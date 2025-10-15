Rămâi conectat

Curier Județean

FOTO | Expoziție de artă ,,Pași prin vise” la Aiud: Lucrările lui Roxana Nistea, expuse la Galeriile Inter-Art: ,,O frumoasă poveste”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 53 de minute

în

De

FOTO | Expoziție de artă ,,Pași prin vise” la Aiud: Lucrările lui Roxana Nistea, expuse la Galeriile Inter-Art: ,,O frumoasă poveste”

Organizată de Fundația Inter-Art Aiud și Primăria Municipiului Aiud, Direcția de Cultură Centrul Multicultural Liviu Rebreanu, expoziția cu lucrări semnate de Roxana Nistea s-a constituit într-o lecție de artă plastică contemporană prin vizitarea ei, în zilele următoare vernisajului, de către elevi din clasa a IV-a B, Școala „Ovidiu Hulea” Aiud – profesor Laura Man și  clasa a III-a B, Școala „Axente Sever” Aiud – profesor Ana Sorana Scutelnicu.

Acest gen de manifestare complexă este propus de Fundația Inter-Art comunității aiudene într-un amplu și complex program de prezentare a artei contemporane românești.

Expoziția, vernisată  de scriitorul Ioan Hădărig, i-a avut ca invitați pe Dragoș Ionuț Crișan, primarul municipiului Aiud, Ciprian Sabău, director adjunct al Penitenciarului Aiud, precum și un numeros public iubitor de artă.

Referindu-se la această expoziție Ștefan Balog, curatorul expoziției, a arătat că: ” Pentru mine expoziția  Roxanei Nistea a reprezentat o surpriză deosebit de plăcută, deoarece a conținut toate elementele esențiale, avea coerență, unitate și o frumoasă poveste. Și  bineînțeles, avea VALOARE. Picturile, construite cu migală, creează segmente de vise ce poartă privitorul pe cărări magice, presărate cu personaje la fel de magice. Sunt lumi imaginare care au un farmec aparte care provoacă reacții și stări  foarte intense”.

Felicitări, Roxana Nistea, pentru prima ta expoziție personală  în spațiul Galeriilor Inter-Art Aiud, au transmis organizatorii.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Bărbat de 41 de ani, din Șpring, cu „alcool la bord” pe un drum național: Ce alcoolemie avea

Ioana Oprean

Publicat

acum 6 ore

în

15 octombrie 2025

De

Bărbat de 41 de ani, din Șpring, cu „alcool la bord” pe un drum național Un bărbat din Șpring a fost scos din trafic de oamenii legii după ce a fost depistat conducând sub influența alcoolului pe un drum național.  Potrivit IPJ Alba, la data de 14 octombrie 2025, polițiștii Postului de Poliție Șugag au […]

Citește mai mult

Curier Județean

Bărbat din Aiud, CERCETAT de polițiști. Ce au descoperit oamenii legii după ce l-au oprit la volan pe o stradă din oraș

Bogdan Ilea

Publicat

acum 6 ore

în

15 octombrie 2025

De

Bărbat din Aiud, CERCETAT de polițiști. Ce au descoperit oamenii legii după ce l-au oprit pentru control Un bărbat din Aiud a fost depistat în timp ce se afla la volanul unui autoturism având permisul suspendat. Este cercetat de către oamenii legii. Citește și: Bărbat din Unirea, REȚINUT de polițiști după ce și-a amenințat fosta […]

Citește mai mult

Curier Județean

Bărbat din Unirea, REȚINUT de polițiști după ce și-a amenințat fosta concubină cu MOARTEA. Este cercetat și pentru încălcarea ordinului de protecție

Ioana Oprean

Publicat

acum 6 ore

în

15 octombrie 2025

De

Bărbat din Unirea, REȚINUT de polițiști după ce și-a amenințat fosta concubină cu MOARTEA. Este cercetat și pentru încălcarea ordinului de protecție Un bărbat din Unirea a fost reținut de polițiști după ce și-a amenințat fosta concubină cu MOARTEA. Mai este cercetat și pentru încălcarea ordinului de protecție. Citește și: VIDEO | Bărbat din Aiud, […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 22 de minute

PENSII 2025 | Cum verifici vechimea în muncă după CNP. Pașii pentru a afla online anii lucrați și contribuțiile

Cum verifici online vechimea în muncă și contribuțiile sociale. Ghid practic pentru angajați Verificarea vechimii în muncă și a contribuțiilor...
Actualitateacum 3 ore

Platforma cardurilor de sănătate, înlocuită după 20 de ani. CNAS asigură că serviciile medicale nu vor fi afectate

Platforma cardurilor de sănătate, schimbată după două decenii de funcționare. CNAS asigură că serviciile medicale nu vor fi afectate Casa...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum o oră

Producătorul de înghețată Alpin de la Sebeș, cumpărat de Froneri, al doilea cel mai mare producător de înghețată din lume

Producătorul de înghețată Alpin de la Sebeș, cumpărat de Froneri, al doilea cel mai mare producător de înghețată din lume...
Ştirea zileiacum 2 ore

Tragedie de NEIMAGINAT la Blaj: Medeea Cristina Tomotaș, elevă și sportivă, a încetat din viață la doar 18 ani în urma unei afecțiuni grave

Tragedie de NEIMAGINAT la Blaj: Medeea Cristina Tomotaș, elevă și sportivă, a încetat din viață la doar 18 ani în...

Curier Județean

Curier Județeanacum 53 de minute

FOTO | Expoziție de artă ,,Pași prin vise” la Aiud: Lucrările lui Roxana Nistea, expuse la Galeriile Inter-Art: ,,O frumoasă poveste”

FOTO | Expoziție de artă ,,Pași prin vise” la Aiud: Lucrările lui Roxana Nistea, expuse la Galeriile Inter-Art: ,,O frumoasă...
Curier Județeanacum 6 ore

Bărbat de 41 de ani, din Șpring, cu „alcool la bord” pe un drum național: Ce alcoolemie avea

Bărbat de 41 de ani, din Șpring, cu „alcool la bord” pe un drum național Un bărbat din Șpring a...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 23 de ore

FOTO | Centrul Multifuncțional din Teiuș, în linie dreaptă spre finalizare. Pistele de bowling sunt montate, iar ultimele teste sunt în desfășurare

Centrul Multifuncțional din Teiuș, în linie dreaptă spre finalizare. Pistele de bowling sunt montate, iar ultimele teste sunt în desfășurare...
Politică Administrațieacum 2 zile

FOTO | Premierul României, Ilie Bolojan, vizită de lucru la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia

Premierul României, Ilie Bolojan, vizită de lucru la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia Premierul României, Ilie Bolojan, a efectuat,...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 11 ore

15 octombrie – Ziua mondială a spălatului pe mâini

15 octombrie – Ziua mondială a spălatului pe mâini În fiecare an, pe 15 octombrie, marcăm la nivel mondial, Ziua...
Opinii - Comentariiacum o zi

Minunile Sfintei Parascheva, cuvioasa care vindecă boli și lecuiește suflete

Minunile Sfintei Parascheva, cuvioasa care vindecă boli și lecuiește suflete De peste 300 de ani de când moaştele Cuvioasei Parascheva...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea