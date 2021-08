FOTO| Grotele din Apuseni în care s-au ascuns partizanii anticomunişti ai grupului Șușman: Zece ani de luptă în așteptarea americanilor

La un pas de tragedie. Președintele AJVPS Alba, Vasile Bucur, aproape să fie atacat de o ursoaică cu pui. „Cred ca numai Maica Domnului m-a salvat astăzi”

Vasile Bucur, președintele AJVPS Alba, a fost la un pas de tragedie, duminică, în timp de ce se afla la o vânătoare. Acesta povestește că doar Sfânta Maria, sărbatorită astăzi, l-a salvat de la atacul unei ursoaice cu pui.

„Dragii mei,

Astăzi, 15 august 2021, de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, era să o pun de mămăligă. Împreună cu o parte din membri grupei de vânătoare, am participat la 2 goane de alungare la mistreți, deoarece avem depuse sesizări și cereri de pagubă din partea unor proprietari de teren agricol. Vânătoarea am organizat-o pe Fondul de vânătoare Oardă, la 6-7 km de Albă Iulia, atenție ! în lunca Mureșului. Pentru cunoscători, am făcut prima goana pe Moraresti, unde nu am găsit decât capre și o vulpe, iar a două goana am făcut-o pe Pârâul Murgului. Eu am stat undeva la o întrerupere a pârâului, unde există o punte, pe unde poți trece cu mașină.

M-am așezat într-o iarbă mare la 15-20 m de puntea respectivă, un loc foarte bun de trecere a vânatului la vânătorile colective. Din precauție, mi-am lăsat mășînă la circa 20 de m, în spatele meu pe drum, pentru că știam că în zona sunt urși și să nu am vre-o surpriză. La un moment dat, după ce a început goana, a ieșit un purcel din pârâu . La scurt timp am auzit în pârâu(unde există vegetație foarte multă, copaci, tufe mari, etc), o respirație grea care se apropia de punte. Am crezut că e scroafă cu purcei. La un moment dat a ieșit din pârâu cu viteză, cu intenția să treacă în partea cealaltă, o ursoaica imensă. A trecut drumul și s-a întors să aștepte puii.

Când s-a întors m-a văzut pe mine , a început să se agite, s-a ridicat în 2 picioare, a venit spre mine și a început să urle și să facă că toți dracii. Nu am schițat nici un gest, pentru că dacă făceam o mișcare era pe mine. Distanță de la mine la ea era de maxim 15 m și în 2-3 salturi, era pe mine. A fugit înapoi la pui, a început să se agite și să se miște haotic prin tufe, continuându-și festivalul. În acest timp, am fugit la mășînă. Colegul meu de grupa Lică Vlad, a auzit toată faza asta și când m-a văzut că fug spre mășînă ,a fugit și el spre mine, crezând că sunt în pericol și că trebuie să mă ajute(Bravo Vlade !). În partea cealaltă a pârâului era paznicul de vânătoare Ghiță Lupșa și Bogdan Dragomir, directorul asociației, care au auzit atacul ursoaicei și au văzut-o ulterior fugind prin pârâu. Nu au trecut 10 minute și am auzit din nou o ruptură în pârâu și o respirație grea.

A ieșit un alt urs, un mascul de vre-o 3-4 ani, mai mic decât ursoaica, care și el a fost văzut de colegii mei. Ursoaica a fost atât de speriată și agitată și nu a trebuit mult să mă atace. Nu aveam nici o șansă. Era foarte mare, avea vre-o 250-300 de kg, iar când s-a ridicat în 2 picioare, cred că avea peste 2,5 m. Puteam fi acum în priveghi. Am vrut să va informez ce se poate întâmplă, pe un fond de vânătoare în zona de câmpie, unde, în ultimul timp am văzut cel puțîn 7-8 urși. Iar la toată povestea asta, ministrul mediului, nu are nici o reacție și nu face nimic să apere viață și siguranță oamenilor. Gândiți-va că eram cu o lisa cu alice. Nu aveam nici o șansă să mă pot apară. Cred că numai Maică Domnului m-a salvat astăzi. Aceeași poveste o aud săptămânal și de la ceilalți colegi vânători, din zona Aiud-Lopadea-Ocna Mureș-Noslac și pe fondurile de vânătoare de la munte. Am depus la minister dosare de pagubă la atacurile repetate ale unui urs la o stana de la Noslac, unde în 2 nopți a omorât vre-o 30 de oi. Dosarele de pagubă au fost respinse și derogarea nu a fost aprobată. Ăștia suntem și de astfel de oameni suntem conduși. Imaginați-va, dacă aici, în zona de ses-lunca există atâția urși și sunt atâtea evenimente, ce o fi în Secuime, Brașov, Argeș,etc…”, a scris pe facebook Vasile Bucur, președintele AJVPS Alba.