FOTO | Elevii din comuna Horea, într-o nouă aventură istorică și festivă de Moș Nicolae: Au vizitat Alba Iulia și Turda și au creat amintiri prețioase
Elevii din comuna Horea, într-o nouă aventură istorică și festivă de Moș Nicolae: Au vizitat Alba Iulia și Turda și au creat amintiri prețioase
În acest an, elevii din comuna Horea au avut parte de o excursie deosebită, oferită cu generozitate de domnul Sever Petru Moldovan, un om de afaceri din Cluj, care de mulți ani aduce bucurie copiilor din comunitate.
Ziua a fost plină de descoperiri istorice, culturale și momente de neuitat, marcând tradiția frumoasă a acestei inițiative. Elevii au fost însoțiți de prof. Olga Neag și de prof. pensionar Vasile Trif.
Prima oprire a fost în Alba Iulia, unde micii exploratori au vizitat Muzeul de Istorie, Sala Unirii, Museikon și Catedrala Reîntregirii Neamului. Elevii au ascultat cu interes poveștile despre formarea statului român, despre personalitățile care au făcut istorie și au admirat exponatele care le-au adus trecutul mai aproape. Această experiență le-a oferit o lecție vie de istorie, într-un mod captivant și interactiv.
După vizitele culturale, grupul s-a îndreptat spre Turda, unde magia sărbătorilor de iarnă i-a întâmpinat la Târgul de Crăciun. Copiii s-au bucurat de atmosfera festivă, lumini, colinde și dulciuri, încheind excursia într-un mod plin de veselie și emoție.
Elevii au avut parte de mai mult decât o ieșire din cotidian, deoarece au avut ocazia de a învăța, de a descoperi frumusețea patrimoniului nostru și de a crea amintiri prețioase.
Comunitatea școlară și părinții transmit mulțumiri din suflet domnului Sever Petru Moldovan pentru sprijinul constant și pentru generozitatea cu care aduce un strop de bucurie în viața copiilor din Horea în fiecare an.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
FOTO | Delegație sanitar-veterinară din Israel – vizită de lucru în Alba, în perspectiva începerii exportului ouălor de consum
Delegație sanitar-veterinară din Israel – vizită de lucru în Alba, în perspectiva începerii exportului ouălor de consum O delegație a Ministerului Agriculturii și Securității Alimentare din Israel (Serviciile Veterinare și pentru Sănătatea Animalelor – IVSAH) a efectuat o vizită de lucru în județul Alba, la sediul DSVSA, în vederea evaluării sistemului sanitar-veterinar și privind siguranța […]
Polițiștii din Alba, acțivități pentru prevenirea și combaterea delincvenței juvenile la Sebeș: Peste 300 de elevi au abordat teme despre violență, consumul de tutun, alcool și substanțe interzise, absenteism, violență verbală și fizică
Polițiștii din Alba, acțivități pentru prevenirea și combaterea delincvenței juvenile la Sebeș: Peste 300 de elevi au abordat teme despre violență, consumul de tutun, alcool și substanțe interzise, absenteism, violență verbală și fizică Polițiștii din Alba au desfășurat acțivități pentru prevenirea și combaterea delincvenței juvenile la Sebeș: Peste 300 de elevi au abordat teme despre […]
Aiudean cu mandat de executare, reținut de polițiști și depus în Penitenciarul Aiud. Va sta peste 200 de zile după gratii, pentru furt calificat
Aiudean cu mandat de executare, reținut de polițiști și depus în Penitenciarul Aiud. Va sta peste 200 de zile după gratii, pentru furt calificat Un aiudean cu mandat de executare, a fost reținut de polițiști și depus în Penitenciarul Aiud. Va sta peste 200 de zile după gratii, pentru furt calificat. Potrivit IPJ Alba, la […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Radu Georgescu despre creșterea prețurilor: „România are cea mai mare inflație din Europa și BNR nu o controlează”
Radu Georgescu despre creșterea prețurilor: „România are cea mai mare inflație din Europa și BNR nu o controlează” Economistul Radu...
Cum va fi vremea în România de Crăciun 2025 și de Revelion 2026: Prognoza meteo de la ANM pentru următoarele patru săptămâni
Cum va fi vremea în România de Crăciun 2025 și de Revelion 2026: Prognoza meteo de la ANM pentru următoarele...
Știrea Zilei
VIDEO | Un tânăr Moș Crăciun le cântă trecătorilor din Alba Iulia la nai. Muzica lui înseninează chiar și cea mai rece zi de decembrie
Un tânăr Moș Crăciun le cântă trecătorilor din Alba Iulia la nai. Muzica lui înseninează chiar și cea mai rece...
VIDEO | Moș Crăciun vine la copiii din Sântimbru: Peste 500 de pachete, pregătite pentru toți copiii din comună de sărbători
Moș Crăciun vine la copiii din Sântimbru: Peste 500 de pachete, pregătite pentru toți copiii din comună de sărbători Moș...
Curier Județean
FOTO | Elevii din comuna Horea, într-o nouă aventură istorică și festivă de Moș Nicolae: Au vizitat Alba Iulia și Turda și au creat amintiri prețioase
Elevii din comuna Horea, într-o nouă aventură istorică și festivă de Moș Nicolae: Au vizitat Alba Iulia și Turda și...
FOTO | Delegație sanitar-veterinară din Israel – vizită de lucru în Alba, în perspectiva începerii exportului ouălor de consum
Delegație sanitar-veterinară din Israel – vizită de lucru în Alba, în perspectiva începerii exportului ouălor de consum O delegație a...
Politică Administrație
Municipiul Alba Iulia lansează oficial programul „Capitala Tineretului din România 2026”: un nou model de co-guvernanță cu tinerii
Municipiul Alba Iulia lansează oficial programul „Capitala Tineretului din România 2026”: un nou model de co-guvernanță cu tinerii Într-un context...
FOTO | Lucrările avansează în Teiuș. Strada Horea și Barbu Lăutaru, în plin proces de modernizare: ,,În ritm alert, profitând de vremea blândă”
Lucrările avansează în Teiuș. Strada Horea și Barbu Lăutaru, în plin proces de modernizare: ,,În ritm alert, profitând de vremea...
Opinii Comentarii
7 decembrie: Ziua Internaţională a Aviaţiei Civile. Primul zbor comercial a avut loc la 1 ianuarie 1914
7 decembrie: Ziua Internaţională a Aviaţiei Civile. Primul zbor comercial a avut loc la 1 ianuarie 1914 Aviaţia civilă a...
Tradiții și obiceiuri de Moș Nicolae, cel care și-a dat moștenirea pentru a-i ajuta pe nevoiași
Tradiții și obiceiuri de Mos Nicolae, cel care și-a dat moștenirea pentru a-i ajuta pe nevoiași Obiceiuri si traditii de...