FOTO | Expoziție de artă ,,Pași prin vise” la Aiud: Lucrările lui Roxana Nistea, expuse la Galeriile Inter-Art: ,,O frumoasă poveste”
Organizată de Fundația Inter-Art Aiud și Primăria Municipiului Aiud, Direcția de Cultură Centrul Multicultural Liviu Rebreanu, expoziția cu lucrări semnate de Roxana Nistea s-a constituit într-o lecție de artă plastică contemporană prin vizitarea ei, în zilele următoare vernisajului, de către elevi din clasa a IV-a B, Școala „Ovidiu Hulea” Aiud – profesor Laura Man și clasa a III-a B, Școala „Axente Sever” Aiud – profesor Ana Sorana Scutelnicu.
Acest gen de manifestare complexă este propus de Fundația Inter-Art comunității aiudene într-un amplu și complex program de prezentare a artei contemporane românești.
Expoziția, vernisată de scriitorul Ioan Hădărig, i-a avut ca invitați pe Dragoș Ionuț Crișan, primarul municipiului Aiud, Ciprian Sabău, director adjunct al Penitenciarului Aiud, precum și un numeros public iubitor de artă.
Referindu-se la această expoziție Ștefan Balog, curatorul expoziției, a arătat că: ” Pentru mine expoziția Roxanei Nistea a reprezentat o surpriză deosebit de plăcută, deoarece a conținut toate elementele esențiale, avea coerență, unitate și o frumoasă poveste. Și bineînțeles, avea VALOARE. Picturile, construite cu migală, creează segmente de vise ce poartă privitorul pe cărări magice, presărate cu personaje la fel de magice. Sunt lumi imaginare care au un farmec aparte care provoacă reacții și stări foarte intense”.
Felicitări, Roxana Nistea, pentru prima ta expoziție personală în spațiul Galeriilor Inter-Art Aiud, au transmis organizatorii.
