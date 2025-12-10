FOTO | Explozie puternică într-un bloc din Bihor: Un balcon s-a prăbușit, iar o femeie a suferit arsuri grave

Explozie puternică într-un bloc din Bihor: Un balcon s-a prăbușit, iar o femeie a suferit arsuri grave

O explozie violentă a zguduit, noaptea trecută, un bloc din orașul Aleșd, spulberând balconul unui apartament și trimițând o femeie în stare gravă la spital.

Victima, surprinsă de explozie pe balcon, a suferit arsuri pe 30-40% din corp, însă structura de rezistență a blocului nu a fost afectată.

Potrivit ISU Bihor, evenimentul a fost semnalat în dispeceratul ISU Bihor în jurul orei 22:50. Pentru gestionarea situației, au fost mobilizate în cel mai scurt timp, trei echipaje de pompieri din cadrul Stației Aleșd, cu două autospeciale de intervenție și ambulanța SMURD a subunității, un echipaj de pompieri din cadrul Detașamentului 2 Oradea, cu autospeciala CBRN (de primă cercetare și evaluare chimică, biologică, radiologică și nucleară), echipajul de terapie intensivă mobilă al SMURD Oradea și un echipaj al SAJ.

În momentul sosirii la adresa indicată de apelant, pompierii au constatat că balconul unui apartament situat la etajul 1 al unui bloc de pe strada Ciocârliei din Aleșd se prăbușise, iar o femeie – care în momentul producerii exploziei se afla pe balcon – prezenta arsuri pe aproximativ 30–40% din suprafața corpului, precum și traumatisme.

Echipajele SMURD și SAJ i-au acordat victimei îngrijirile medicale necesare, transportând-o ulterior, la UPU Oradea.

Pompierii au procedat la ventilarea casei scării, unde se simțea miros de gaz și la evacuarea a 30 de locatari de la etajele 1 și 2.

La locul deflagrației s-a deplasat și un specialist din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții. În urma analizei efectuate, acesta a concluzionat că structura de rezistență a imobilului nu a fost afectată. Totodată, măsurătorile echipajului CBRN au indicat că nu mai existau acumulări de gaz, astfel că locatarii au putut reveni în locuințe.

Primele cercetări arată că, cel mai probabil, deflagrația s-a produs în momentul în care femeia a aprins lumina în bucătăria amenajată în balcon, unde exista o acumulare de gaz provenită de la butelie.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI