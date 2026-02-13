FOTO | Garda de Mediu Alba cercetează o posibilă deversare de ape uzate în râul Arieș, în zona comunei Albac: „Nu vom tolera sub nici o formă nici un fel de abatere de la legislația de mediu”
Garda de Mediu Alba cercetează o posibilă deversare de ape uzate în râul Arieș, în zona comunei Albac: „Nu vom tolera sub nici o formă nici un fel de abatere de la legislația de mediu”
Garda de Mediu Alba a anunțat, vineri, 13 februarie 2026, că cercetează o posibilă deversare de ape uzate în râul Arieș, în zona comunei Albac.
„În urma unor postări pe rețeaua de socializare Facebook, ne-am autosesizat în ceea ce privește posibilitatea deversării de ape uzate în râul Arieș.
În acest sens o echipă de comisari din cadrul CJ Alba al GNM ne-am deplasat impreună cu colegii de la Apele Române in zona comunei Albac pentru a cerceta la fața locului cele prezentate în filmările de pe Facebook.
S-au luat probe de apă din zona stației de epurare precum si de la ieșirea din această stație, iar în urma rezultatelor vom lua măsurile legale care se impun.
Menționăm pe această cale că nu vom tolera sub nici o formă nici un fel de abatere de la legislația de mediu spunând cu subiect și predicat că toți cei care nu respectă legea vor avea parte de sancțiuni aspre”, a precizat Dănuț Hălălai, comisarul șef al Gărzii de Mediu Alba.
