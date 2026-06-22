FOTO | Elevul sergent Alexandru Șimon și eleva Ecaterina Brândușan, premiați de Asociația Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități Alba: Plachete de onoare și recompense în bani

Elevul sergent Alexandru Șimon și eleva Ecaterina Brândușan, premiați de Asociația Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități Alba: Plachete de onoare și recompense în bani

Asociația Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități „Sfântul Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir” (AMVVD) Alba a participat în această săptămână la două evenimente dedicate excelenței în educație.

Joi, 18 iunie 2026 reprezentanții AMVVD Alba au fost prezenți la Ceremonialul de încheiere a anului școlar organizat de Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul”, iar vineri, 19 iunie 2026 au luat parte la festivitatea de premiere de la Școala Gimnazială „Ioan Mihu” din Vinerea, unde au oferit plachete de onoare AMVVD și premii în bani unor elevi care s-au remarcat prin rezultate deosebite în anul școlar 2025–2026.

În cadrul ceremoniei de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul”, Premiul „AMVVD Alba” a fost acordat elevului sergent Alexandru Șimon, desemnat „Cel mai bun camarad”, o distincție care recompensează nu doar performanța, ci și colegialitatea, respectul și spiritul de echipă.

De asemenea, la Școala Gimnazială „Ioan Mihu” din Vinerea, Premiul „Dr. Ioan Mihu” a fost acordat elevei Ecaterina Brândușan, în semn de apreciere pentru rezultatele foarte bune obținute la învățătură și pentru exemplul de perseverență oferit colegilor săi.

„AMVVD Alba felicită toți elevii premiați, profesorii care i-au îndrumat și familiile care le-au fost alături pe parcursul acestui an școlar. Performanța se construiește prin muncă, disciplină și dedicare, iar recunoașterea meritelor reprezintă o investiție în viitorul comunității noastre.

Le dorim tuturor elevilor o vacanță frumoasă, liniștită și plină de bucurii, iar absolvenților mult succes în îndeplinirea visurilor și obiectivelor pe care și le-au propus!”, se arată într-o comunicare publică a asociației amintite.

foto: AMVVD Alba

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