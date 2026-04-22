FOTO | Frații Godici, dintr-o comună din Alba, printre laureații Festivalului „Mândre Plaiuri Boicene” de la Boița. Tânăra de 9 ani a câștigat ediția precedentă
Doi frați dintr-o comună din Alba, printre laureații Festivalului „Mândre Plaiuri Boicene” de la Boița
Doi elevi ai Școlii Gimnaziale Gârbova, județul Alba, Ștefania Maria Godici și Dorian Godici s-au numărat printre laureații secțiunii soliști vocali (6–10 ani) în cadrul Festivalului Concurs Mândre Plaiuri Boicene, desfășurat în Duminica Tomii la Boița.
Dorian Godici, în vârstă de 6 ani, a câștigat locul al II-lea, iar sora lui, Ștefania Godici, de 9 ani, s-a clasat pe locul al III-lea. Cei doi copii talentați sunt îndrumați de interpretul Traian Stoiță, iar Ștefania face parte și din Grupul Vocal „Flori din Mărginime”, coordonat de același profesor, notează publicația locală, Sibiul în imagini.
La ediția precedentă a festivalului, Ștefania Maria Godici a obținut locul I, consolidându-și astfel parcursul artistic în cadrul competiției folclorice.
Sursă FOTO: sibiulinimagini.ro
UPDATE FOTO | ACCIDENT la Limba: O mașină a intrat într-un stâlp și o țeavă de gaz
ACCIDENT la Limba: O mașină a intrat într-un stâlp și o țeavă de gaz Un accident rutier a avut loc marți după-masa, în jurul orei 18.15, la Limba. O mașină a lovit un stâlp și o țeavă de gaz. Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea masurilor specifice la un accident rutier produs în […]
FOTO | Patru PREMII SPECIALE și o MENȚIUNE obținute de elevii din Alba la Olimpiada Națională de Geografie 2026
Patru premii speciale și o mențiune obținute de elevii din Alba la Olimpiada Națională de Geografie 2026 Mai mulți elevi au reprezentat cu succes județul Alba la faza națională a Olimpiadei de Geografie 2026. Lotul a fost însoțit în municipiul Hunedoara, în perioada 5-10 aprilie 2026, de profesorul Leontin Costea, de la Liceul „Horea, Cloșca […]
Bilete de tratament balnear 2026: Care sunt seriile disponibile pentru anul în curs. Anunțul Casei Județene de Pensii Alba
Bilete de tratament balnear 2026: Care sunt seriile disponibile pentru anul în curs. Anunțul Casei Județene de Pensii Alba Casa Județeană de Pensii Alba a anunțat, marți, 21 aprilie 2026 că au fost stabilite seriile pentru acordarea biletelor de tratament balnear în anul 2026. Citește și: Bilete de tratament balnear 2026: Câte locuri sunt și […]
Radu Georgescu, despre criza politică din România: ,,PNL, în ultimele 10 luni, a făcut tot ce nu trebuia să facă un partid liberal”
Radu Georgescu, despre criza politică din România: ,,PNL, în ultimele 10 luni, a făcut tot ce nu trebuia să facă...
Economistul Radu Georgescu: Actualul Guvern ne-a promis că va redresa economic România, deoarece este bolnavă. Dar medicul i-a aplicat un tratament care i-a agravat și mai tare boala
Economistul Radu Georgescu: Actualul Guvern ne-a promis că va redresa economic România, deoarece este bolnavă. Dar medicul i-a aplicat un...
Noutăți pensii 2026 | Ajutorul pentru pensionarii cu pensii mai mici de 3.000 lei, acordat în două tranșe, începând din luna mai – Precizări de la Casa Județeană de Pensii Alba
Noutăți pensii 2026 | Ajutorul pentru pensionarii cu pensii mai mici de 3.000 lei, acordat în două tranșe, începând din...
Nodul rutier de la Cugir, de pe Autostrada A1, la un pas de a deveni realitate: Licitație pentru proiectarea și execuția proiectului de peste 150 milioane lei
Nodul rutier de la Cugir, de pe Autostrada A1, la un pas de a deveni realitate: Licitație pentru proiectarea și...
FOTO | Frații Godici, dintr-o comună din Alba, printre laureații Festivalului „Mândre Plaiuri Boicene” de la Boița. Tânăra de 9 ani a câștigat ediția precedentă
Doi frați dintr-o comună din Alba, printre laureații Festivalului „Mândre Plaiuri Boicene” de la Boița Doi elevi ai Școlii Gimnaziale...
UPDATE FOTO | ACCIDENT la Limba: O mașină a intrat într-un stâlp și o țeavă de gaz
ACCIDENT la Limba: O mașină a intrat într-un stâlp și o țeavă de gaz Un accident rutier a avut loc...
Nicolaie Moldovan, despre fondurile UE: ,,Unul dintre cei mai importanți catalizatori pentru crearea condițiilor necesare unei dezvoltări economice sustenabile”
Nicolaie Moldovan, despre fondurile UE: ,,Unul dintre cei mai importanți catalizatori pentru crearea condițiilor necesare unei dezvoltări economice sustenabile” Fondurile...
Miniștrii PSD, demisie în bloc miercuri seară sau joi dimineață. Liderii partidului vor discuta cu președintele Nicușor Dan
Miniștrii PSD, demisie în bloc miercuri seară sau joi dimineață. Liderii partidului vor discuta cu președintele Nicușor Dan PSD își...
Ziua mondială a creativităţii şi inovaţiei, sărbătorită la data de 21 aprilie
Ziua mondială a creativităţii şi inovaţiei, sărbătorită la data de 21 aprilie Ziua Mondială a Creativităţii şi Inovării este celebrată...
Când pică Paștele ortodox și catolic în 2027 și în următorii ani – calendar
Calendar creștin: Când pică Paștele ortodox 2027 și Paștele catolic 2027. Sărbători de Paște 2027 și în urmatorii ani. Când...