FOTO | Elevii de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, rezultate impresionante la The National Public Speaking Competition in English 2026

Elevii de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, rezultate impresionante la The National Public Speaking Competition in English 2026

Mai mulți elevi de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia au obținut rezultate impresionante la etapa regională a The National Public Speaking Competition in English 2025–2026.

La competiția care a avut loc la Colegiul Național „Emil Racoviță” Cluj-Napoca au participat 60 de elevi din județele Alba, Bistrița-Năsăud, Cluj, Hunedoara, Maramureș, Mureș și Sibiu, pentru calificarea la semifinala națională de la București.

Ce rezultate au obținut elevii de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” la The National Public Speaking Competition in English 2025–2026

Elevii militari au abordat proba cu încredere și au avut un discurs bine argumentat și creativitate în exprimare, demonstrând abilități dezvoltate de comunicare în limba engleză.

Elev caporal Miruna Gîrboan (clasa a X-a) s-a aflat aproape de punctajul maxim, fiind notată cu 98 de puncte, rezultat prin care s-a calificat în semifinala naţională a concursului. Colegii ei, elev sergent major Darius Cârstea (clasa a XII-a) și elev caporal Andrada Căta (clasa a X-a) au obținut punctaje foarte bune, 93 respectiv 89 de puncte. Rezultatele elevilor reflectă nivelul ridicat al pregătirii, seriozitatea, implicarea și dorința lor de a evolua constant, susținute de sprijinul și îndrumarea atentă a profesorilor, se arată într-un mesaj publicat de Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia.

„Participarea la concursul de Public Speaking a fost o experiență foarte valoroasă pentru mine. M-a ajutat să îmi depășesc emoțiile și să îmi dezvolt încrederea în mine atunci când vorbesc în fața unui public. Etapa regională a fost o provocare, dar tocmai acest lucru m-a motivat să dau tot ce am mai bun. Am învățat nu doar să îmi structurez mai bine ideile, ci și să transmit un mesaj convingător. De asemenea, consider că dezvoltarea abilităților de a vorbi în public într-o limbă străină ne pregătește pentru viitor, indiferent de domeniul pe care îl alegem”, a spus Miruna.

Rezultatele au fost obținute sub coordonarea doamnelor profesoare de limba engleză Alina Chiorean și Ioana Lupșa.

