FOTO | Grădiniță nouă și modernă, construită la Vinerea, lângă Cugir: A fost semnat contractul de lucrări în valoare de peste 6,8 milioane lei

Grădiniță nouă și modernă, construită la Vinerea, lângă Cugir: A fost semnat contractul de lucrări în valoare de peste 6,8 milioane lei

O grădiniță nouă și modernă va fi construită în curând la Vinerea, lângă Cugir. Marți, 3 februarie 2026, a fost semnat contractul de lucrări în valoare de peste 6,8 milioane lei.

Un demers investițional de importanță strategică pentru comunitate a fost oficializat la data de 3 februarie 2026, prin semnarea contractului de lucrări pentru obiectivul de investiții „Construirea Grădiniței din localitatea Vinerea, orașul Cugir”, proiect finanțat din fonduri europene.

Contractul a fost încheiat cu asocierea TOBIMAR CONSTRUCT SRL, GENERAL PROEX SRL, reprezentată de domnul Todor Florin, în calitate de administrator.

Valoarea contractului este de 6.849.960,72 lei (fără TVA).

Prin implementarea acestui proiect, administrația locală consolidează direcția strategică de modernizare a infrastructurii educaționale, asigurând condiții adecvate pentru educația timpurie a copiilor.

Noua grădiniță va fi realizată conform standardelor actuale de calitate, siguranță și eficiență energetică, oferind spații moderne, funcționale și adaptate nevoilor copiilor și cadrelor didactice.

Beneficiile proiectului includ:

-crearea unui mediu educațional modern și sigur pentru preșcolari;

-îmbunătățirea accesului la servicii de educație timpurie de calitate;

-reducerea supraaglomerării în unitățile de învățământ existente;

-sprijinirea familiilor tinere;

-creșterea atractivității și a calității vieții în comunitate.

Prin acest demers, administrația publică locală își reafirmă angajamentul de a valorifica oportunitățile de finanțare europeană și de a implementa proiecte strategice care contribuie la dezvoltarea durabilă a orașului Cugir și la bunăstarea comunității.

