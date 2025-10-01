FOTO | Elena Maria Toma, canotoarea campioană din Abrud, și-a sărbătorit majoratul la o lună după ce a mai câștigat o medalie de aur

Elena Maria Toma, canotoarea campioană din Abrud, și-a sărbătorit majoratul la o lună după ce a mai câștigat o medalie de aur

Elena Maria Toma, canotoarea campioană din Abrud, și-a sărbătorit, marți, 30 septembrie 2025, majoratul, la o lună după ce a mai câștigat o medalie de aur la Campionatele Balcanice de canotaj.

Elena Maria Toma a obținut locul 1 cu echipajul de 8+1 (F) și un loc 4 la proba de 4 vâsle (F), la competiția din Ioannina-Grecia.

Elena și-a aniversat cu întârziere cei 18 ani (împliniți în 1 mai 2025) ca urmare a programului încărcat dar și fiindcă și-a dorit să fie prezenți cât mai mulți dintre colegii ei, aflați în vacanța de vară.

Pentru Elena Maria Toma urmează trecerea la o etapă superioară: se transferă de la clubul de juniori din Orșova la clubul de tineret din Năvodari. „Practic, la Năvodari încep de la zero. Antrenorii nu se uită la performanțele din juniorat. Contează doar cum te prezinți la noul club”, a precizat Elena.

„Marea familie Cupru Min îi urează la mulți ani cu sănătate, noroc bun și cât mai multe succese în noua etapă din cariera ei sportivă!”, se arată într-o comunicare publică a companiei Cupru Min Abrud.

foto: Elena Maria Toma și Federația Română de Canotaj

