FOTO: Reprezentanții Enso Dojo Alba Iulia, pe podium la Galați și Târgu Jiu
Reprezentanții Enso Dojo Alba Iulia au urcat în numerose rânduri pe podium la Galați și Târgu Jiu
Reprezentanții Enso Dojo Alba Iulia au avut parte de două competiții importante în weekend, la Galați și Târgu Jiu, concursuri în cadrul cărora sportivii albaiulieni au reușit să urce pe podium, realizând rezultate de apreciat.
Citește și: FOTO: Enso Dojo Alba Iulia, rezultate excelente la Buzău Open | Patru perechi de competitori părinte-copii!
Sportivii de la Enso Dojo au fost prezenți la Cupa Moldovei la Galati, întrecere de anvergură care a adunat la start 405 de concurenți de la 36 cluburi din România, Republica Moldova, Bulgaria, Egipt, Tunisia și Ucraina. Vladimir Henegar, care a reprezentat dojo-ul din Cetatea Marii Uniri, a obtinut un merituos loc 3, clasându-se pe ultima treaptă a podiumului.
Apoi, o parte din practicanții începători au făcut cunoștiință cu emoțiile primului concurs, la Cupa Măiastra Tg. Jiu, care a adunat la start 120 competitori, albaiulienii trecându-și în drept numeroase clasări pe podium. Rezultate:
*locul 1: Sara Briciu, Sofia Marian, Răzvan Corbu, Vlad Nicoară, Daniel Botaș;
*locul 2: Bogdan Nicoară, Amalia Oancea, Darius Ilyes, Manuel Luha;
*locul 3: Alexandra Popa, Amalia Oancea, Sofia Ile, Anastasia Fârtat, Andrei Rusu. Daniel Botaș a obținut și diploma de „Best technique” masculin.
„Felicitări tuturor pentru rezultate si pentru efortul suplimentar, mulțumesc părinților pentru disponibilitate. Când efortul este comun apar și roadele, dar în primul rând vă dezvoltati voi și cu pasi mici ajungeti la performanță atât în sport cât și în viață. Muțumim sensei Gabi Moroianu și sensei Dorin Dumitru pentru invitatii”, a spus sempai Nicoleta Panait (2 Dan), reprezentantul Enso Dojo Alba
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
CSM Unirea Alba Iulia, la un punct de barajul de promovare în Liga 2! Sâmbătă, pe „Cetate, meci decisiv cu Sănătatea Cluj, posibilii adversari ai „alb-negrilor”
CSM Unirea Alba Iulia este la un punct de barajul de promovare în Liga 2! Sâmbătă, pe „Cetate, la ora 18.00, meci decisiv cu Sănătatea Cluj, posibilii adversari ai „alb-negrilor” Divizionara terță CSM Unirea Alba Iulia are nevoie de un singur punct în confruntarea de pe „Cetate”, cu Sănătatea Cluj, sâmbătă, 23 mai, de la […]
Miriam Bulgaru, eliminată în primul tur al calificărilor la French Open 2026: A fost învinsă de o sportivă din China
Miriam Bulgaru, eliminată în primul tur al calificărilor la French Open 2026: A fost învinsă de o sportivă din China Miriam Bulgaru a fost eliminată în primul tur al calificărilor la French Open 2026. Sportiva legitimată la CSM Unirea Alba Iulia a jucat, luni, 18 mai 2026, pe terenul 8 de la Roland Garros, cu […]
FOTO | Ilinca Petric (CSM Unirea Alba Iulia), elevă a Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” Alba Iulia, pe locul 1 la „Cupa Dinamo” 2026 la Taekwondo WT
Ilinca Petric (CSM Unirea Alba Iulia), elevă a Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” Alba Iulia, pe locul 1 la „Cupa Dinamo” 2026 la Taekwondo WT Rezultat sportiv de excepție pentru Ilinca Petric, tânără sportivă legitimată la CSM Unirea Alba Iulia. Ilinca Petric, care este elevă a Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” Alba Iulia, s-a clasat pe locul […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
George Simion, după consultările cu președintele Nicușor Dan: „Am cerut mandat pentru formarea unei guvernări”
George Simion, după consultările cu președintele Nicușor Dan: „Am cerut mandat pentru formarea unei guvernări” Liderul AUR, George Simion, a...
PNL, peste PSD în intențiile de vot la alegerile parlamentare: Ce mai indică un sondaj INSCOP realizat în perioada 11-14 mai 2026
PNL, peste PSD în intențiile de vot la alegerile parlamentare: Ce mai indică un sondaj INSCOP realizat în perioada 11-14...
Știrea Zilei
Scene de gelozie la Șibot: Un bărbat din Cugir, REȚINUT după ce a spart parbrizul unei mașini în care se afla fosta sa parteneră alături de un alt bărbat
Scene de gelozie la Șibot: Un bărbat din Cugir, REȚINUT după ce a spart parbrizul unei mașini în care se...
Bărbatul de 64 de ani, din Roșia de Secaș, care a lovit cu un cuțit un consătean, în zona inimii, ARESTAT: Este cercetat pentru tentativă de omor
Bărbatul de 64 de ani, din Roșia de Secaș, care a lovit cu un cuțit un consătean, în zona inimii,...
Curier Județean
23 mai 2026 | Noaptea Muzeelor la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia – istorie, patrimoniu și experiențe culturale pentru toate vârstele. PROGRAMUL complet
Noaptea Muzeelor la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia – istorie, patrimoniu și experiențe culturale pentru toate vârstele. PROGRAMUL complet...
18 mai 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR, în zonele cu risc rutier din județ. Ce trebuie să facă șoferii surprinși de radar
Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR, în zonele cu risc rutier din județ. Ce trebuie să facă...
Politică Administrație
Viceprimarul din Ponor care a demisionat, precizări despre relația lui cu AUR
Viceprimarul din Ponor care a demisionat, precizări despre relația lui cu AUR Lucian Dragoș Blaga (AUR), care și-a anunțat demisia...
Fostul premier Theodor Stolojan: „Primul candidat de prim-ministru va cădea la vot, al doilea trebuie să fie Bolojan”
Fostul premier Theodor Stolojan: „Primul candidat de prim-ministru va cădea la vot, al doilea trebuie să fie Bolojan” Fostul premier...
Opinii Comentarii
18 mai – Ziua Internațională a Muzeelor, celebrată din 1977, în întreaga lume
18 mai – Ziua Internațională a Muzeelor, celebrată din 1977, în întreaga lume Începând din 1977, în fiecare an, la...
17 mai: Ziua mondială a hipertensiunii arteriale. Principalul factor de risc al apariţiei bolilor cardiovasculare
17 mai: Ziua mondială a hipertensiunii arteriale. Principalul factor de risc al apariţiei bolilor cardiovasculare Anual, la data de 17...