Video | „Descoperă Rowmania” 2026 a (re)adus adrenalina pe Mureș, la Alba Iulia: 9 echipaje la start și câștigători… „incendiari”
„Descoperă Rowmania” 2026 a (re)adus adrenalina pe Mureș, la Alba Iulia: 9 echipaje la start și câștigători… „incendiari”
Sâmbătă, 8 august 2026, punctul zero al distracției din Alba Iulia s-a mutat pe malul Mureșului, în zona Podului din cartierul Partoș, unde iubitorii de aventură au avut parte de o experiență inedită pe apă.
Caravana „Descoperă Rowmania” a poposit din nou la Alba Iulia, readucând în prim-plan spiritul inițiat de marele campion Ivan Patzaichin. Participanții nu au avut nevoie de antrenamente speciale sau de experiență în canotaj pentru a se bucura de aventura pe Mureș.
Ambarcațiunile de 10+1 locuri au fost deschise tuturor celor care au vrut să simtă adrenalina și bucuria de a vâsli împreună cu alți zece coechipieri.
Au fost alcătuite în total 9 echipaje.
Marele câștigător a fost echipajul ISU Alba, „Incendiarii”.
Vârsta, condiția fizică sau lipsa experienței nu au reprezentat impedimente pentru cei care au dorit să participe. Echipajele s-au format direct la fața locului, astfel că participanții au putut vâsli alături de prieteni sau de persoane pe care le-au cunoscut chiar în cadrul evenimentului.
Înscrierile și accesul la eveniment au fost gratuite, iar atmosfera de pe malul Mureșului a fost animată de spiritul de echipă, voie bună și dorința de a descoperi canotajul într-un mod accesibil și distractiv.
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