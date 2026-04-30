FOTO | Elevii de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, rezultate impresionante la The National Public Speaking Competition in English 2026
Mai mulți elevi de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia au obținut rezultate impresionante la etapa regională a The National Public Speaking Competition in English 2025–2026.
La competiția care a avut loc la Colegiul Național „Emil Racoviță” Cluj-Napoca au participat 60 de elevi din județele Alba, Bistrița-Năsăud, Cluj, Hunedoara, Maramureș, Mureș și Sibiu, pentru calificarea la semifinala națională de la București.
Ce rezultate au obținut elevii de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” la The National Public Speaking Competition in English 2025–2026
Elevii militari au abordat proba cu încredere și au avut un discurs bine argumentat și creativitate în exprimare, demonstrând abilități dezvoltate de comunicare în limba engleză.
Elev caporal Miruna Gîrboan (clasa a X-a) s-a aflat aproape de punctajul maxim, fiind notată cu 98 de puncte, rezultat prin care s-a calificat în semifinala naţională a concursului. Colegii ei, elev sergent major Darius Cârstea (clasa a XII-a) și elev caporal Andrada Căta (clasa a X-a) au obținut punctaje foarte bune, 93 respectiv 89 de puncte. Rezultatele elevilor reflectă nivelul ridicat al pregătirii, seriozitatea, implicarea și dorința lor de a evolua constant, susținute de sprijinul și îndrumarea atentă a profesorilor, se arată într-un mesaj publicat de Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia.
„Participarea la concursul de Public Speaking a fost o experiență foarte valoroasă pentru mine. M-a ajutat să îmi depășesc emoțiile și să îmi dezvolt încrederea în mine atunci când vorbesc în fața unui public. Etapa regională a fost o provocare, dar tocmai acest lucru m-a motivat să dau tot ce am mai bun. Am învățat nu doar să îmi structurez mai bine ideile, ci și să transmit un mesaj convingător. De asemenea, consider că dezvoltarea abilităților de a vorbi în public într-o limbă străină ne pregătește pentru viitor, indiferent de domeniul pe care îl alegem”, a spus Miruna.
Rezultatele au fost obținute sub coordonarea doamnelor profesoare de limba engleză Alina Chiorean și Ioana Lupșa.
Peste 200 de polițiști și pompieri militari din Alba, la datorie în minivacanța de 1 MAI 2026: Recomandări pentru populație
Peste 200 de polițiști și pompieri militari din Alba, la datorie în minivacanța de 1 MAI 2026: Recomandări pentru populație Peste 200 de polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba și 100 de pompieri militari se vor afla zilnic în serviciu operativ, pentru gestionarea eficientă a situațiilor de urgență ce pot interveni pe timpul […]
DSVSA Alba: Continuă procedura de atribuire a contractelor de concesiune pentru circumscripțiile sanitare veterinare vacante
DSVSA Alba: Continuă procedura de atribuire a contractelor de concesiune pentru circumscripțiile sanitare veterinare vacante Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba continuă procedura de atribuire a contractelor de concesiune pentru circumscripțiile sanitare veterinare vacante de interes național. Miercuri, 29 aprilie 2026, DSVSA a lansat procedura pentru un număr de alte 39 de […]
Acțiune pentru combaterea tăierilor ilegale de arbori la Galda de Jos: Polițiștii au confiscat aproape 40 metri cubi de lemn
Acțiune pentru combaterea tăierilor ilegale de arbori la Galda de Jos: Polițiștii au confiscat aproape 40 metri cubi de lemn Polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos au desfășurat la data de 29 aprilie 2026, o acțiune pe raza localității, având drept scop prevenirea și combaterea tăierilor ilegale de arbori. La activități, alături […]
E jale! Leul, depreciere istorică față de euro, joi, 30 aprilie 2026
E jale! Leul, depreciere istorică față de euro, joi, 30 aprilie 2026 Moneda națională, leul, s-a depreciat joi, 30 aprilie...
Cumulul pensie specială-salariu la stat va fi INTERZIS: Care sunt excepțiile admise. Decizie de ultimă oră a Guvernului
Cumulul pensie specială-salariu la stat va fi INTERZIS: Care sunt excepțiile admise. Decizie de ultimă oră a Guvernului Proiectul de...
CONDAMNARE în dosarul militarului mort prin electrocutare în Gara Alba Iulia: Decizie la Tribunalul Militar Cluj-Napoca
CONDAMNARE în dosarul militarului mort prin electrocutare în Gara Alba Iulia: Decizie la Tribunalul Militar Cluj-Napoca Trbunalul Militar Cluj-Napoca s-a...
Creștere EXPLOZIVĂ a ratei șomajului în România în martie 2026
Creștere EXPLOZIVĂ a ratei șomajului în România în martie 2026 România a înregistrat o rată a șomajului de 6,1%, în...
Peste 200 de polițiști și pompieri militari din Alba, la datorie în minivacanța de 1 MAI 2026: Recomandări pentru populație
Peste 200 de polițiști și pompieri militari din Alba, la datorie în minivacanța de 1 MAI 2026: Recomandări pentru populație...
FOTO | Elevii de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, rezultate impresionante la The National Public Speaking Competition in English 2026
Elevii de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, rezultate impresionante la The National Public Speaking Competition in English...
VIDEO | Cel mai mare buget din istoria Blajului a fost aprobat. Primar: 303 milioane de lei sunt destinate investițiilor
Cel mai mare buget din istoria Blajului a fost aprobat. Primar: Un buget imens, dintre care 303 milioane de lei...
Primăria Aiud: Licitație publică cu strigare pentru atribuirea unui număr de 67 locuri de parcare rămase libere
Primăria Aiud: Licitație publică cu strigare pentru atribuirea unui număr de 67 locuri de parcare rămase libere Serviciul Public de...
Ziua internațională a jazz-ului, sărbătorită pe data de 30 aprilie
Ziua internațională a jazz-ului, sărbătorită pe data de 30 aprilie În fiecare an, pe 30 aprilie, în peste 190 de...
30 aprilie, Sfântul Apostol Iacov: A fost de faţă la Schimbarea la faţă, dar şi la cele întâmplate Mântuitorului în Grădina Ghetsimani
30 aprilie, Sfântul Apostol Iacov: A fost de faţă la Schimbarea la faţă, dar şi la cele întâmplate Mântuitorului în...