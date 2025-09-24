Rămâi conectat

Curier Județean

FOTO | Exerciții militare NATO în județul Alba! Întâlniri oficiale la Primăria municipiului și la Prefectură

Bogdan Ilea

Publicat

acum 38 de minute

în

De

O delegație NATO a vizitat Instituția Prefectului Județul Alba și Primăria municipiului Alba Iulia, ieri, 23 septembrie, în cadrul activităților de promovare a exercițiului multinațional DACIAN FALL 2025.

Mai mulți militari din cadrul Comandamentului Multinațional de Divizie Sud-Est ale Grupului de Luptă al NATO dislocat în România, Batalionului 1 CIMIC și ale USAREUR-AF s-au aflat în vizită în județul Alba.

Mai mult decât atât, în perioada 20 octombrie – 13 noiembrie 2025, peste 5.000 de militari și aproximativ 1.200 de mijloace tehnice din 10 state membre NATO vor participa la activități de instruire în poligoane din România și Bulgaria, inclusiv în zonele Alba Iulia, Aiud, Sântimbru și Bogata.

,,Echipele CIMIC din cadrul Comandamentului Multinațional de Divizie Sud-Est (HQ MND-SE), ale Grupului de Luptă al NATO dislocat în România, Batalionului 1 CIMIC și ale USAREUR-AF (United States Army Europe and Africa – Comandamentul Forțelor Terestre ale SUA pentru Europa și Africa) au vizitat Instituția Prefectului-Județul Alba și Primăria municipiului Alba Iulia, în cadrul activităților de promovare a exercițiului multinațional DACIAN FALL 2025.

În perioada 20 octombrie – 13 noiembrie 2025, peste 5.000 de militari și aproximativ 1.200 de mijloace tehnice din 10 state membre NATO vor participa la activități de instruire în poligoane din România și Bulgaria, inclusiv în zonele Alba Iulia, Aiud, Sântimbru și Bogata.

Exercițiul, planificat de HQ MND-SE București, are caracter strict defensiv și urmărește consolidarea interoperabilității între structurile aliate, precum și dezvoltarea Grupurilor de Luptă NATO până la nivel brigadă”, se arată într-un comunicat publicat de Instituția Prefectului Județul Alba.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

FOTO | Silviu Popșa, de la CS Universitatea Alba Iulia, a devenit campion european la concursul „Împins din culcat”, desfășurat în Malta

Bogdan Ilea

Publicat

acum 12 ore

în

23 septembrie 2025

De

Silviu Popaș, legitimat la CS Universitatea Alba Iulia, a reușit să câștige medalia de aur și titlul de Campion European M1 la categoria super heavyweight. Sportivul a reușit această performanță după ce a împins 232,5 kilograme, având o greutate corporală de 140 kilograme. Adversarul său a reușit doar 230 de kilograme, cu o greutate corporală […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Parcul Primăriei Sebeș va fi reabilitat: fântâna arteziană și spațiile verzi, printre principalele intervenții. Când se încheie lucrările

Bogdan Ilea

Publicat

acum 14 ore

în

23 septembrie 2025

De

Parcul Primăriei Sebeș a intrat într-un amplu proces de modernizare și reabilitare. Proiectul prevede revitalizarea spațiilor verzi, reprofilarea aleilor, montarea de mobilier urban și refuncționalizarea fântânii arteziene. Lucrările au început pe 16 septembrie și au un termen de execuție estimat la aproximativ patru luni. Printre principalele intervenții se numără refacerea sistemului de alei, revitalizarea spațiului […]

Citește mai mult

Curier Județean

Realizarea Drumului TransRegio Blaj – Teiuș – A10: Noi demersuri administrative preliminare, la aprobare în Consiliul Județean Alba

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 15 ore

în

23 septembrie 2025

De

Realizarea Drumului TransRegio Blaj – Teiuș – A10: Noi demersuri administrative preliminare, la aprobare în Consiliul Județean Se fac noi demersuri administrative preliminare în vederea realizării Drumului TransRegio Blaj – Teiuș – A10.  În vederea implementării proiectului: „Modernizare DN 14 B + Poduri (peste CF M200-Teiuș și CF M300 Crăciunel) (+creșterea siguranței)” a fost încheiat […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 12 ore

Mesajul transmis de Nicușor Dan după întâlnirea cu liderii coaliției de guvernare: ,,Românii au făcut numeroase sacrificii în ultimii ani”

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj după întâlnirea cu liderii coaliției de guvernare care a avut loc astăzi,...
Actualitateacum 16 ore

Șoferii începători nu vor mai putea să conducă mașini puternice. Tragedia provocată de Vlad Pascu la 2 Mai schimbă legea

Șoferii începători nu vor mai putea să conducă mașini puternice. Tragedia provocată de Vlad Pascu la 2 Mai schimbă legea...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 33 de minute

Dosar de șantaj, cu prejudiciu de 70.000 de euro, închis după 9 ani de la comiterea faptelor

Dosar de șantaj, cu prejudiciu de 70.000 de euro, închis după 9 ani de la comiterea faptelor Un bărbat din...
Ştirea zileiacum 11 ore

FOTO | Apel URGENT pentru mai mulți pui de pisică abandonați pe o stradă din Alba Iulia: Sunt bolnavi de panleucopenie și fără tratament riscă să moară

Apel URGENT pentru mai mulți pui de pisică abandonați pe o stradă din Alba Iulia: Sunt bolnavi de panleucopenie și...

Curier Județean

Curier Județeanacum 38 de minute

FOTO | Exerciții militare NATO în județul Alba! Întâlniri oficiale la Primăria municipiului și la Prefectură

O delegație NATO a vizitat Instituția Prefectului Județul Alba și Primăria municipiului Alba Iulia, ieri, 23 septembrie, în cadrul activităților...
Curier Județeanacum 12 ore

FOTO | Silviu Popșa, de la CS Universitatea Alba Iulia, a devenit campion european la concursul „Împins din culcat”, desfășurat în Malta

Silviu Popaș, legitimat la CS Universitatea Alba Iulia, a reușit să câștige medalia de aur și titlul de Campion European...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 21 de ore

Municipiul Sebeș a depus un proiect de modernizare a Centrului de Zi pentru Persoane Vârstnice, cu finanțare europeană nerambursabilă în valoare de 1.298.960,44 lei

Municipiul Sebeș a depus un proiect de modernizare a Centrului de Zi pentru Persoane Vârstnice, cu finanțare europeană nerambursabilă în...
Politică Administrațieacum 2 zile

Sondaj CURS: Călin Georgescu și George Simion, politicienii cu cea mai mare încredere în rândul românilor. 70% dintre români consideră că în România lucrurile merg într-o direcţie greşită

Sondaj CURS: Călin Georgescu și George Simion, politicienii cu cea mai mare încredere în rândul românilor. 70% dintre români consideră...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum o oră

24 septembrie: Ziua internaţională a persoanelor cu deficienţe de auz. Aproximativ 5% din populaţia lumii suferă de pierderea auzului

24 septembrie: Ziua internaţională a persoanelor cu deficienţe de auz. Aproximativ 5% din populaţia lumii suferă de pierderea auzului În...
Opinii - Comentariiacum o zi

23 septembrie: Zămislirea Sfântului Ioan Botezătorul, prorocit că va fi mare înaintea Domnului, întrecându-i pe toţii sfinţii cu mărimea darului lui Dumnezeu

23 septembrie: Zămislirea Sfântului Ioan Botezătorul, prorocit că va fi mare înaintea Domnului, întrecându-i pe toţii sfinţii cu mărimea darului...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea