FOTO | Elevii din Cricău, consiliați de polițiști, pentru prevenirea violenței în mediul școlar
FOTO | Elevii din Cricău, consiliați de polițiști, pentru prevenirea violenței în mediul școlar și prevenirea manifestărilor de tip dezadaptativ
La Școala Gimnazială „Decebal” Cricău s-a desfășurat astăzi, 25 septembrie, o activitate cu rol preventiv-informativ, urmărindu-se prevenirea manifestărilor de tip agresiv și a infracţiunilor comise cu violenţă, prevenirea manifestărilor de tip dezadaptativ context școlar adoptarea unor comportamente de tip prosocial.
Elevii au fost invitați să participe la discuții menite să îi ajute să descopere modalități mai eficiente de gestionare a conflictelor prin adoptarea unei atitudini nonviolente și prin dezvoltarea abilităților de comunicare asertivă. De asemenea, au fost abordate teme privind importanța respectării regulilor și a drepturilor celorlalți, cu scopul de a preveni comportamentele infracționale și de a reduce riscul de victimizare în rândul minorilor.
,,Activitatea desfășurată astăzi, 25.09.2025, la Școala Gimnazială „Decebal” Cricău în parteneriat cu Postul de Poliție Ighiu, a avut un caracter preventiv-informativ, urmărindu-se prevenirea manifestărilor de tip agresiv și a infracţiunilor comise cu violenţă, prevenirea manifestărilor de tip dezadaptativ context școlar adoptarea unor comportamente de tip prosocial.
Elevii au fost provocaţi la discuţii care să îi ajute să identifice modalități mai eficiente de gestionare a conflictelor prin abordarea într-o manieră nonviolentă a acestora, formarea unor deprinderi de comunicare asertivă. Au fost discutate aspecte legate de importanţa respectării regulilor și a drepturilor celorlalți în vederea prevenirii comportamentelor de tip infracţional și reducerea riscului de victimizare în rândul minorilor.
Au fost vizate de asemenea conştientizarea consecinţelor de natură legală și socială a propriilor acțiuni precum și responsabilizarea elevilor cu privire la comportamentul lor viitor”, a scris pe o rețea de socializare Ionela Blagu, Școala Gimnazială ”Decebal” Cricău.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
VIDEO | FURT de noaptea minții la Aiud: Două femei, filmate în timp ce furau flori cu tot cu rădăcină din jardinierele de pe podul Dallas
FURT de noaptea minții la Aiud: Două femei, filmate în timp ce furau flori cu tot cu rădăcină din jardinierele de pe podul Dallas Două femei au fost surprinse joi, 25 septembrie 2025, în jurul orei 13.30, în timp ce ,,se serveau” cu flori din jardinierele așezate pe podul din Dallas din Aiud. Filmarea cu […]
Ateliere interactive dedicate copiilor și tinerilor cu vârste începând de la 5 ani la Palatul Principilor din Alba Iulia. Cum vă puteți înscrie
Ateliere interactive dedicate copiilor și tinerilor cu vârste începând de la 5 ani la Palatul Principilor din Alba Iulia. Cum se face înscrierea O serie de ateliere interactive dedicate copiilor și tinerilor cu vârste începând de la 5 ani sunt organizate de către Centrul Cultural Palatul Principilor din Alba Iulia, prin programul educativ „Marea breaslă […]
FOTO | Avansează lucrările la noul pod peste râul Arieș de la Câmpeni: ,,Avansează conform graficului”
Avansează lucrările la noul pod peste râul Arieș: ,,Pas cu pas. Avansează conform graficului”, a anunțat primarul din Câmpeni Lucrările la noul pod peste râul Arieș avansează. Anunțul a fost făcut de către primarul orașului Câmpeni, Cristian Dan Pașca, pe o rețea de socializare. Edilul a publicat mai multe imagini cu lucrările de la noul […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Șoferii care îşi lovesc singuri maşinile ori le găsesc lovite de copaci sau ţurţuri nu vor mai aștepta la cozi la poliție: Vor folosi o aplicaţie online, gestionată direct de asigurători
Șoferii din România care îşi lovesc singuri maşinile ori le găsesc lovite de copaci sau ţurţuri nu vor mai aștepta...
RECORD istoric negativ pentru România: Dobânzile ating 51 de miliarde de lei, în timp ce investițiile rămân la jumătate
Record istoric negativ pentru România: Dobânzile ating 51 de miliarde de lei, în timp ce investițiile rămân la jumătate, avertizează...
Știrea Zilei
FOTO | Celebrul cascador albaiulian Lae Dreghici la show-ul tv „Batem palma?”: O poveste de viață fascinantă în atenția a milioane de telespectatori
Celebrul cascador albaiulian Lae Dreghici la show-ul tv „Batem palma?” Celebrul cascador albaiulian Lae Dreghici a apărut în premieră, în...
VIDEO | În Apuseni, sunetul ciocanului pe nicovală încă are ecoul de altădată. Unul din ultimii meșteri dogari și fierari din Alba, se încăpățânează să ducă meșteșugul mai departe, modelând lemnul și fierul ca odinioară
În Apuseni, sunetul ciocanului pe nicovală încă are ecoul de altădată. Valentin Gomboș, din Vidra, unul din ultimii meșteri dogari...
Curier Județean
VIDEO | FURT de noaptea minții la Aiud: Două femei, filmate în timp ce furau flori cu tot cu rădăcină din jardinierele de pe podul Dallas
FURT de noaptea minții la Aiud: Două femei, filmate în timp ce furau flori cu tot cu rădăcină din jardinierele...
FOTO | Elevii din Cricău, consiliați de polițiști, pentru prevenirea violenței în mediul școlar
FOTO | Elevii din Cricău, consiliați de polițiști, pentru prevenirea violenței în mediul școlar și prevenirea manifestărilor de tip dezadaptativ...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba și consilier județean: Tarife mai mari la salubritate, de anul viitor, în urma votului aleșilor PNL. PSD Alba s-a opus majorării!
Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba și consilier județean: Tarife mai mari la salubritate, de anul viitor, în urma votului aleșilor...
FOTO | Lucrări în desfășurare în Alba, pe Drumul Mănăstirilor: Se intervine cu utilaje de mare capacitate pentru lărgirea drumului și montarea de podețe
Lucrări în desfășurare în Alba, pe Drumul Mănăstirilor: Se intervine cu utilaje de mare capacitate Lucrările la Drumul Mănăstirilor sunt...
Opinii Comentarii
25 septembrie – Ziua Internațională a mediului marin. Ce este și cum poate fi protejat
25 septembrie – Ziua Internațională a mediului marin. Ce este și cum poate fi protejat În fiecare an, pe data...
25 septembrie: Ziua Dăruirii. A dărui din inimă înseamnă a contribui la o activitate nobilă, valoroasă
25 septembrie: Ziua Dăruirii. A dărui din inimă înseamnă a contribui la o activitate nobilă, valoroasă Începând cu anul 2019,...