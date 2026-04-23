FOTO | Elev de la Colegiul Militar din Alba Iulia, distins cu Premiul special al Societății de Geografie din România. Ștefan Simescu, rezultatele deosebite obținute la Olimpiada Națională de Geografie
Elev de la Colegiul Militar din Alba Iulia, distins cu Premiul special al Societății de Geografie din România. Ștefan Simescu, rezultatele deosebite obținute la Olimpiada Națională de Geografie
Ștefan Simescu, elev fruntaș în clasa a IX-a la Colegiul Militar din Alba Iulia, a fost distins cu Premiul special al Societății de Geografie din România pentru rezultatele deosebite obținute la Olimpiada Națională de Geografie.
Pasionat de acest domeniu, Ștefan a reușit prin studiu aprofundat și perseverență să își dezvolte gândirea logică și capacitatea de analiză și să înțeleagă mai bine lumea în care trăim.
Reușita lui Ștefan este cu atât mai importantă cu cât i-a permis accesul în proba de baraj pentru selecția lotului național. Performanța nu este doar rezultatul unui efort constant al elevului, ci și al sprijinului și îndrumării domnului profesor Valer Macarie.
„Premiul Special obținut la Olimpiada Națională de Geografie reprezintă o confirmare a muncii depuse de mine pentru a studia această disciplină, care n-ar fi fost posibilă fără o pasiune puternică pentru acest domeniu. Participarea la această fază a olimpiadei a fost o experiență valoroasă, care mă motivează să continui în a-mi îmbogăți cunoștințele în acest domeniu”, a spus Ștefan.
Felicitări elevului și dascălului pentru obținerea acestui rezultat și mult succes în continuare!
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Știrea Zilei
Curier Județean
FOTO | Elev de la Colegiul Militar din Alba Iulia, distins cu Premiul special al Societății de Geografie din România. Ștefan Simescu, rezultatele deosebite obținute la Olimpiada Națională de Geografie
Elev de la Colegiul Militar din Alba Iulia, distins cu Premiul special al Societății de Geografie din România. Ștefan Simescu,...
Politică Administrație
Opinii Comentarii
