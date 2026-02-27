FOTO | Eroii martiri Horea, Cloșca și Crișan, comemorați în orașe din Munții Apuseni

Eroii martiri Horea, Cloșca și Crișan, comemorați în orașe din Munții Apuseni

La împlinirea a 241 de ani de la Martiriul lui Horea și Cloșca de pe Dealul Furcilor din Alba Iulia, două orașe din Munții Apuseni au organizat, vineri, 27 februarie 2026, ceremonii de comemorare a conducătorilor Răscoalei țărănești din 1784-1785 din Transilvania.

În Câmpeni, comemorarea s-a desfășurat la „Beciul lui Horea” din centrul orașului, locul unde, în primăvara anului 1782, a avut loc o altercație între arendașii armeni și moți – unul dintre conflictele de dinaintea Răscoalei țărănești din 1784-1785 din Transilvania. Evenimentul a fost organizat de către instituții din „Capitala Țării Moților”: Primăria și Consiliul Local, Centrul Cultural „Avram Iancu” și Protopopiatul Ortodox Român, în colaborare cu filialele de aici ale Societății Cultural – Patriotice „Avram Iancu” și ASTRA, având ca participanți numeroși reprezentanți ai organizatorilor și ai instituțiilor de stat locale, președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel, și primarii comunelor Arieșeni, Scărișoara, Albac, Vadu Moților, Poiana Vadului, Vidra, Bistra, Lupșa, Ciuruleasa.

Comemorarea coordonată de Ioan Viorel Sicoe – președintele de onoare a filialei locale a Societății Cultural – Patriotice „Avram Iancu” – a debutat cu intonarea Imnului Național al României și cu un parastas de pomenire a eroilor moți care au luptat pentru libertățile locuitorilor de aici, susținut de către protopopul Andrei Bâldea, preoții Radu Culda și Adrian Rednic. Ulterior, despre însemnătatea acestui eveniment, faptele mărețe ale lui Horea și alți eroi ai moților, despre importanța istoriei, patriotism, solidaritate și alte concepte actuale au vorbit primarul Cristian Dan Pașca, președintele Ion Dumitrel, profesoara de istorie Adela Mihon, doamna Monica Borteș – președintele filialei locale a Societății Cultural – Patriotice „Avram Iancu”, doamna Cristina Boldaș – președintele Despărțământului ASTRA „Iosif Șterca Șuluțiu” Abrud – Câmpeni. În încheiere, doamna Maria-Ana Motora, președintele de onoare a Despărțământului local ASTRA a prezentat și a dăruit unor participanți volumul cu lucrările dedicate Bicentenarului „Avram Iancu” din anul 2024, carte pe care a realizat-o în colaborare cu doamna Daniela Nicula de la Biblioteca Orășenească „Avram Iancu”, instituție care a organizat cu această ocazie și o expoziție de carte la „Beciul lui Horea”.

La Abrud, evenimentul a fost organizat de către Primăria și Consiliul Local în colaborare cu alte instituții ale statului la Biblioteca Orășenească „Marin Preda”, care este amplasată în „Casa Trădării” lui Horea și Cloșca din centrul orașului – locul unde cei doi eroi au fost ținuți prizonieri în lanțuri în temnițele acestei clădiri, după ce au fost prinși în Apuseni și duși sub escortă la judecată la Alba Iulia. La comemorare au participat primarul Radu-Marcel Tuhuț, viceprimarul Narcis Avram – Jurca și numeroși reprezentanți ai administrației publice locale, Cornel Napău – primarul comunei Bucium, Mircea Goia – directorul general Cupru Min S.A. Abrud și alți angajați ai acestei societăți de stat, reprezentanți ai Societății Cultural – Patriotice „Avram Iancu”, elevi și profesori ai Liceului „Horea, Cloșca și Crișan” Abrud.

În programul omagierii a fost susținut un parastas de pomenire de către 5 preoți din localitate și a fost depusă o coroană de flori în cinstea eroilor neamului, au susținut discursuri primarul Tuhuț, directorul Goia, profesoara Nicoleta Cristina Golgoț, poetul Liviu Mic a recitat o poezie dedicată acestor eroi, iar elevi talentați ai Liceului „Horea, Cloșca și Crișan” Abrud, coordonați de profesoara Mirela Danciu, au prezentat un moment artistic.

„Astăzi, am adus un omagiu memoriei eroilor Horea, Cloșca și Crișan la Biblioteca Orășenească Abrud, într-o atmosferă de respect și apreciere pentru curajul și jertfa lor în lupta pentru dreptate, libertate și demnitatea românilor. Este datoria noastră să păstrăm vie memoria lor, să educăm generațiile tinere și să construim o societate în care astfel de sacrificii să nu fie în zadar. Glorie eternă eroilor noștri!” a transmis primarul Radu-Marcel Tuhuț.

articol scris de Ovidiu CULDA

