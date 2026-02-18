FOTO | Garnizoana Sebeş a îmbrăcat haine de sărbătoare, cu prilejul cinstirii Sfântului Mare Mucenic Teodor Tiron, ocrotitorul capelei din incinta Unității Militare 02213
Garnizoana Sebeş a îmbrăcat haine de sărbătoare, cu prilejul cinstirii Sfântului Mare Mucenic Teodor Tiron, ocrotitorul capelei din incinta Unității Militare 02213
Marți, 17 februarie 2026, Garnizoana Sebeş a îmbrăcat haină de sărbătoare, cu prilejul cinstirii Sfântului Mare Mucenic Teodor Tiron, ocrotitorul capelei din incinta Unității Militare 02213 Sebeș.
Ziua de prăznuire a început în data de 16 februarie, fiind adusă spre închinare racla cu fragmente din cinstitele moaște ale Sfântului Ierarh Nectarie, precum și ale altor sfinți mucenici, de la parohia Alba Iulia – Cartier Nou I, ulterior săvârșindu-se slujba Vecerniei mari cu Litie.
Utrenia și Dumnezeiasca Liturghie din ziua hramului a fost celebrată de către un numeros sobor de preoți, din sobor făcând parte părintele Constantin Bratu, preot militar al Garnizoanei Alba Iulia, părintele Dorin Ursu, preot militar în cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Avram Iancu” Alba, părintele Marius Soponaru, preotul capelan al Penitenciarului Aiud, părintele Liviu-Marius Popa, preot al parohiei Alba Iulia – Cartier Nou I, părintele Ovidiu Damșa păstor al parohiei Țelna, părintele Paul Raica, preot al parohiei Tăureni, protopopiatul Luduș, subsemnatul, părintele Ovidiu Truța, preot militar al Garnizoanei Sebeş, și, nu în ultimul rând, părintele arhidiacon Silviu Muntean. La final, a fost săvârșită slujba Parastasului pentru toți ostenitorii unităților militare din Garnizoana Sebeș. Capela Unității Militare 02213 Sebeș a fost binecuvântată de către Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, în data de 19 septembrie 2019.
Cuvântul de învățătură a fost rostit de către părintele Liviu-Marius Popa, sfinția sa vorbind despre viața mărturisitoare a Sfântului Mare Mucenic Teodor Tiron în contextul persecuțiilor din secolele III-IV, împlinind astfel cuvântul Evangheliei și subliniind faptul că acesta reprezintă un model de urmat în special de către militari. La această zi de prăznuire au fost prezenți numeroși angajați ai unităților din întreaga garnizoană, precum și cursanții Centrului de Perfecționare Medico-Militară Sebeș.
La finalul slujbei, ne-am bucurat cu toții de o agapă frățească. Sărbătoarea hramului a fost posibilă cu sprijinul domnului Colonel-Medic Dumitru-Nicolae Raica, Șeful Centrului de Logistică Medicală și Depozit Sanitar Nord Sebeș, precum și cu ajutorul personalului militar și civil.
text: preot militar Ovidiu-Mircea Truța
sursa: Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
VIDEO | Tânăr de 21 de ani, cu mandat de executare, PRINS de un polițist aflat în timpul liber: Cum a acționat
Tânăr de 21 de ani, cu mandat de executare, PRINS de un polițist aflat în timpul liber: Cum a acționat Un tânăr de 21 de ani, condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de 1 an și 5 luni închisoare, pentru săvârșirea de infracțiuni la regimul rutier, a fost prins de agent-șef adjunct Laslău […]
Mihai Zgâia, fost director general al Regiei Autonome a Gazelor Naturale, a trecut la cele veșnice
Mihai Zgâia, fost director general al Regiei Autonome a Gazelor Naturale, a trecut la cele veșnice A trecut la cele veșnice Mihai Zgâia, fost director general al Regiei Autonome a Gazelor Naturale. „Plecarea sa lasă un gol adânc în județul Alba, acolo unde numele lui a însemnat seriozitate, viziune și putere de construcție. Nu doar […]
Garda Forestieră prezentă la Aiud în urma unei sesizări a primăriei locale: Se verifică modul de derulare a unui contract de administrare a fondului forestier
Garda Forestieră prezentă la Aiud în urma unei sesizări a primăriei locale: Se verifică modul de derulare a unui contract de administrare a fondului forestier Garda Forestieră este prezentă, miercuri, 18 februarie 2026, în municipiul Aiud. „Am sesizat instituția pentru a verifica modul de derulare a contractului de administrare a fondului forestier, încheiat între SPAPL […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar: Decizie luată de un complet de divergență
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar Tribunalul București a decis miercuri, 18 februarie 2026, ca fostul candidat la alegerile prezidențiale...
Întâlnire între FBI și MAI în Washington: ,,Am pus bazele acestei dezvoltări și am stabilit direcțiile de acțiune concretă”. Ce teme au fost discutate
Întâlnire între FBI și MAI în Washington: ,,Am pus bazele acestei dezvoltări și am stabilit direcțiile de acțiune concretă”. Ce...
Știrea Zilei
Legea care taie pensiile speciale ale magistraților a trecut de Curtea Constituțională: Actul normativ merge la promulgare
Legea care taie pensiile speciale ale magistraților a trecut de Curtea Constituțională: Actul normativ merge la promulgare Judecătorii Curții Constituționale...
Memoriu al primarilor din Apuseni pentru demiterea președintelui Societății „Avram Iancu”: „Onoarea moților nu e negociabilă”
Memoriu al primarilor din Apuseni pentru demiterea președintelui Societății „Avram Iancu”: „Onoarea moților nu e negociabilă” O mare parte dintre...
Curier Județean
FOTO | Garnizoana Sebeş a îmbrăcat haine de sărbătoare, cu prilejul cinstirii Sfântului Mare Mucenic Teodor Tiron, ocrotitorul capelei din incinta Unității Militare 02213
Garnizoana Sebeş a îmbrăcat haine de sărbătoare, cu prilejul cinstirii Sfântului Mare Mucenic Teodor Tiron, ocrotitorul capelei din incinta Unității...
VIDEO | Tânăr de 21 de ani, cu mandat de executare, PRINS de un polițist aflat în timpul liber: Cum a acționat
Tânăr de 21 de ani, cu mandat de executare, PRINS de un polițist aflat în timpul liber: Cum a acționat...
Politică Administrație
Ordonanţa cu tăierile din administraţie, pusă în transparență de Ministerul Dezvoltării: Reducere cu 10% a posturilor ocupate în administraţia locală. Alte măsuri
Ordonanţa cu tăierile din administraţie, pusă în transparență de Ministerul Dezvoltării: Reducere cu 10% a posturilor ocupate în administraţia locală....
FOTO | Primul Aqua Park din județul Alba, construit la Ocna Mureș, pe o suprafață de 5 hectare: Partemeriat între Consiliul Județean și administrația din orașul salin
Primul Aqua Park din județul Alba, construit la Ocna Mureș, pe o suprafață de 5 hectare: Partemeriat între Consiliul Județean...
Opinii Comentarii
17 Februarie: Ziua bunătăţii spontane
17 Februarie: Ziua bunătăţii spontane Ziua bunătăţii spontane (Random Acts of Kindness Day), marcată în lume la 17 februarie, este...
Tradiții și obiceiuri în Săptămâna Albă. Ce nu este bine să faci în această perioadă
Tradiții și obiceiuri în Săptămâna Albă Începând cu 20 februarie, creştinii ortodocşi intră în Săptămâna Albă sau ”Săptămâna brânzei”. În...