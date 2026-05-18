FOTO: Reprezentanții Enso Dojo Alba Iulia, pe podium la Galați și Târgu Jiu

Dan HENEGAR

Reprezentanții Enso Dojo Alba Iulia au urcat în numerose rânduri pe podium la Galați și Târgu Jiu

Reprezentanții Enso Dojo Alba Iulia au avut parte de două competiții importante în weekend, la Galați și Târgu Jiu, concursuri în cadrul cărora sportivii albaiulieni au reușit să urce pe podium, realizând rezultate de apreciat.

Sportivii de la Enso Dojo au fost prezenți la Cupa Moldovei la Galati, întrecere de anvergură care a adunat la start 405 de concurenți de la 36 cluburi din România, Republica Moldova, Bulgaria, Egipt, Tunisia și Ucraina. Vladimir Henegar, care a reprezentat dojo-ul din Cetatea Marii Uniri, a obtinut un merituos loc 3, clasându-se pe ultima treaptă a podiumului.

Apoi, o parte din practicanții începători au făcut cunoștiință cu emoțiile primului concurs, la Cupa Măiastra Tg. Jiu, care a adunat la start 120 competitori, albaiulienii trecându-și în drept numeroase clasări pe podium. Rezultate:

*locul 1: Sara Briciu, Sofia Marian, Răzvan Corbu, Vlad Nicoară, Daniel Botaș;

*locul 2: Bogdan Nicoară, Amalia Oancea, Darius Ilyes, Manuel Luha;

*locul 3: Alexandra Popa, Amalia Oancea, Sofia Ile, Anastasia Fârtat, Andrei Rusu. Daniel Botaș a obținut și diploma de „Best technique” masculin.

Felicitări tuturor pentru rezultate si pentru efortul suplimentar, mulțumesc părinților pentru disponibilitate. Când efortul este comun apar și roadele, dar în primul rând vă dezvoltati voi și cu pasi mici ajungeti la performanță atât în sport cât și în viață. Muțumim sensei Gabi Moroianu și sensei Dorin Dumitru pentru invitatii”, a spus sempai Nicoleta Panait (2 Dan), reprezentantul Enso Dojo Alba

CSM Unirea Alba Iulia, la un punct de barajul de promovare în Liga 2! Sâmbătă, pe „Cetate, meci decisiv cu Sănătatea Cluj, posibilii adversari ai „alb-negrilor"

18 mai 2026

Miriam Bulgaru, eliminată în primul tur al calificărilor la French Open 2026: A fost învinsă de o sportivă din China

18 mai 2026

FOTO | Ilinca Petric (CSM Unirea Alba Iulia), elevă a Școlii Gimnaziale „Avram Iancu" Alba Iulia, pe locul 1 la „Cupa Dinamo" 2026 la Taekwondo WT

18 mai 2026

