FOTO | Forare pe sub carosabil pentru un sistem de semaforizare la intersecția străzii Albac cu Calea Moților din Alba Iulia: Zonă cu multe accidente rutiere
Forare pe sub carosabil pentru un sistem de semaforizare la intersecția străzii Albac cu Calea Moților din Alba Iulia
Miercuri dimineață va fi predat către constructor amplasamentul și se va da ordinul de începere a lucrărilor prin care, la intersecția străzii Albac cu Calea Moților, va fi instalat un sistem de semaforizare rutieră și vor fi realizate treceri pentru pietoni, a anunțat, marți, 17 martie 2026 Primăria Alba Iulia.
Conform reprezentanților administrației locale, traficul în zonă nu va fi afectat în niciun fel, penttru că lucrările se vor realiza prin forare pe sub carosabil.
În urma derulării procedurilor legale de achiziție, contractul de proiectare și execuție a fost semnat cu Flash Lighting Services SA,.
Valoarea contractului este de 82.000 lei + TVA.
Durata realizării lucrărilor este de 60 de zile, proiectarea fiind finalizată.
În trecut s-a încercat securizarea circulației rutiere și pietonale în zonă printr-un sens giratoriu.
Zona amintită este faimoasă pentru numărul mare de accidente, unele dintre ele mortale, provocate de șoferii mult prea grăbiți ca să mai acorde prioritate.
Noua măsură a autorităților locale are scopul primordial de a reduce numărul accidentelor din acest areal problematic.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Știrea Zilei
Curier Județean
Politică Administrație
Opinii Comentarii
