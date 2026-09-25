Clubul Sportiv Municipal Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de inspector de specialitate, grad II din cadrul Compartimentului Financiar Contabil, Resurse umane și Achiziții publice. Calendar și condiții de participare
Clubul Sportiv Municipal Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de inspector de specialitate, grad II din cadrul Compartimentului Financiar Contabil, Resurse umane și Achiziții publice. Calendar și condiții de participare
Clubul Sportiv Municipal Aiud, instituție publică de interes local, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud, organizează la sediul instituției din municipiul Aiud, str. Tribun Tudoran, nr. 9, jud. Alba concurs în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a postului contractual de execuție vacant, cu normă întreagă, de inspector de specialitate, grad II din cadrul Compartimentului Financiar Contabil, Resurse umane și Achiziții publice.
Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.
Condiţiile specifice, pe care trebuie să le îndeplinească candidaţii care participă la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de inspector de specialitate, grad II, sunt următoarele:
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
– vechime în specialitatea studiilor – minimum 1 an.
Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale de ocupare a unui post contractual vacant, prevăzute la art. 15 din H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt:
-Data, ora şi locul desfăşurării probei scrise: 19.10.2026, ora 10:00, la sediul Clubului Sportiv Municipal Aiud.
-Data, ora şi locul desfăşurării probei interviu: 22.10.2026, ora 10:00, la sediul Clubului Sportiv Municipal Aiud.
-Perioada de depunere a dosarelor de concurs este: 25.09.2026 – 08.10.2026, ora 15:00.
Dosarele de concurs se verifică la sediul Clubului Sportiv Municipal Aiud și se depun pentru înregistrare la registratura instituției sau pot fi transmise de candidați prin Poșta Română, serviciul de curierat rapid, poșta electronică, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, conform calendarului.
Rezultatele la fiecare probă, precum și rezultatele finale ale concursului vor fi afișate la sediul Clubului Sportiv Municipal Aiud și pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Aiud: www.aiud.ro.
Relații suplimentare se pot obține la sediul Clubului Sportiv Municipal Aiud, situat în municipiul Aiud, str. Tribun Tudoran, nr. 9, jud. Alba, e-mail: [email protected], precum și de pe site-ul: www.aiud.ro.
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