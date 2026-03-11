Curier Județean

FOTO | Emma-Cristina Manciu, elevă a Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Alba Iulia, calificată la etapa națională a Olimpiadei de Lingvistică “Solomon Marcus”

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 34 de minute

în

De

Emma-Cristina Manciu, elevă a Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Alba Iulia, calificată la etapa națională a Olimpiadei de Lingvistică “Solomon Marcus”

Emma-Cristina Manciu, elevă a Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Alba Iulia, s-a calificat la etapa națională a Olimpiadei de Lingvistică “Solomon Marcus”.

Ea a obținut premiul I la etapa județeană.

Emma-Cristina Manciu (Clasa a VI-a) este pregătită de profesoara Anca Ispas.

Și alți elevi ai Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Alba Iulia au obținut rezultate notabile la etapa județeană:

*Premiul al II-lea: Mihai Petric (Clasa a V-a) – Prof. Anca Ispas

*Premiul al III-lea: Casian Andrei Brustur (Clasa a VI-a) – Prof. Mirona Furdui

*Premiul al III-lea: Tania Maria Podar ( Clasa a VII-a) – Prof. Mirona Furdui

„Felicitări și mult succes mai departe! Suntem mândri de voi!”, au transmis reprezentanții unității școlare.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

UPDATE FOTO | ACCIDENT în Aiud: Bărbat de 73 de ani, care traversa strada regulamentar, lovit de o mașină

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

11 martie 2026

De

ACCIDENT în Aiud: Bărbat de 73 de ani, care traversa strada regulamentar, lovit de o mașină Un accident rutier s-a produs în după amiaza zilei de miercuri, 11 martie 2026, în Aiud. Un pieton a fost lovit de o mașină, iar traficul în zonă este îngreunat. „Traficul rutier este îngreunat pe strada Ion Creangă din […]

Citește mai mult

Curier Județean

Zeci de persoane și mașini verificate de polițiștii din Alba Iulia: Amenzi de aproape 12.000 lei și două permise reținute

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

11 martie 2026

De

Zeci de persoane și mașini verificate de polițiștii din Alba Iulia: Amenzi de aproape 12.000 lei și două permise reținute Poliția Municipiului Alba Iulia a organizat la data de 10 martie 2026 o acțiune cu efective mărite, în sistem integrat, pe raza municipiului Alba Iulia, care a avut drept scop prevenirea și combaterea evenimentelor ce […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO | Jandarmii din Alba, alături de tineri în cadrul proiectului „ABC-ul Carierei”: Workshop la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

11 martie 2026

De

Jandarmii din Alba, alături de tineri în cadrul proiectului „ABC-ul Carierei” Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Avram Iancu” Alba au participat la un workshop organizat în cadrul proiectului „ABC-ul Carierei”. Inițiativa își propune să aducă în fața elevilor și studenților specialiști din diferite domenii de activitate. Evenimentul face parte din calendarul manifestărilor prilejuite […]

Citește mai mult