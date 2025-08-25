FOTO | Hairstylistele din Alba Iulia continuă tradiția faptelor bune: O nouă acțiune dedicată seniorilor de la căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia
Hairstylistele din Alba Iulia continuă tradiția faptelor bune: O nouă acțiune dedicată seniorilor de la căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia
Luni, 25 august 2025, mai multe saloane de beauty din Alba Iulia au organizat o acțiune specială pentru seniorii din comunitate. Deja a devenit o tradiție ca profesioniștii din domeniul frumuseții să își îndrepte atenția nu doar spre estetică, ci și spre suflet, oferind sprijin și momente de bucurie celor care au nevoie.
Scopul campaniei început în anul 2023 , este simplu, dar profund: să aducă un zâmbet pe chipul vârstnicilor și să le transmită mesajul că nu sunt singuri. Hairstylistele implicate au oferit atât sprijin practic, cât și emoțional, prin gesturi de respect și solidaritate.
„Credem cu tărie că meseria noastră nu trebuie să se rezume doar la partea estetică. Este important să contribuim la viața comunității prin acțiuni care aduc bucurie oamenilor. Seniorii au nevoie de susținere, iar noi ne dorim să fim alături de ei, an de an”, a declarat Mirela Molnar, hairstylist și inițiatorul proiectului.
La rândul ei, Adina Pașca, hairstylist din Alba Iulia, a adăugat: „Astfel de inițiative ne arată că frumusețea autentică vine din gesturi de empatie și solidaritate. Este o bucurie să putem aduce lumină și căldură în viața seniorilor.”
Această acțiune face parte dintr-un proiect mai amplu de responsabilitate socială, prin care saloanele de beauty din Alba Iulia își propun să organizeze periodic campanii de sprijin pentru seniori și alte categorii vulnerabile.
Prin asemenea inițiative, hairstylistele din Alba Iulia demonstrează că frumusețea adevărată se exprimă prin grijă, empatie și implicare în comunitate.
