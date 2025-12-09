FOTO | Elevii din comuna Horea, într-o nouă aventură istorică și festivă de Moș Nicolae: Au vizitat Alba Iulia și Turda și au creat amintiri prețioase

Elevii din comuna Horea, într-o nouă aventură istorică și festivă de Moș Nicolae: Au vizitat Alba Iulia și Turda și au creat amintiri prețioase

În acest an, elevii din comuna Horea au avut parte de o excursie deosebită, oferită cu generozitate de domnul Sever Petru Moldovan, un om de afaceri din Cluj, care de mulți ani aduce bucurie copiilor din comunitate.

Ziua a fost plină de descoperiri istorice, culturale și momente de neuitat, marcând tradiția frumoasă a acestei inițiative. Elevii au fost însoțiți de prof. Olga Neag și de prof. pensionar Vasile Trif.

Prima oprire a fost în Alba Iulia, unde micii exploratori au vizitat Muzeul de Istorie, Sala Unirii, Museikon și Catedrala Reîntregirii Neamului. Elevii au ascultat cu interes poveștile despre formarea statului român, despre personalitățile care au făcut istorie și au admirat exponatele care le-au adus trecutul mai aproape. Această experiență le-a oferit o lecție vie de istorie, într-un mod captivant și interactiv.

După vizitele culturale, grupul s-a îndreptat spre Turda, unde magia sărbătorilor de iarnă i-a întâmpinat la Târgul de Crăciun. Copiii s-au bucurat de atmosfera festivă, lumini, colinde și dulciuri, încheind excursia într-un mod plin de veselie și emoție.

Elevii au avut parte de mai mult decât o ieșire din cotidian, deoarece au avut ocazia de a învăța, de a descoperi frumusețea patrimoniului nostru și de a crea amintiri prețioase.

Comunitatea școlară și părinții transmit mulțumiri din suflet domnului Sever Petru Moldovan pentru sprijinul constant și pentru generozitatea cu care aduce un strop de bucurie în viața copiilor din Horea în fiecare an.

