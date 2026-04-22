FOTO | Frații Godici, dintr-o comună din Alba, printre laureații Festivalului „Mândre Plaiuri Boicene” de la Boița. Tânăra de 9 ani a câștigat ediția precedentă

Doi frați dintr-o comună din Alba, printre laureații Festivalului „Mândre Plaiuri Boicene” de la Boița

Doi elevi ai Școlii Gimnaziale Gârbova, județul Alba, Ștefania Maria Godici și Dorian Godici s-au numărat printre laureații secțiunii soliști vocali (6–10 ani) în cadrul Festivalului Concurs Mândre Plaiuri Boicene, desfășurat în Duminica Tomii la Boița.

Dorian Godici, în vârstă de 6 ani, a câștigat locul al II-lea, iar sora lui, Ștefania Godici, de 9 ani, s-a clasat pe locul al III-lea. Cei doi copii talentați sunt îndrumați de interpretul Traian Stoiță, iar Ștefania face parte și din Grupul Vocal „Flori din Mărginime”, coordonat de același profesor, notează publicația locală, Sibiul în imagini.

La ediția precedentă a festivalului, Ștefania Maria Godici a obținut locul I, consolidându-și astfel parcursul artistic în cadrul competiției folclorice.

Sursă FOTO: sibiulinimagini.ro

