FOTO | Exerciții militare NATO în județul Alba! Întâlniri oficiale la Primăria municipiului și la Prefectură
O delegație NATO a vizitat Instituția Prefectului Județul Alba și Primăria municipiului Alba Iulia, ieri, 23 septembrie, în cadrul activităților de promovare a exercițiului multinațional DACIAN FALL 2025.
Mai mulți militari din cadrul Comandamentului Multinațional de Divizie Sud-Est ale Grupului de Luptă al NATO dislocat în România, Batalionului 1 CIMIC și ale USAREUR-AF s-au aflat în vizită în județul Alba.
Mai mult decât atât, în perioada 20 octombrie – 13 noiembrie 2025, peste 5.000 de militari și aproximativ 1.200 de mijloace tehnice din 10 state membre NATO vor participa la activități de instruire în poligoane din România și Bulgaria, inclusiv în zonele Alba Iulia, Aiud, Sântimbru și Bogata.
,,Echipele CIMIC din cadrul Comandamentului Multinațional de Divizie Sud-Est (HQ MND-SE), ale Grupului de Luptă al NATO dislocat în România, Batalionului 1 CIMIC și ale USAREUR-AF (United States Army Europe and Africa – Comandamentul Forțelor Terestre ale SUA pentru Europa și Africa) au vizitat Instituția Prefectului-Județul Alba și Primăria municipiului Alba Iulia, în cadrul activităților de promovare a exercițiului multinațional DACIAN FALL 2025.
În perioada 20 octombrie – 13 noiembrie 2025, peste 5.000 de militari și aproximativ 1.200 de mijloace tehnice din 10 state membre NATO vor participa la activități de instruire în poligoane din România și Bulgaria, inclusiv în zonele Alba Iulia, Aiud, Sântimbru și Bogata.
Exercițiul, planificat de HQ MND-SE București, are caracter strict defensiv și urmărește consolidarea interoperabilității între structurile aliate, precum și dezvoltarea Grupurilor de Luptă NATO până la nivel brigadă”, se arată într-un comunicat publicat de Instituția Prefectului Județul Alba.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
FOTO | Silviu Popșa, de la CS Universitatea Alba Iulia, a devenit campion european la concursul „Împins din culcat”, desfășurat în Malta
Silviu Popaș, legitimat la CS Universitatea Alba Iulia, a reușit să câștige medalia de aur și titlul de Campion European M1 la categoria super heavyweight. Sportivul a reușit această performanță după ce a împins 232,5 kilograme, având o greutate corporală de 140 kilograme. Adversarul său a reușit doar 230 de kilograme, cu o greutate corporală […]
FOTO | Parcul Primăriei Sebeș va fi reabilitat: fântâna arteziană și spațiile verzi, printre principalele intervenții. Când se încheie lucrările
Parcul Primăriei Sebeș a intrat într-un amplu proces de modernizare și reabilitare. Proiectul prevede revitalizarea spațiilor verzi, reprofilarea aleilor, montarea de mobilier urban și refuncționalizarea fântânii arteziene. Lucrările au început pe 16 septembrie și au un termen de execuție estimat la aproximativ patru luni. Printre principalele intervenții se numără refacerea sistemului de alei, revitalizarea spațiului […]
Realizarea Drumului TransRegio Blaj – Teiuș – A10: Noi demersuri administrative preliminare, la aprobare în Consiliul Județean Alba
Realizarea Drumului TransRegio Blaj – Teiuș – A10: Noi demersuri administrative preliminare, la aprobare în Consiliul Județean Se fac noi demersuri administrative preliminare în vederea realizării Drumului TransRegio Blaj – Teiuș – A10. În vederea implementării proiectului: „Modernizare DN 14 B + Poduri (peste CF M200-Teiuș și CF M300 Crăciunel) (+creșterea siguranței)” a fost încheiat […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Mesajul transmis de Nicușor Dan după întâlnirea cu liderii coaliției de guvernare: ,,Românii au făcut numeroase sacrificii în ultimii ani”
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj după întâlnirea cu liderii coaliției de guvernare care a avut loc astăzi,...
Șoferii începători nu vor mai putea să conducă mașini puternice. Tragedia provocată de Vlad Pascu la 2 Mai schimbă legea
Șoferii începători nu vor mai putea să conducă mașini puternice. Tragedia provocată de Vlad Pascu la 2 Mai schimbă legea...
Știrea Zilei
Dosar de șantaj, cu prejudiciu de 70.000 de euro, închis după 9 ani de la comiterea faptelor
Dosar de șantaj, cu prejudiciu de 70.000 de euro, închis după 9 ani de la comiterea faptelor Un bărbat din...
FOTO | Apel URGENT pentru mai mulți pui de pisică abandonați pe o stradă din Alba Iulia: Sunt bolnavi de panleucopenie și fără tratament riscă să moară
Apel URGENT pentru mai mulți pui de pisică abandonați pe o stradă din Alba Iulia: Sunt bolnavi de panleucopenie și...
Curier Județean
FOTO | Exerciții militare NATO în județul Alba! Întâlniri oficiale la Primăria municipiului și la Prefectură
O delegație NATO a vizitat Instituția Prefectului Județul Alba și Primăria municipiului Alba Iulia, ieri, 23 septembrie, în cadrul activităților...
FOTO | Silviu Popșa, de la CS Universitatea Alba Iulia, a devenit campion european la concursul „Împins din culcat”, desfășurat în Malta
Silviu Popaș, legitimat la CS Universitatea Alba Iulia, a reușit să câștige medalia de aur și titlul de Campion European...
Politică Administrație
Municipiul Sebeș a depus un proiect de modernizare a Centrului de Zi pentru Persoane Vârstnice, cu finanțare europeană nerambursabilă în valoare de 1.298.960,44 lei
Municipiul Sebeș a depus un proiect de modernizare a Centrului de Zi pentru Persoane Vârstnice, cu finanțare europeană nerambursabilă în...
Sondaj CURS: Călin Georgescu și George Simion, politicienii cu cea mai mare încredere în rândul românilor. 70% dintre români consideră că în România lucrurile merg într-o direcţie greşită
Sondaj CURS: Călin Georgescu și George Simion, politicienii cu cea mai mare încredere în rândul românilor. 70% dintre români consideră...
Opinii Comentarii
24 septembrie: Ziua internaţională a persoanelor cu deficienţe de auz. Aproximativ 5% din populaţia lumii suferă de pierderea auzului
24 septembrie: Ziua internaţională a persoanelor cu deficienţe de auz. Aproximativ 5% din populaţia lumii suferă de pierderea auzului În...
23 septembrie: Zămislirea Sfântului Ioan Botezătorul, prorocit că va fi mare înaintea Domnului, întrecându-i pe toţii sfinţii cu mărimea darului lui Dumnezeu
23 septembrie: Zămislirea Sfântului Ioan Botezătorul, prorocit că va fi mare înaintea Domnului, întrecându-i pe toţii sfinţii cu mărimea darului...