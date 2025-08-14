FOTO | Abrudeanca Elena Maria Toma, medalie de bronz la Campionatele Mondiale de Canotaj U19: A fost întâmpinată cu flori la revenirea acasă

Abrudeanca Elena Maria Toma, medalie de bronz la Campionatele Mondiale de Canotaj U19: Primire călduroasă la revenirea acasă

În proba de 8+1 feminin (JW8+) de la Campionatele Mondiale de Canotaj U19 desfășurate în Lituania echipajul alcătuit din Teodora Sandu, Mariana Cașu, Ioana Gabriela Cristescu, Elena Maria Toma, Sava Elena Danci, Mădălina-Dumitrița Ursaciuc, Francesca Iulia Stejar, Angela Gabriela Cazacu și cârmaciul Ștefania-Jakril Băicuși a cucerit medalia de bronz.

A fost o cursă spectaculoasă și extrem de strânsă de la start până la finish, iar podiumul a fost completat de Marea Britanie și Statele Unite.

La revenirea acasă, abrudeanca Elena Maria Toma a avut parte de o primire călduroasă.

Primarul din Abrud și directorul Cupru Min i-au făcut o surpriză. Radu Tuhuț și Mircea Goia au întâmpinat-o cu flori și au felicitat-o alături de familie, prieteni și vecinii din Abrud.

Concurs dificil

„Campionatul Mondial U19 din Lituania fost cel mai dificil concurs din ultimii 5 ani. După calificări (n.a. de pe locul 5) nimeni nu ne dădea șanse la o medalie. Așa se explică și explozia de bucurie din final. A fost o descătușare după o cursă foarte tensionată”, spune Elena Maria Toma, care a mărturisit că și părinții s-au mirat de bucuria ei atât de atipică.

Spre deosebire de calificări, la finală antrenorul a pus-o pe Elena în față, să țină strocul, adică să dicteze ritmul cursei. Așa a reușit echipajul de 8+1 să urce pe podium.

De la Dunăre, la mare

Pentru Elena Maria Toma urmează un nou capitol. Va pleca de la Dunăre la mare. A încheiat junioratul (are 18 ani împliniți pe 1 mai 2025) și se va transfera de la clubul de juniori din Orșova la clubul de tineret din Năvodari. Oferta a primit-o de la unul dintre antrenorii detașați la Orșova, din clubul constănțean

„Practic, la Năvodari încep de la zero. Antrenorii nu se uită la performanțele din juniorat. Contează doar cum te prezinți la noul club”, precizează Elena.

De data asta va fi și mai departe de familie: Abrud-Orșova = 277 km, Abrud-Năvodari = 657 km. Încă 380 de km adăugați la dorul de casă. Dar Elena are deja soluția: își va lua carnetul de șofer în această toamnă și va conduce singură pe drumul de asfalt spre viitoarele performanțe pe pistele de apă.

