie: Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Cuvios Timotei, cel din Simboli
21 februarie: Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Cuvios Timotei, cel din Simboli Despre viața Sfântului Cuvios Timotei se cunosc...