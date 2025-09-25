FOTO | Elevii din Cricău, consiliați de polițiști, pentru prevenirea violenței în mediul școlar și prevenirea manifestărilor de tip dezadaptativ

La Școala Gimnazială „Decebal” Cricău s-a desfășurat astăzi, 25 septembrie, o activitate cu rol preventiv-informativ, urmărindu-se prevenirea manifestărilor de tip agresiv și a infracţiunilor comise cu violenţă, prevenirea manifestărilor de tip dezadaptativ context școlar adoptarea unor comportamente de tip prosocial.

Elevii au fost invitați să participe la discuții menite să îi ajute să descopere modalități mai eficiente de gestionare a conflictelor prin adoptarea unei atitudini nonviolente și prin dezvoltarea abilităților de comunicare asertivă. De asemenea, au fost abordate teme privind importanța respectării regulilor și a drepturilor celorlalți, cu scopul de a preveni comportamentele infracționale și de a reduce riscul de victimizare în rândul minorilor.

Au fost vizate de asemenea conştientizarea consecinţelor de natură legală și socială a propriilor acțiuni precum și responsabilizarea elevilor cu privire la comportamentul lor viitor”, a scris pe o rețea de socializare Ionela Blagu, Școala Gimnazială ”Decebal” Cricău.

