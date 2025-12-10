FOTO | Explozie puternică într-un bloc din Bihor: Un balcon s-a prăbușit, iar o femeie a suferit arsuri grave
Explozie puternică într-un bloc din Bihor: Un balcon s-a prăbușit, iar o femeie a suferit arsuri grave
O explozie violentă a zguduit, noaptea trecută, un bloc din orașul Aleșd, spulberând balconul unui apartament și trimițând o femeie în stare gravă la spital.
Victima, surprinsă de explozie pe balcon, a suferit arsuri pe 30-40% din corp, însă structura de rezistență a blocului nu a fost afectată.
Potrivit ISU Bihor, evenimentul a fost semnalat în dispeceratul ISU Bihor în jurul orei 22:50. Pentru gestionarea situației, au fost mobilizate în cel mai scurt timp, trei echipaje de pompieri din cadrul Stației Aleșd, cu două autospeciale de intervenție și ambulanța SMURD a subunității, un echipaj de pompieri din cadrul Detașamentului 2 Oradea, cu autospeciala CBRN (de primă cercetare și evaluare chimică, biologică, radiologică și nucleară), echipajul de terapie intensivă mobilă al SMURD Oradea și un echipaj al SAJ.
În momentul sosirii la adresa indicată de apelant, pompierii au constatat că balconul unui apartament situat la etajul 1 al unui bloc de pe strada Ciocârliei din Aleșd se prăbușise, iar o femeie – care în momentul producerii exploziei se afla pe balcon – prezenta arsuri pe aproximativ 30–40% din suprafața corpului, precum și traumatisme.
Echipajele SMURD și SAJ i-au acordat victimei îngrijirile medicale necesare, transportând-o ulterior, la UPU Oradea.
Pompierii au procedat la ventilarea casei scării, unde se simțea miros de gaz și la evacuarea a 30 de locatari de la etajele 1 și 2.
La locul deflagrației s-a deplasat și un specialist din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții. În urma analizei efectuate, acesta a concluzionat că structura de rezistență a imobilului nu a fost afectată. Totodată, măsurătorile echipajului CBRN au indicat că nu mai existau acumulări de gaz, astfel că locatarii au putut reveni în locuințe.
Primele cercetări arată că, cel mai probabil, deflagrația s-a produs în momentul în care femeia a aprins lumina în bucătăria amenajată în balcon, unde exista o acumulare de gaz provenită de la butelie.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Reacția lui Diana Buzoianu, Ministrul Mediului, după ce Sorin Grindeanu i-a cerut demisia: ,,Fix în săptămânile în care trebuie să fie negociată reorganizarea Romsilva”
Reacția lui Diana Buzoianu, Ministrul Mediului, după ce Sorin Grindeanu i-a cerut demisia: ,,Fix în săptămânile în care trebuie să fie negociată reorganizarea Romsilva” După ce Sorin Grindeanu i-a cerut demisia Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a transmis marţi că această solicitare vine fix în săptămânile în care trebuie să fie negociată în coaliţie reorganizarea Romsilva. […]
Salariu minim 2026 | Venitul minim ar putea fi înghețat și anul viitor. Sindicatele trag un semnal de alarmă din cauza scumpirilor
Venitul minim ar putea fi înghețat și anul viitor. Sindicatele trag un semnal de alarmă din cauza scumpirilor Salariul minim pe economie ar putea fi menținut la nivelul actual și în anul 2026, potrivit unor surse guvernamentale. Executivul lucrează la o ordonanță de urgență prin care să fie „înghețat” salariul minim, fără nicio majorare. Decizia […]
Radu Georgescu despre creșterea prețurilor: „România are cea mai mare inflație din Europa și BNR nu o controlează”
Radu Georgescu despre creșterea prețurilor: „România are cea mai mare inflație din Europa și BNR nu o controlează” Economistul Radu Georgescu avertizează că deciziile Băncii Centrale a Japoniei ar putea declanșa un val de efecte în economiile din întreaga lume, inclusiv în România. Într-o analiză recentă, el explică de ce Japonia vrea să crească dobânda […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
FOTO | Explozie puternică într-un bloc din Bihor: Un balcon s-a prăbușit, iar o femeie a suferit arsuri grave
Explozie puternică într-un bloc din Bihor: Un balcon s-a prăbușit, iar o femeie a suferit arsuri grave O explozie violentă...
Reacția lui Diana Buzoianu, Ministrul Mediului, după ce Sorin Grindeanu i-a cerut demisia: ,,Fix în săptămânile în care trebuie să fie negociată reorganizarea Romsilva”
Reacția lui Diana Buzoianu, Ministrul Mediului, după ce Sorin Grindeanu i-a cerut demisia: ,,Fix în săptămânile în care trebuie să...
Știrea Zilei
VIDEO | Un tânăr Moș Crăciun le cântă trecătorilor din Alba Iulia la nai. Muzica lui înseninează chiar și cea mai rece zi de decembrie
Un tânăr Moș Crăciun le cântă trecătorilor din Alba Iulia la nai. Muzica lui înseninează chiar și cea mai rece...
VIDEO | Moș Crăciun vine la copiii din Sântimbru: Peste 500 de pachete, pregătite pentru toți copiii din comună de sărbători
Moș Crăciun vine la copiii din Sântimbru: Peste 500 de pachete, pregătite pentru toți copiii din comună de sărbători Moș...
Curier Județean
FOTO | Elevii din comuna Horea, într-o nouă aventură istorică și festivă de Moș Nicolae: Au vizitat Alba Iulia și Turda și au creat amintiri prețioase
Elevii din comuna Horea, într-o nouă aventură istorică și festivă de Moș Nicolae: Au vizitat Alba Iulia și Turda și...
FOTO | Delegație sanitar-veterinară din Israel – vizită de lucru în Alba, în perspectiva începerii exportului ouălor de consum
Delegație sanitar-veterinară din Israel – vizită de lucru în Alba, în perspectiva începerii exportului ouălor de consum O delegație a...
Politică Administrație
FOTO | Continuă proiectul de modernizare al Școlii din Sântimbru: Au fost montate panourile fotovoltaice
Continuă proiectul de modernizare al Școlii din Sântimbru: Au fost montate panourile fotovoltaice La Sântimbru continuă modernizarea școlii, în urmă...
Municipiul Alba Iulia lansează oficial programul „Capitala Tineretului din România 2026”: un nou model de co-guvernanță cu tinerii
Municipiul Alba Iulia lansează oficial programul „Capitala Tineretului din România 2026”: un nou model de co-guvernanță cu tinerii Într-un context...
Opinii Comentarii
10 decembrie: Ziua internațională a drepturilor omului
10 decembrie: Ziua internațională a drepturilor omului Ziua internațională a drepturilor omului este marcată în întreaga lume la 10 decembrie....
7 decembrie: Ziua Internaţională a Aviaţiei Civile. Primul zbor comercial a avut loc la 1 ianuarie 1914
7 decembrie: Ziua Internaţională a Aviaţiei Civile. Primul zbor comercial a avut loc la 1 ianuarie 1914 Aviaţia civilă a...