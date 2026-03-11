FOTO | Emma-Cristina Manciu, elevă a Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Alba Iulia, calificată la etapa națională a Olimpiadei de Lingvistică “Solomon Marcus”
Emma-Cristina Manciu, elevă a Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Alba Iulia, calificată la etapa națională a Olimpiadei de Lingvistică “Solomon Marcus”
Emma-Cristina Manciu, elevă a Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Alba Iulia, s-a calificat la etapa națională a Olimpiadei de Lingvistică “Solomon Marcus”.
Ea a obținut premiul I la etapa județeană.
Emma-Cristina Manciu (Clasa a VI-a) este pregătită de profesoara Anca Ispas.
Și alți elevi ai Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Alba Iulia au obținut rezultate notabile la etapa județeană:
*Premiul al II-lea: Mihai Petric (Clasa a V-a) – Prof. Anca Ispas
*Premiul al III-lea: Casian Andrei Brustur (Clasa a VI-a) – Prof. Mirona Furdui
*Premiul al III-lea: Tania Maria Podar ( Clasa a VII-a) – Prof. Mirona Furdui
