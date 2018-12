FOTO: Elevi de la Colegiul Național ,,I. M. Clain”, ajutoarele lui Moș Crăciun la Centrul de Plasament Blaj

Dincolo de faptul că este una dintre cele mai importante sărbători creștine, Crăciunul este așteptat cu bucurie de toată lumea. Încercând să dăm o mână de ajutor lui Moș Crăciun, am vrut să dăruim un zâmbet copiilor de la Centrul de Plasament din Blaj și să le transformăm Crăciunul într-o adevărată sărbătoare de suflet. În acest sens, am continuat și anul acesta proiectul educativ „Dăruim un zîmbet de Crăciun”, desfășurat sub forma unui parteneriat între Colegiul Național ,,I. M. Clain” Blaj, reprezentat de director, prof. Ioan Tomoiagă și Centrul de Plasament Blaj – director, doamna Maria Pauletti.

Cei doi coordonatori, prof. dr. Claudia Oancea‑Raica și prof. Adriana Zaharia au derulat acest proiect, având convingerea că implicarea elevilor în această activitate de voluntariat este o etapă importantă în formarea caracterului tinerilor, prin conștientizarea faptului că spiritul Crăciunului ne învață să fim mai buni, mai darnici și mai toleranți cu toţi cei din jur, fără a ţine cont de diferenţe de vârstă, statut social, naţionalitate și religie.

După popularizarea proiectului, în cadrul şcolii, ni s-au alăturat şi alţi colegi – prof. Anușcă Adriana și prof. Baltres Andreia, alături de 36 de elevi din clasele a IX-a D, a X-a C. Cu toţii, ne-am mobilizat şi am pregătit cadouri pentru 30 de copii, aflaţi în Centrul de Plasament din Blaj. Cadourile au constat în haine, jucării, produse de igienă personală, de curățenie, rechizite etc., pe care elevii noştri le-au dăruit din suflet copiilor în data de 14 decembrie a.c., în cadrul unei întâlniri în care s-au susţinut emoționante momente artistice, de ambele părți. Elevii de la colegiu au interpretat colinde (Dulău Raluca, Handrea Alexandra și Cordea Bianca şi chiar un dans modern, petrecând alături de copiii și tinerii instituționalizați, momente de neuitat.

Ne face o deosebită plăcere să ne mîndrim că astfel de activităţi au dobândit caracter permanent la școala noastră, căci voluntariatul şi acţiunile caritabile nu au ca beneficiar doar pe cel căruia i se oferă ceva, ci şi pe cel care, dăruind, primeşte o lecție de viață.

Credem că, prin derularea unor asemenea activități moral-civice, tinerii devin mai responsabili, devin exemple pentru colegi, pentru comunitate, învăță să-și dezvolte valori etice și religioase, să fie mai apropiați de cei care au într-adevăr nevoie de ajutor și de afecțiune. La final de proiect, putem susţine, cu toată convingerea, că am reuşit să aducem bucurie celorlalţi prin propria bucuria de a dărui și că am trăit momente ce ne-au îmbogăţit sufleteşte.

Purtător de cuvînt al colegiului,

Prof. Claudia Oancea-Raica