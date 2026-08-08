Video | George Arion (CS Universitar Alba Iulia), vicecampion european la împins din culcat: A cucerit argintul la categoria 105 kg tineret

George Arion (CSU Alba Iulia), vicecampion european la împins din culcat: A cucerit argintul la categoria 105 kg tineret

O nouă performanță pentru powerliftingul din Alba Iulia și din România, consemnată sâmbătă, 8 august 2026.

George Arion a devenit vicecampion european la împins din culcat.

El a luat argintul la categoria 105 kilograme tineret la Campionatul European de Împins din culcat din Lituania.

Competiția este încă în desfășurare și sunt așteptate noi rezultate de excepție ale sportivilor legitimați la cluburi din Alba Iulia.

George Arion, pregătit de antrenorul federal Ovidiu Pănăzan, președintele Federației Române de Powerlifting, este legitimat la CS Universitar din Alba Iulia.

sursa foto: Federația Română de Powerlifting

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