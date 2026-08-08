Aparatură medicală în valoare de peste 1,5 milioane de lei achiziționată de Spitalul Municipal Blaj: Procedură în derulare

Spitalul Municipal Blaj pregătește o achiziție de aparatură medicală structurată în opt loturi, care include echipamente pentru ecografie, urologie, monitorizarea funcțiilor vitale, chirurgia laparoscopică, cardiologie și explorarea vasculară.

Documentația de atribuire a fost întocmită de Spitalul Municipal Blaj, unitate sanitară publică cu 277 de paturi pentru spitalizare continuă și 16 paturi pentru spitalizare de zi. Spitalul are în structură șase secții și opt compartimente și deservește populația arondată din estul județului Alba, estimată în documentație la aproximativ 50.000 de locuitori.

Potrivit caietului de sarcini, obiectivul este dotarea spitalului cu aparatură medicală nouă și îmbunătățirea calității actului medical și a eficienței activității din secții.

Cele opt loturi

Primul lot prevede achiziția unui ecograf Doppler color portabil cu două sonde, cu o cantitate de un aparat.

Lotul 2 prevede două ureteroscoape semirigide.

Lotul 3 include 30 de monitoare de funcții vitale și o stație centrală de monitorizare. Documentația menționează posibilitatea suplimentării cu încă 20 de monitoare, în funcție de fondurile disponibile.

Lotul 4 este destinat achiziției unui ecograf multimodal cu sistem de fuziune pentru prostată.

Lotul 5 prevede un turn laparoscopic Full High Definition.

Lotul 6 include un ansamblu de consolă de ecografie intravasculară și consumabile aferente.

Lotul 7 prevede o unitate suplimentară Holter EKG cu trei canale, cu monitorizare de minimum 350 de ore.

Lotul 8 este destinat unui sistem de monitorizare a presiunii arteriale.

Pentru echipamente este prevăzut un termen de livrare de maximum 60 de zile de la comanda de livrare, iar produsele sunt considerate livrate după instalare, punere în funcțiune, atingerea parametrilor agreați și acceptarea de către autoritatea contractantă.

Garanție de minimum 24 de luni

Aparatura trebuie să fie nouă și nefolosită, iar documentația solicită modele recente. Pentru toate echipamentele este stabilită o perioadă minimă de garanție de 24 de luni.

Garanția trebuie să acopere costurile pentru remedierea defecțiunilor, inclusiv demontarea, transportul, diagnosticarea, manopera, repararea sau înlocuirea componentelor, reinstalarea, testarea și repunerea în funcțiune.

Furnizorul trebuie să asigure disponibilitatea pieselor de schimb originale sau echivalente pe durata de viață estimată a echipamentului și cel puțin cinci ani după expirarea perioadei de garanție.

Instalare și instruirea personalului

Instalarea și punerea în funcțiune sunt responsabilitatea furnizorului. După instalare, echipamentele trebuie supuse testelor funcționale, iar costurile aferente testării sunt suportate de contractant.

Furnizorul trebuie să asigure instruirea la fața locului a personalului desemnat de spital. Instruirea trebuie să se desfășoare în limba română, pentru cel puțin doi participanți, pe o perioadă de minimum cinci zile. Materialele de instruire trebuie să includă cel puțin manuale de operare și fișe tehnice în limba română.

Mentenanță și suport tehnic

În perioada de garanție, mentenanța corectivă este inclusă în prețul echipamentului. Contractantul trebuie să suporte costurile intervențiilor, pieselor de schimb, materialelor și transportului necesar pentru remedierea defecțiunilor.

Este prevăzută și mentenanță preventivă anuală pe perioada garanției. După intervențiile de mentenanță trebuie efectuate teste de funcționare și întocmite rapoarte privind operațiunile realizate.

Contractantul trebuie să asigure suport tehnic pe durata contractului, inclusiv după expirarea garanției, după caz.

Pentru incidentele clasificate drept urgente, documentația prevede disponibilitate 24/7. Timpul de răspuns indicat pentru un incident urgent este de 30 de minute, timpul pentru implementarea unei soluții provizorii este de patru ore, iar timpul de rezolvare este de 24 de ore.

Pentru incidentele critice sunt prevăzute două ore pentru răspuns, 24 de ore pentru soluția provizorie și 48 de ore pentru rezolvare. Pentru incidentele majore și minore, timpul de răspuns indicat este de patru ore.

După expirarea garanției, furnizorul trebuie să poată asigura piese de schimb și materiale consumabile pentru o perioadă de minimum opt ani. Acestea vor fi achiziționate separat.

Plata pentru lotul privind ecograful de prostată, în două tranșe

Documentația prevede plata în termen de maximum 60 de zile de la emiterea facturii și transmiterea acesteia în SPV pentru loturile 1, 2, 3, 5, 6, 7 și 8.

Pentru lotul 4 – ecograf multimodal cu sistem de fuziune prostată, plata este împărțită în două tranșe: 50% până cel târziu la 31 decembrie 2026 și 50% până cel târziu la 30 iunie 2027.

Oferta financiară trebuie să cuprindă prețul unitar al produselor și prețul total în lei fără TVA. În prețul ofertat trebuie incluse transportul, instalarea, montarea, punerea în funcțiune, instruirea personalului și mentenanța în perioada de garanție.

Recepția și documentele obligatorii

Recepția se realizează în două etape: recepția cantitativă după livrarea produselor și recepția calitativă după instalare, punere în funcțiune și testare. Rezultatul recepției calitative poate fi „acceptat”, „acceptat cu observații minore”, „acceptat cu rezerve” sau „refuzat”.

La recepție trebuie prezentate, între altele, declarația sau certificatul de conformitate, garanția produselor, certificatul de calibrare, manualele de utilizare și mentenanță, raportul privind testarea și dosarul de instruire a personalului.

Achiziția, în SEAP

Procedura de achiziție a fost lansată de Spitalul Municipal Blaj în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) luni, 3 august 2026. Valoarea totală estimată a achiziției este de 1.289.707 lei, fără TVA (1.534.751,33, cu TVA inclus). Data limită pentru primirea ofertelor este 2 septembrie 2026.

foto: arhivă

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