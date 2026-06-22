FOTO | Elevul sergent Alexandru Șimon și eleva Ecaterina Brândușan, premiați de Asociația Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități Alba: Plachete de onoare și recompense în bani
Elevul sergent Alexandru Șimon și eleva Ecaterina Brândușan, premiați de Asociația Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități Alba: Plachete de onoare și recompense în bani
Asociația Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități „Sfântul Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir” (AMVVD) Alba a participat în această săptămână la două evenimente dedicate excelenței în educație.
Joi, 18 iunie 2026 reprezentanții AMVVD Alba au fost prezenți la Ceremonialul de încheiere a anului școlar organizat de Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul”, iar vineri, 19 iunie 2026 au luat parte la festivitatea de premiere de la Școala Gimnazială „Ioan Mihu” din Vinerea, unde au oferit plachete de onoare AMVVD și premii în bani unor elevi care s-au remarcat prin rezultate deosebite în anul școlar 2025–2026.
În cadrul ceremoniei de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul”, Premiul „AMVVD Alba” a fost acordat elevului sergent Alexandru Șimon, desemnat „Cel mai bun camarad”, o distincție care recompensează nu doar performanța, ci și colegialitatea, respectul și spiritul de echipă.
De asemenea, la Școala Gimnazială „Ioan Mihu” din Vinerea, Premiul „Dr. Ioan Mihu” a fost acordat elevei Ecaterina Brândușan, în semn de apreciere pentru rezultatele foarte bune obținute la învățătură și pentru exemplul de perseverență oferit colegilor săi.
„AMVVD Alba felicită toți elevii premiați, profesorii care i-au îndrumat și familiile care le-au fost alături pe parcursul acestui an școlar. Performanța se construiește prin muncă, disciplină și dedicare, iar recunoașterea meritelor reprezintă o investiție în viitorul comunității noastre.
Le dorim tuturor elevilor o vacanță frumoasă, liniștită și plină de bucurii, iar absolvenților mult succes în îndeplinirea visurilor și obiectivelor pe care și le-au propus!”, se arată într-o comunicare publică a asociației amintite.
foto: AMVVD Alba
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Noul adăpost pentru câini fără stăpân de la Câlnic: Contract de peste 20.000 de euro pentru proiectarea amenajării drumului de acces
Noul adăpost pentru câini fără stăpân de la Câlnic: Contract de peste 20.000 de euro pentru proiectarea amenajării drumului de acces O companie din Sibiu va presta serviciile de proiectare a amenajării drumului de acces spre viitorul adăpost pentru câini fără stăpân de la Câlnic. Valoarea contractului atribuit vineri, 19 iunie 2026, prin achiziție directă, […]
22 iunie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier din județ
22 iunie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier din județ Polițiștii rutieri acționează luni, 22 iunie 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier […]
Sărbătoarea Rozelor 2026 | Transport gratuit cu autobuze electrice pe ruta Aiud-Ciumbrud la cel mai parfumat eveniment din România. PROGRAM și STAȚII DE ÎMBARCARE
Sărbătoarea Rozelor 2026 | Transport gratuit cu autobuze electrice pe ruta Aiud-Ciumbrud la cel mai parfumat eveniment din România. PROGRAM și STAȚII DE ÎMBARCARE La Sărbătoarea Rozelor 2026 organizatorii vor asigura transport gratuit cu autobuze electrice pe ruta Aiud-Ciumbrud. „Pentru a evita aglomerația din Ciumbrud și pentru a vă bucura în liniște de cel mai […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Indexare pensii 2027 | Cabinetul Veștea dorește majorarea pensiilor și digitalizarea totală a serviciilor pentru pensionari
Cabinetul Veștea dorește majorarea pensiilor și digitalizarea totală a serviciilor pentru pensionari Indexarea pensiilor din 2027, digitalizarea completă a serviciilor...
22-23 iunie 2026 | Cod galben de inundații în Alba și alte județe: Cursurile de apă vizate
22-23 iunie 2026 | Cod galben de inundații în Alba și alte județe: Cursurile de apă vizate Luni, 22 iunie...
Știrea Zilei
Directorul general al Fabricii de Arme Cugir și-a dat DEMISIA. Radu Coroamă pleacă din funcția de conducere a companiei
Directorul general al Fabricii de Arme Cugir și-a dat DEMISIA. Radu Coroamă pleacă din funcția de conducere a companiei Radu...
SURSE: Transportul public din Alba Iulia rămâne în „aer”, după ședința AIDA-TL de astăzi. Nicio soluție concretă pentru ieșirea din criză
SURSE: Transportul public din Alba Iulia rămâne în „aer”, după ședința AIDA-TL de astăzi. Nicio soluție concretă pentru ieșirea din...
Curier Județean
Noul adăpost pentru câini fără stăpân de la Câlnic: Contract de peste 20.000 de euro pentru proiectarea amenajării drumului de acces
Noul adăpost pentru câini fără stăpân de la Câlnic: Contract de peste 20.000 de euro pentru proiectarea amenajării drumului de...
FOTO | Elevul sergent Alexandru Șimon și eleva Ecaterina Brândușan, premiați de Asociația Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități Alba: Plachete de onoare și recompense în bani
Elevul sergent Alexandru Șimon și eleva Ecaterina Brândușan, premiați de Asociația Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități Alba: Plachete de...
Politică Administrație
Comunicat | Corneliu Mureșan: PSD își asumă guvernarea pentru că România și Alba au nevoie de dezvoltare și investiții
Corneliu Mureșan: PSD își asumă guvernarea pentru că România și Alba au nevoie de dezvoltare și investiții PSD susține învestirea...
Ilie Bolojan, ales președinte al Partidului Național Liberal. Cine sunt membrii echipei de conducere
Ilie Bolojan, ales președinte al Partidului Național Liberal. Cine sunt membrii echipei de conducere Ilie Bolojan a fost ales duminică,...
Opinii Comentarii
Cum se face vișinata de casă: Rețete de preparare a vișinatei, băutură tradițională românească
Cum se face vișinata de casă: Rețete de preparare a vișinatei, băutură tradițională românească Vișinata este una dintre cele mai...
Solstițiul de vară 2026: Cea mai lungă zi a anului aduce începutul verii astronomice
Solstițiul de vară 2026: Cea mai lungă zi a anului aduce începutul verii astronomice 21 iunie 2026 va marca unul...