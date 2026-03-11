FOTO | Emma-Cristina Manciu, elevă a Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Alba Iulia, calificată la etapa națională a Olimpiadei de Lingvistică “Solomon Marcus”

ACCIDENT în Aiud: Bărbat de 73 de ani, care traversa strada regulamentar, lovit de o mașină Un accident rutier s-a produs în după amiaza zilei de miercuri, 11 martie 2026, în Aiud. Un pieton a fost lovit de o mașină, iar traficul în zonă este îngreunat. „Traficul rutier este îngreunat pe strada Ion Creangă din […]