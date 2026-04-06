FOTO | Frații Petru și Matei Joldeș, elevi ai Liceului Tehnologic „Alexandru Domșa” Alba Iulia, rezultate excepționale la faza națională a Olimpiadei de Religie 2026: „Copii frumoși, suntem mândri de voi!”

Frații Petru și Matei Joldeș, elevi ai Liceului Tehnologic „Alexandru Domșa” Alba Iulia, rezultate excepționale la faza națională a Olimpiadei de Religie 2026: „Copii frumoși, suntem mândri de voi!”

Frații Petru și Matei Joldeș, elevi ai Liceului Tehnologic „Alexandru Domșa” Alba Iulia au obținut rezultate excepționale la faza națională a Olimpiadei de Religie – Cultul Baptist și Cultul Crestin după Evanghelie 2026.

Petru Joldeș s-a clasat pe locul I la competiția de la clasa a VIII-a, cu nota maximă – 10.

Matei Jodeș s-a clasat pe locul III la competiția de la clasa a VI-a, cu nota 9,60.

„Copii frumoși, suntem mândri de voi!”, au transmis reprezentanții Liceului Tehnologic „Alexandru Domșa” Alba Iulia.

foto: Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa” Alba Iulia

