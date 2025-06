FOTO | Elevi ai Colegiului Militar din Alba Iulia în tabăra de instruire de la Cincu: Au pus în practică noțiuni învățate la orele de pregătire militară

Elevi ai Colegiului Militar din Alba Iulia în tabăra de instruire de la Cincu: Au pus în practică noțiuni învățate la orele de pregătire militară

Elevii claselor a XI-a de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia au participat, în perioada 20-26 iunie 2025, în Centrul Național de Instruire Întrunită ,,GETICA” de la Cincu, la tabăra de instruire.

Activitatea este programată în fiecare an la finalul anului trei de studiu pentru familiarizarea elevilor cu condițiile unei tabere de instrucție și punerea în practică a noțiunilor pe care le-au învățat la orele de pregătire militară. De asemenea, tabăra urmărește și dezvoltarea de abilități și aptitudini pentru viitoarea carieră militară a elevilor.

În cadrul taberei, instructorii, militari români și străini, au desfășurat împreună cu elevii activități practic-aplicative de orientare, cursuri de acțiune folosind capabilitățile simulării virtuale, instrucție de supraviețuire și pregătire de luptă urbană.

Pe lângă activitățile cu specific militar, elevii au avut parte și de activități recreative. Ei au vizitat orașul Făgăraș și Cetatea Făgărașului, Mănăstirea Brâncoveanu și Cabana Sâmbăta.

Despre experiența taberei ne-a vorbit elev plutonier major Andrei Ielciu: „Tabăra de instruire a fost o experiență cu totul specială. Am învățat lucruri esențiale despre supraviețuire și orientare în natură, ne-am testat limitele pe trasee montane și am descoperit ce înseamnă cu adevărat spiritul de echipă. Printre activitățile cu tematică militară, am avut ocazia să vedem o parte din tehnica militară de care dispune armata noastră și aliații noștri, dar și timp să explorăm frumusețile naturale și monumentele din zonele înconjurătoare.

Natura din jur ne-a oferit liniște și frumusețe, iar personalul militar a fost mereu deschis să ne explice și să ne îndrume. Dar cel mai valoros lucru rămâne legătura formată între noi, colegii și camarazii mei. Am învățat să colaborăm și să ne bucurăm de fiecare clipă în care suntem împreună. A fost mai mult decât o simplă tabără – a fost o experiență de neuitat care ne-a deschis ochii asupra vieții militare”.

În tabăra de instruire elevii au fost însoțiți de cadrele militare de la compania a II-a și de un asistent medical.

foto: Darius Duriga/elev sergent major Georgiana Bozga

