FOTO | Fundașul central Florin Ilie a semnat cu CSM Unirea Alba Iulia: Albaiulianul, din nou în „alb-negru”

Fundașul central Florin Ilie a semnat cu CSM Unirea Alba Iulia: Albaiulianul, din nou în „alb-negru”

Fundașul central Florin Ilie (32 de ani) este noul jucător al divizionarei terțe CSM Unirea Alba Iulia.

Ultima sa experiență fotbalistică a fost în prima ligă din România, la Poli Iași.

Coleg de generație cu Alexandru Giurgiu, apărătorul central a plecat în 2010 la Poli Timișoara, acum 15 aani, pe atunci Unirea fiind divizionară secundă. Este fiul legendarului apărător al Unirii, Ion Ilie

Florin Ilie s-a despărțit în iarnă de gruparea din Copou, ajungând la CSM Unirea Alba Iulia din postura de jucător liber de contract.

Are 312 jocuri în primele două eșaloane și 12 reușite. Pe prima scenă a strâns apoape 130 de meciuri. În 2011, a participat alături de Nicolae Stanciu la Campionatul Euroepan Under 19 găzduit de țara noastră

Florin Ilie a fost junior al Unirii Alba Iulia, moment după care destinul sportiv l-a purtat spre Timișoara.

A mai jucat, pe lângă Poli Iași, la Concordia Chiajna, Corona Brașov, Gaz Metan Mediaș, Minaur Baia Mare, Pandurii Târgu Jiu, ASA Târgu Mureș, CS Mioveni, Sportul Snagov, UTA și Universitatea Cluj.

Florin Ilie este născut pe 18 iunie 1992, la Alba Iulia, fiind fiul lui Ioan Ilie, și el fost jucător la Unirea Alba Iulia.

„Am venit cu gândul de a ne îndeplini toate obiectivele, îmi ca această echipă să promoveze în Liga a II-a și de ce nu, în prima ligă. Am mai avut oferte și discuții cu alte echipe din primele două ligi, dar am ales cu sufletul și am ales ceea ce e mai bine pentru mine în momentul de față”, a declarat Florin Ilie imediat după semnarea contractului cu CSM Unirea Alba Iulia.

„Transferul lui Florin Ilie reprezintă un plus de experiență pentru echipa noastră, dar și o bucurie că am reușit să readucem un albaiulian la echipă. Obiectivul nostru este clar și depunem toate eforturile necesare pentru ca la finalul acestui sezon să oferim comunității bucuria unei promovări în Liga a II-a”, a declarat Radu Urcan, director general al clubului CSM Unirea Alba Iulia.

