FOTO | Garnizoana Sebeş a îmbrăcat haine de sărbătoare, cu prilejul cinstirii Sfântului Mare Mucenic Teodor Tiron, ocrotitorul capelei din incinta Unității Militare 02213

Garnizoana Sebeş a îmbrăcat haine de sărbătoare, cu prilejul cinstirii Sfântului Mare Mucenic Teodor Tiron, ocrotitorul capelei din incinta Unității Militare 02213

Marți, 17 februarie 2026, Garnizoana Sebeş a îmbrăcat haină de sărbătoare, cu prilejul cinstirii Sfântului Mare Mucenic Teodor Tiron, ocrotitorul capelei din incinta Unității Militare 02213 Sebeș.

Ziua de prăznuire a început în data de 16 februarie, fiind adusă spre închinare racla cu fragmente din cinstitele moaște ale Sfântului Ierarh Nectarie, precum și ale altor sfinți mucenici, de la parohia Alba Iulia – Cartier Nou I, ulterior săvârșindu-se slujba Vecerniei mari cu Litie.

Utrenia și Dumnezeiasca Liturghie din ziua hramului a fost celebrată de către un numeros sobor de preoți, din sobor făcând parte părintele Constantin Bratu, preot militar al Garnizoanei Alba Iulia, părintele Dorin Ursu, preot militar în cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Avram Iancu” Alba, părintele Marius Soponaru, preotul capelan al Penitenciarului Aiud, părintele Liviu-Marius Popa, preot al parohiei Alba Iulia – Cartier Nou I, părintele Ovidiu Damșa păstor al parohiei Țelna, părintele Paul Raica, preot al parohiei Tăureni, protopopiatul Luduș, subsemnatul, părintele Ovidiu Truța, preot militar al Garnizoanei Sebeş, și, nu în ultimul rând, părintele arhidiacon Silviu Muntean. La final, a fost săvârșită slujba Parastasului pentru toți ostenitorii unităților militare din Garnizoana Sebeș. Capela Unității Militare 02213 Sebeș a fost binecuvântată de către Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, în data de 19 septembrie 2019.

Cuvântul de învățătură a fost rostit de către părintele Liviu-Marius Popa, sfinția sa vorbind despre viața mărturisitoare a Sfântului Mare Mucenic Teodor Tiron în contextul persecuțiilor din secolele III-IV, împlinind astfel cuvântul Evangheliei și subliniind faptul că acesta reprezintă un model de urmat în special de către militari. La această zi de prăznuire au fost prezenți numeroși angajați ai unităților din întreaga garnizoană, precum și cursanții Centrului de Perfecționare Medico-Militară Sebeș.

La finalul slujbei, ne-am bucurat cu toții de o agapă frățească. Sărbătoarea hramului a fost posibilă cu sprijinul domnului Colonel-Medic Dumitru-Nicolae Raica, Șeful Centrului de Logistică Medicală și Depozit Sanitar Nord Sebeș, precum și cu ajutorul personalului militar și civil.

text: preot militar Ovidiu-Mircea Truța

sursa: Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei

