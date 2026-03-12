FOTO | Elevii Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, experiență educativă și culturală la Academia Forțelor Aeriene ,,Henri Coandă” din Brașov. Despre ce au învățat
Elevii Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, experiență educativă și culturală la Academia Forțelor Aeriene ,,Henri Coandă” din Brașov. Despre ce au învățat
Elevii Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia au vizitat, zilele trecute, Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” din Brașov, unde au aflat detalii despre oferta educațională și specializările disponibile.
În cadrul activității, liceenii militari din Alba Iulia au fost ghidați chiar de foști colegi, astăzi studenți ai academiei, care le-au prezentat spațiile de învățământ și oportunitățile de formare profesională.
,,Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” din Brașov a fost zilele trecute gazda elevilor Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, în cadrul unei activități organizată de Asociația ,,Mărăști 1917 – Mareșalul Averescu”. Liceenii militari au avut ocazia de a vizita instituția de învățământ superior care formează ofițeri pentru armele de bază ale Forțelor Aeriene.
Ghizi le-au fost foști colegi, în prezent studenți ai academiei, care le-au prezentat spațiile în care se derulează procesul de învăţământ, le-au oferit informații despre oferta educațională și ce presupune fiecare specializare a academiei, astfel încât viitorii absolvenți să găsească un echilibru între ceea ce își doresc să facă în viitor și aptitudinile pe care le au.
Pentru că vizita a avut loc în preajma zilei de 8 martie, elevii din cadrul ansamblului artistic al colegiului au susținut, alături de studenți ai academiei, un spectacol dedicat doamnelor și domnișoarelor instituției de învățământ”, se arată într-un mesaj publicat de Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia.
FOTO: student Florin-Denis Popovici
