FOTO | Exerciții militare NATO în județul Alba! Întâlniri oficiale la Primăria municipiului și la Prefectură

Mai mulți militari din cadrul Comandamentului Multinațional de Divizie Sud-Est ale Grupului de Luptă al NATO dislocat în România, Batalionului 1 CIMIC și ale USAREUR-AF s-au aflat în vizită în județul Alba.

Mai mult decât atât, în perioada 20 octombrie – 13 noiembrie 2025, peste 5.000 de militari și aproximativ 1.200 de mijloace tehnice din 10 state membre NATO vor participa la activități de instruire în poligoane din România și Bulgaria, inclusiv în zonele Alba Iulia, Aiud, Sântimbru și Bogata.

,,Echipele CIMIC din cadrul Comandamentului Multinațional de Divizie Sud-Est (HQ MND-SE), ale Grupului de Luptă al NATO dislocat în România, Batalionului 1 CIMIC și ale USAREUR-AF (United States Army Europe and Africa – Comandamentul Forțelor Terestre ale SUA pentru Europa și Africa) au vizitat Instituția Prefectului-Județul Alba și Primăria municipiului Alba Iulia, în cadrul activităților de promovare a exercițiului multinațional DACIAN FALL 2025.

Exercițiul, planificat de HQ MND-SE București, are caracter strict defensiv și urmărește consolidarea interoperabilității între structurile aliate, precum și dezvoltarea Grupurilor de Luptă NATO până la nivel brigadă”, se arată într-un comunicat publicat de Instituția Prefectului Județul Alba.

