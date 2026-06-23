Sport

FOTO: Enso Dojo Alba Iulia, salbă de medalii la o competiție internațională la Satu Mare

Dan HENEGAR

Publicat

acum 29 de minute

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Enso Dojo Alba Iulia, salbă de medalii la o competiție internațională la Satu Mare, International Championship All Style Karate and Para Karate kata

Recent, reprezentanții clubului Enso Dojo Alba Iulia s-au remarcat la Satu Mare, la International Championship All Style Karate and Para Karate kata, concurs care a adunat la start sportivi din Ungaria, Suedia si România.

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Clubul din Cetatea Marii Uniri a participat cu un lot format din 16 competitori, zestrea însumând 16 medalii (9 medalii de aur, 6 medalii de argint și o medalie de bronz).

Dar iată rezultatele înregistrate de albaiulieni:

*locul întâi: Bogdan Nicoară, Răzvan Corbu, Alexandra Popa, Sara Briciu, Natalia Oancea, Carina Oltean, Daniel Botaș, Vladimir Henegar, Andreea Aldea;

*locul 2: Sofia Ile, Amalia Oancea, Cristian Roșca, Sergiu Szatmari, Vlad Nicoară, Andrei Henegar;

*locul 3: Ioan Botaș.

A urmat un seminar de autoaparare unde cei de la Enso Dojo Alba Iulia au avut onoarea să lucreze sub indrumarea hanshi István Nagy-Hinst 9 dan, sensei Nyesti Csaba 5 dan și sensei Csaba Ziegler 5 dan.

Participarea la concursuri și seminarii ajută la evoluția practicantului atât pe plan sportiv cât și pe plan personal. Mulțumesc părintilor pentru sprijin și încredere, multumim sensei Nyesti Csaba pentru invitația la un eveniment bine organizat, de la care am plecat cu un bagaj valoros de informații”, a punctat sempai Nicoleta Panait (2 Dan), reprezentantul Enso Dojo Alba Iulia.

Clubul albaiulian a concurat în 2026 la Buzău Open, Cupa Moldovei la Galați și Cupa Măiastra Târgu Jiu. Pentru dojo-ul din „Cealaltă Capitală” vin alte două competiții, Defensiv Fighting Championship (la Sărmaș, județul Harghita, la mijlocul lunii iulie), la kyokushin-kan, respectiv International București Challenge Cup (10 octombrie).

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